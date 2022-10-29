20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 61.53
eur 61.13
Тема дняВысотка на месте школы
Все новости
Все новости

Тыковка моя: что можно приготовить из тыквы — рецепты от фудблогера, домохозяек и бабушки

Показываем самые разные рецепты: от пирога до супа

49
ds

Тыква может быть подана совершенно по-разному

Поделиться

Сезон тыквы традиционно открывается поздней осенью, особенно актуальными такие блюда становятся в канун празднования Хеллоуина. Плюс ко всему тыква полезна для здоровья и красива для фотографий в соцсетях. Мы собрали самые разные рецепты, опросив фудблогера, жительниц Новосибирска и бабушку. Блюда разные по уровню сложности приготовления и бюджету.

Суп из тыквы

Жительница Новосибирска Анна рассказала, как приготовить из тыквы суп. В первую очередь нужно разрезать тыкву пополам и вычистить семена. Так надо делать всегда. Тыкву прямо в корке надо убрать в разогретую до 180 градусов духовку на час или 1 час 20 минут.

Пока тыква в духовке, надо поджарить на сковородке нарезанную луковицу, тертую морковь и бекон или грудинку. Тыкву достать из духовки, выскрести мякоть в кастрюлю, туда положить поджарку, зелень (розмарин или шалфей). Всё это нужно прогнать через блендер.

В почти готовое блюдо мы добавляем воды до приятной консистенции, соль, стакан сливок и доводим до кипения. Перед подачей в тарелку можно добавить зелени и сухариков. Читательница Анна предложила вариант для тех, кто не хочет заморачиваться. Для этого нужно порезать тыкву кубиками, поварить эти кубики 7–8 минут в воде. А дальше рецепт идентичен первому: поджарка, блендер, сливки и кастрюля.

Такую красоту можно есть и без лепешки, объясняет фуд-блогер

Такую красоту можно есть и без лепешки, объясняет фуд-блогер

Поделиться

Тыквы в беконе и лепешке

Новосибирский фуд-блогер Андрей Рысев рассказал о своем рецепте лепешек с начинкой из тыквы, бекона и жареного сыра. Как поделился Андрей Рысев, этот рецепт оценили многие его подписчики.

На 2 порции нам понадобится тыквы 350 граммов, бекона 4 ломтика, чеснока 3 зубчика, розмарина 1 веточка, масло оливковое 15 миллилитров, перец черный, сыр кавказский (адыгейский или халуми) 4 ломтика и 30 граммов кинзы. Также нужно приготовить соус. Для него потребуется сметаны 2 столовые ложки, горчицы 1/2 чайных ложки, зеленого лука 5 граммов, петрушки 5 граммов, масла оливкового 10 миллилитров. И по вкусу перца чили.

Тыкву нарезаем дольками и оборачиваем их в бекон. Выкладываем тыквенные дольки в противень, сверху присыпаем розмарином, кусочками чеснока, солью, перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Отправляем противень в духовку примерно на 25–35 минут при температуре 190 градусов. Сыр нарезаем ломтиками толщиной около 1 сантиметра и обжариваем на сковородке до золотистой корочки. При помощи блендера приготовим соус, смешав все ингредиенты до однородности. Лепешку подогреваем на сухой сковороде. Выкладываем на лепешку кусочки запеченной тыквы с беконом, обжаренный сыр, соус добавляем по вкусу, украшаем кинзой.

Вот такой пирог получился из небольшой тыквы

Вот такой пирог получился из небольшой тыквы

Поделиться

Тыквенный пирог

Читательница НГС Алена поделилась рецептом тыквенного пирога по-американски. Для его приготовления вам потребуются пшеничная мука 200 грамм, сливочное масло 100 граммов, 2 куриных яйца, 450 граммов тыквы, 100 граммов сахара, 120 граммов сливок. Также по одному грамму корицы и ванильного стручка.

Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить соль и сливочное масло. Всё это нужно хорошо перемешать, чтобы было похоже на хлебные крошки. Взбить одно яйцо вилкой и добавить в тесто, всё это замесить до однородной массы. Тесто скатать в шар, завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут.

Тыкву нужно очистить, удалить семена и нарезать кубиками. Тыкву положить в кастрюлю, добить туда 10 миллилитров воды и тушить на слабом огне до полного испарения жидкости, а также до готовности тыквы. Дальше надо измельчить тыкву в блендере до состояния пюре. Ванильный стручок разрезать вдоль, вытащить семена и добавить в тыквенное пюре. Туда же отправляем сахар, второе яйцо, сливки, корицу и всё это взбиваем венчиком до однородной массы.

Тесто распределяем по форме и делаем бортики. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут. В получившуюся форму вливаем тыквенную смесь и выпекаем еще 35 минут при 200 градусах.

Оладьи из тыквы

За рецептом пышных оладий из тыквы мы обратились к бабушке Вале, которая нам рассказала простой рецепт. Для приготовления оладий понадобится 250 граммов тыквы, 50 граммов сыра (можно больше), столовая ложка манки, немного соли, перца, зубчик чеснока, немного муки и майонез.

Тыкву надо натереть на терке, добавить манку, чуть-чуть муки и яйцо. Всё это нужно посолить и поперчить по вкусу. В тесто можно добавить ложку майонеза. Как утверждает бабушка Валя, это и придаст оладьям пышности. Смешав тесто, нужно досыпать муки, чтобы получилась нужная консистенция. Получавшееся тесто жарим на подсолнечном масле. Подавать оладьи можно со сметаной.

Провести День Всех Святых можно и не за готовкой. Новосибирские бары и ночные клубы готовятся к празднованию Хеллоуина. НГС собрал информацию о нескольких заведениях, в которых в ближайшие выходные можно отметить канун Дня Всех Святых.

ХеллоуинТыкваРецепты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2