Сети расплелись: 6 заведений, которые закрылись в Новосибирске за последние три месяца

Еще один сетевой проект, на этот раз из Санкт-Петербурга. Концепция была построена на пельменях. Точнее, на вариациях этого блюда, собранных со всего мира: от равиоли и маульташен до гёдза и вонтонов. Заведения открыли местные предприниматели по франшизе и они были, вроде, даже прибыльными, но планы владельцев, видимо, поменялись. Пельменные проекты вообще как-то не приживаются в Новосибирске. Фактически ушла с рынка сократившись до единственного кафе сеть «Пельмэн», закрылась уральская «Дюжина», неудачей закончились и несколько попыток превратить пельмени в блюдо для точек уличной еды.