Как выбрать хорошее российское вино? Оно вообще может быть хорошим? Советы сомелье в одном видео
И рекомендации: как проснуться после вечеринки бодрым
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На фоне ограничений на импорт и роста цен выбрать достойное вино становится сложнее. Закономерным выходом становится приобретение отечественной продукции. Может ли российское вино составить конкуренцию западному? Как не взять с полки то, что невозможно будет пить? Можно ли в новых реалиях найти неплохое вино до 500 рублей за бутылку и как насладиться напитком, чтобы на следующий день не было мучительно больно?
В коротком видео — рассказ профессионального сомелье Станислава Гольцева.
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