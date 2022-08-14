Чипсы, пицца и даже торт: 10 необычных рецептов из кабачков

Кабачки быстромаринованные

Когда гости объявили, что придут через полчаса, а у вас под рукой только молодой, но крепкий кабачок, попросите их купить мяса, пообещав приготовить к этому самому мясу потрясающий гарнир.



Кроме кабачка для гарнира вам понадобятся ингредиенты для маринада:

уксус 6% (можно взять винный или яблочный) — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;



соль — 1 ч. л.;



сахар или мед — 1 ст. л.;



чеснок — 2–3 зубчика;



мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.



Строгайте кабачок (прямо с кожицей) вдоль овощечисткой на широкие длинные ленты, складывайте их в банку, добавляйте маринад, хорошенько встряхните и оставьте настояться 15 минут. О, а вот и гости!