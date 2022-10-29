Тыковка моя: что можно приготовить из тыквы — рецепты от фудблогера, домохозяек и бабушки

На 2 порции нам понадобится тыквы 350 граммов, бекона 4 ломтика, чеснока 3 зубчика, розмарина 1 веточка, масло оливковое 15 миллилитров, перец черный, сыр кавказский (адыгейский или халуми) 4 ломтика и 30 граммов кинзы. Также нужно приготовить соус. Для него потребуется сметаны 2 столовые ложки, горчицы 1/2 чайных ложки, зеленого лука 5 граммов, петрушки 5 граммов , масла оливкового 10 миллилитров. И по вкусу перца чили.

Тыкву нарезаем дольками и оборачиваем их в бекон. Выкладываем тыквенные дольки в противень, сверху присыпаем розмарином, кусочками чеснока, солью, перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Отправляем противень в духовку примерно на 25–35 минут при температуре 190 градусов. Сыр нарезаем ломтиками толщиной около 1 сантиметра и обжариваем на сковородке до золотистой корочки. При помощи блендера приготовим соус, смешав все ингредиенты до однородности. Лепешку подогреваем на сухой сковороде. Выкладываем на лепешку кусочки запеченной тыквы с беконом, обжаренный сыр, соус добавляем по вкусу, украшаем кинзой.