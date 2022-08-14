Чипсы, пицца и даже торт: 10 необычных рецептов из кабачков
А главное, что готовятся они считаные минуты
У кабачков есть два главных свойства: они быстро растут и примерно так же быстро занимают всё пространство кухни уже в августе. Есть несколько проверенных способов оперативно с ними расправиться: сделать икру, пожарить, приготовить кабачковые оладьи. А когда кулинарная фантазия у людей заканчивается, кабачки начинают кочевать из семьи в семью. Чтобы ваша фантазия никогда не иссякла, а кабачкам не пришлось путешествовать по вашим соседям и родственникам, делимся с вами проверенными рецептами блюд из кабачков.
Кабачки быстромаринованные
Когда гости объявили, что придут через полчаса, а у вас под рукой только молодой, но крепкий кабачок, попросите их купить мяса, пообещав приготовить к этому самому мясу потрясающий гарнир.
Кроме кабачка для гарнира вам понадобятся ингредиенты для маринада:
- уксус 6% (можно взять винный или яблочный) — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар или мед — 1 ст. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.
Строгайте кабачок (прямо с кожицей) вдоль овощечисткой на широкие длинные ленты, складывайте их в банку, добавляйте маринад, хорошенько встряхните и оставьте настояться 15 минут. О, а вот и гости!
«Ананасы» из кабачков
Кто бы мог подумать, что ананасы на самом деле — это всего лишь кабачки в сахарном сиропе. Во всяком случае, именно таким получается импортозамещение у нашей читательницы Натальи из Кирова. Чтобы повторить такой трюк, вам понадобятся всего лишь вода, сахар (300 граммов на литр воды), лимонная кислота (одна чайная ложка) и сок половины лимона.
Очищайте кабачки от кожуры и семечек, нарезайте их кусочками примерно по 2 сантиметра и опускайте в кипящий сироп небольшими партиями на 5 минут.
— Дальше дуршлагом собираю их — и в банку, — рассказывает Наталья. — Когда банка заполнится, доливаю сироп, переливая через край, закатываю и переворачиваю под шубу. На трехлитровую банку надо 3–4 средних кабачка. Вся моя семья каждый год просит у меня эти «ананасы»: и вкусно, и полезно.
Кабачковые рулетики
— Режете молодые кабачки вдоль по всей длине длинным и тонким «языком», — рассказывает соучредитель кулинарной школы Светлана Лебедева. — Чуть-чуть с двух сторон, перевернув в процессе, подпекаете в духовке на сбрызнутом маслом противне, чтобы кабачок стал более мягким и эластичным. Можете обжарить по минутке с каждой стороны на разогретой сковороде-гриль, тогда он будет бодро-полосатым. Для начинки разминаете пачку творога, сдабриваете сметаной, добавляете соль, перец, измельченный чеснок и зелень. Кладете на каждый «язык» по ложке творожной пасты, сворачиваете рулетиком, если разваливаются, скрепляете шпажкой. Можно положить внутрь кусочек помидорки. Просто и симпатично. Как вариант начинки — еврейский салат: тертый сыр, вареное яйцо, немного чеснока и майонеза.
Кабачки с мясом и сливками
Наша читательница Екатерина из Санкт-Петербурга поделилась рецептом блюда, которое одинаково вкусно и в горячем, и в холодном виде.
Нарежьте репчатый лук полукольцами и припустите его в сливочном масле. Пока лук томится, нарежьте мясо брусочками (подойдет любое: говядина, свинина, курица, индейка). Порезанное мясо обваляйте в муке, подсолите по вкусу и добавьте на сковородку к луку.
— Обжариваем, непрерывно помешивая, минут 10 на слабом огне, — рассказывает Екатерина. — Кабачки чистим, режем небольшими брусочками и добавляем к мясу. Перемешиваем всё и накрываем крышкой. Как только кабачки дали воду — добавляем в сковороду сливки, процент жирности не менее 15. Еще раз всё перемешиваем. Можно добавить зелени и чеснока, кто как любит. Тушим всё вместе минут 15. И всё — блюдо готово.
