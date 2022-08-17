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Как выбрать хорошее российское вино? Оно вообще может быть хорошим? Советы сомелье в одном видео

И рекомендации: как проснуться после вечеринки бодрым

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На фоне ограничений на импорт и роста цен выбрать достойное вино становится сложнее. Закономерным выходом становится приобретение отечественной продукции. Может ли российское вино составить конкуренцию западному? Как не взять с полки то, что невозможно будет пить? Можно ли в новых реалиях найти неплохое вино до 500 рублей за бутылку и как насладиться напитком, чтобы на следующий день не было мучительно больно?


В коротком видео — рассказ профессионального сомелье Станислава Гольцева.

Еще больше лайфхаков от сомелье можно почитать тут.

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