Первая «кофебургерная» с потайной «дверью в Нарнию» появилась в здании Почтамта
Прежде на этом месте работало кафе «Тбилиссимо»
В Новосибирске в здании Почтамта на Советской заработала бургерная «Процесс», которую открыл владелец сети заведений «Фабрика».
«Процесс» начал работать 1 июля, сообщили в заведении. Бургерная заняла чуть меньше половины помещения в котором четыре года проработало кафе «Тбилиссимо», после чего помещение какое-то время стояло пустым. Осенью прошлого года здесь открылось второе в городе заведение сети «Фабрика».
Бургерная выступает своего рода «прикрытием» для «Фабрики». На первом этаже заведения нет столов, а ведущая в заведение дверь оформлена как дверцы книжного шкафа. В самом заведении называют это «дверями в Нарнию».
Набор блюд довольно стандартен для подобных мест: бургеры, сэндвичи, салаты. Рецепты, впрочем, отличаются местами оригинальностью. Есть, например, острый бургер «Том Ям» с креветками (470 рублей) и сладкий — с бананом, киви и «Нутеллой» (за 300 рублей).
Бургерную открыл владелец «Фабрики» Иракли Мурванидзе. Ему принадлежат три точки под этим названием (две в Новосибирске и одна в Томске). Ранее ему принадлежал также бар «Процесс» в Томске на улице Ленина (там сейчас работает заведение под названием Rebro).
Как рассказал Иракли, идея дополнить «Фабрику» еще каким-то проектом была у него еще на этапе поиска помещения для второго заведения в Новосибирске. При этом он определяет формат заведения, как «кофебургерная».
— Мы решили сломать стереотип. Вы слышали где-нибудь такой концепт, как кофебургерная? Мы — нет, поэтому и решили его придумать, — говорит Мурванидзе.
Решение открыть в центре еще одну бургерную выглядит довольно смело. Заведений с подобной специализацией здесь хватает. В пределах 5–7 минут ходьбы находятся, например, сразу точки МясоRoob, «Чум-Чум», Hudson, Carl`s Jr, не говоря уже о том, что бургеры делают в любом баре.
Новые заведения не только открываются, но и регулярно закрываются. Вот список наиболее примечательных проектов, которые перестали работать за последние три месяца.