Сети расплелись: 6 заведений, которые закрылись в Новосибирске за последние три месяца

За последние три месяца Новосибирск покинули сразу две сети, несколько примечательных отдельных заведений и даже один глобальный бренд. Обозреватель НГС собрал наиболее заметные потери квартала и посмотрел, кто уже успел выйти им на замену.
«РБГ Китчен»
Загадочное название, которое вряд ли вообще кто-то успел запомнить. Аббревиатура расшифровывалась как «рестораны большого города» — так решили ребрендировать новосибирские заведения уральской сети «Своя компания» их новые владельцы, решившие работать самостоятельно. Внутри, нужно сказать, изменений было мало, хотя в части кухни и были попытки идти каким-то своим курсом. Курс этот, впрочем, привел сеть к постепенному закрытию всех пяти кафе. А ведь «Своя компания» была когда-то невероятно популярна — у нее был один из самых высоких рейтингов на «Флампе».
«Пельмения»
Еще один сетевой проект, на этот раз из Санкт-Петербурга. Концепция была построена на пельменях. Точнее, на вариациях этого блюда, собранных со всего мира: от равиоли и маульташен до гёдза и вонтонов. Заведения открыли местные предприниматели по франшизе и они были, вроде, даже прибыльными, но планы владельцев, видимо, поменялись. Пельменные проекты вообще как-то не приживаются в Новосибирске. Фактически ушла с рынка сократившись до единственного кафе сеть «Пельмэн», закрылась уральская «Дюжина», неудачей закончились и несколько попыток превратить пельмени в блюдо для точек уличной еды.
Lomonosov bar
Проект, возникший в результате очередной реконцепции заведения на месте кафе «Перчини» на проспекте Маркса. Под новым названием это место проработало меньше года (бар открылся в августе
La Chepica
Бар в латиноамериканском стиле, который открылся на месте просуществовавшего совсем недолго городского филиала кафе Spark's из Академгородка. Но и этот вариант публике, что называется, особо не зашел. Владельцы из сообщества рестораторов Friend`s Orchestra решили передать это помещение своему бару Hammersmith, расположенному за стенкой и пользующемуся куда большей популярностью. Таким образом круг замкнулся. Изначально Spark`s и Hammersmith появились после того, как единое пространство, которое занимали по очереди бары Old Irish, Craft, а затем кафе Drovamuka владельцы здания решили поделить на две части, не без резона полагая, что найти арендаторов на два площадки поменьше будет проще. И вот теперь на намоленное место ирландского паба пришел паб английский.
Бар Nude
Немного выпендрежный бар с коктейлями и фигурой коня в натуральную величину на подступах к комплексу «Типография» на Красном проспекте, 22. Примечателен преимущественно тем, что это первое заведение, которое там закрылось с момента начала работы всего этого пространства. Пока в нём, наоборот, всё только открывается — даже прикрывшая ненадолго двери лапшичная Noodle Police вернулась с обновленной концепцией.
«Макдоналдс»
Про уход глобального бренда из России написано много. В Новосибирске он не сразу, но всё же вышел на вполне приличные обороты, но какого-то культа вокруг себя создать так и не успел. Кстати, если вы не любите всё американское (сейчас это модно), но бургер заточить всё же не против, то новую сеть «Вкусно — и точка» можно рассматривать как идеологически допустимый компромисс.
Еще одна сеть испытывает сложности. Впрочем, представители компании утверждают, что просто ищут инвестора для развития бизнеса.