Кабачковые чипсы
В отличие от картофельных, хрустеть такими можно совершенно без угрызений совести. Если у вас есть сушилка-дегидратор, вам и объяснять ничего не надо: кабачки туда тоже можно. Если нет — нарежьте кабачок тонкими кружочками, разложите на противне с силиконовым ковриком или листом пекарской бумаги и сушите на самом маленьком огне, на который только способна ваша духовка. Или на режиме конвекции, или при приоткрытой дверке. На готовые чипсы можете сыпать то, что вам по вкусу: соль, перец, паприку, гранулированный чеснок, зелень.
Кабачковая пицца
Если никто в вашей семье кабачки уже видеть не может, идите на хитрость и приготовьте из них основу для пиццы.
— Рецепт из расчета на один килограмм кабачков. Трем их на мелкой терке, немного солим, оставляем пустить сок, — рассказывает Светлана Лебедева. — Тем временем в миску разбиваем яйца (3 штуки), творог (180–200 граммов), полстакана муки. Нарезаем начинку: сладкий перец, черри, лук, шампиньоны, колбаски, ветчину — всё, что хотите и что есть в холодильнике. Трем сыр. Нагреваем духовку до 180 градусов. Когда это всё готово, отжимаем сок из кабачка и добавляем его в миску с яйцами, мукой и творогом, немного солим, добавляем свежую или сушеную зелень. Вымешиваем тесто, раскладываем его тонким слоем. Выпекаем минут 20 без накладок. Потом выкладываем их, посыпаем сыром и снова отправляем в духовку минут на 10.
Вафли из кабачков
Если у вас есть вафельница — берите на вооружение этот рецепт и один средний кабачок, из которого получится 10–12 вафель. Натрите кабачок на крупной терке, присолите и отожмите сок. Следом натрите небольшую луковицу, добавьте 3 столовые ложки сметаны, одно яйцо, соль и черный молотый перец. Тщательно всё перемешайте и всыпьте 100 граммов просеянной муки.
Теперь разогревайте вафельницу, смазывайте ячейки растительным маслом и выкладывайте тесто по одной полной столовой ложке. Закройте вафельницу и выпекайте вафли около 4–5 минут. Подавайте горячими, со сметаной или томатным соусом.
Брауни из кабачков
Очищенный кабачок потереть на крупной терке. Мякоть даст воду, ее нужно немного отжать. Отдельно смешать два яйца, стакан сахара, щепотку ванилина и 70 грамм растопленного сливочного масла. Добавить 50 грамм какао, четверть чайной ложки соли, 1 стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Получится густая смесь, в нее нужно вмешать 1,5 стакана тертых кабачков, затем добавить мелкие кусочки шоколада.
Тесто выложить в силиконовую форму и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30–40 минут. При подаче брауни можно украсить ягодами или грецким орехом.
Цукаты из кабачков
Кабачки нужно очистить, убрать мякоть и нарезать кубиками. Затем переложить в кастрюли и добавить сахара из расчета 200 г на 1 кг кабачков. Ночью дать настояться, с утра слить выделившийся сок и добавить в него измельченный в блендере лимон. Сок довести до кипения и пару минут поварить. Кабачки процедить, залить их полученным из сока сиропом, поставить на плиту и варить, пока масса не загустеет. Затем кусочки кабачка нужно вытащить шумовкой из кастрюли и выложить на противень. Кубики просушить в духовке в течение 2–3 часов при 70 градусах. Готовые цукаты из кабачков можно сложить в сухую банку с крышкой.
Шоколадный пирог
Для шоколадного пирога вам понадобится один средний кабачок, 120 мл сметаны, 100 граммов коричневого сахара, 50 граммов белого сахара, два яйца, 120 граммов муки, 60 граммов какао-порошка, половина чайной ложки ванилина, чайная ложка соды, четверть чайной ложки разрыхлителя, половина чайной ложки соли и немного черного шоколада — для декора.
Просеиваем муку, добавляем какао, соду и разрыхлитель, чуть перемешиваем и добавляем соль и ванилин. Кабачок трем на терке и замешиваем со сметаной, яйцами и сахаром. Сухую смесь из муки и какао добавляем к кабачковой и выкладываем это всё в форму для запекания. Форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Перед подачей посыпаем тертым шоколадом.
Ну а если у вас на кабачки есть более грандиозные планы, уверены, вам пригодятся 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму.