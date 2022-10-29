Тыковка моя: что можно приготовить из тыквы — рецепты от фудблогера, домохозяек и бабушки
Показываем самые разные рецепты: от пирога до супа
Сезон тыквы традиционно открывается поздней осенью, особенно актуальными такие блюда становятся в канун празднования Хеллоуина. Плюс ко всему тыква полезна для здоровья и красива для фотографий в соцсетях. Мы собрали самые разные рецепты, опросив фудблогера, жительниц Новосибирска и бабушку. Блюда разные по уровню сложности приготовления и бюджету.
Суп из тыквы
Жительница Новосибирска Анна рассказала, как приготовить из тыквы суп. В первую очередь нужно разрезать тыкву пополам и вычистить семена. Так надо делать всегда. Тыкву прямо в корке надо убрать в разогретую до 180 градусов духовку на час или 1 час 20 минут.
Пока тыква в духовке, надо поджарить на сковородке нарезанную луковицу, тертую морковь и бекон или грудинку. Тыкву достать из духовки, выскрести мякоть в кастрюлю, туда положить поджарку, зелень (розмарин или шалфей). Всё это нужно прогнать через блендер.
В почти готовое блюдо мы добавляем воды до приятной консистенции, соль, стакан сливок и доводим до кипения. Перед подачей в тарелку можно добавить зелени и сухариков. Читательница Анна предложила вариант для тех, кто не хочет заморачиваться. Для этого нужно порезать тыкву кубиками, поварить эти кубики 7–8 минут в воде. А дальше рецепт идентичен первому: поджарка, блендер, сливки и кастрюля.
Тыквы в беконе и лепешке
Новосибирский фуд-блогер Андрей Рысев рассказал о своем рецепте лепешек с начинкой из тыквы, бекона и жареного сыра. Как поделился Андрей Рысев, этот рецепт оценили многие его подписчики.
На 2 порции нам понадобится тыквы 350 граммов, бекона 4 ломтика, чеснока 3 зубчика, розмарина 1 веточка, масло оливковое 15 миллилитров, перец черный, сыр кавказский (адыгейский или халуми) 4 ломтика и 30 граммов кинзы. Также нужно приготовить соус. Для него потребуется сметаны 2 столовые ложки, горчицы 1/2 чайных ложки, зеленого лука 5 граммов, петрушки
Тыкву нарезаем дольками и оборачиваем их в бекон. Выкладываем тыквенные дольки в противень, сверху присыпаем розмарином, кусочками чеснока, солью, перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Отправляем противень в духовку примерно на 25–35 минут при температуре 190 градусов. Сыр нарезаем ломтиками толщиной около 1 сантиметра и обжариваем на сковородке до золотистой корочки. При помощи блендера приготовим соус, смешав все ингредиенты до однородности. Лепешку подогреваем на сухой сковороде. Выкладываем на лепешку кусочки запеченной тыквы с беконом, обжаренный сыр, соус добавляем по вкусу, украшаем кинзой.
Тыквенный пирог
Читательница НГС Алена поделилась рецептом тыквенного пирога по-американски. Для его приготовления вам потребуются пшеничная мука 200 грамм, сливочное масло 100 граммов, 2 куриных яйца, 450 граммов тыквы, 100 граммов сахара, 120 граммов сливок. Также по одному грамму корицы и ванильного стручка.
Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить соль и сливочное масло. Всё это нужно хорошо перемешать, чтобы было похоже на хлебные крошки. Взбить одно яйцо вилкой и добавить в тесто, всё это замесить до однородной массы. Тесто скатать в шар, завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут.
Тыкву нужно очистить, удалить семена и нарезать кубиками. Тыкву положить в кастрюлю, добить туда 10 миллилитров воды и тушить на слабом огне до полного испарения жидкости, а также до готовности тыквы. Дальше надо измельчить тыкву в блендере до состояния пюре. Ванильный стручок разрезать вдоль, вытащить семена и добавить в тыквенное пюре. Туда же отправляем сахар, второе яйцо, сливки, корицу и всё это взбиваем венчиком до однородной массы.
Тесто распределяем по форме и делаем бортики. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут. В получившуюся форму вливаем тыквенную смесь и выпекаем еще 35 минут при 200 градусах.
Оладьи из тыквы
За рецептом пышных оладий из тыквы мы обратились к бабушке Вале, которая нам рассказала простой рецепт. Для приготовления оладий понадобится 250 граммов тыквы, 50 граммов сыра (можно больше), столовая ложка манки, немного соли, перца, зубчик чеснока, немного муки и майонез.
Тыкву надо натереть на терке, добавить манку, чуть-чуть муки и яйцо. Всё это нужно посолить и поперчить по вкусу. В тесто можно добавить ложку майонеза. Как утверждает бабушка Валя, это и придаст оладьям пышности. Смешав тесто, нужно досыпать муки, чтобы получилась нужная консистенция. Получавшееся тесто жарим на подсолнечном масле. Подавать оладьи можно со сметаной.
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