Первая «кофебургерная» с потайной «дверью в Нарнию» появилась в здании Почтамта

В Новосибирске в здании Почтамта на Советской заработала бургерная «Процесс», которую открыл владелец сети заведений «Фабрика».



«Процесс» начал работать 1 июля, сообщили в заведении. Бургерная заняла чуть меньше половины помещения в котором четыре года проработало кафе «Тбилиссимо», после чего помещение какое-то время стояло пустым. Осенью прошлого года здесь открылось второе в городе заведение сети «Фабрика».