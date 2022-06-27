В магазинах Новосибирска снова появился хлеб от комбината «Инской»
Предприятие не работало несколько дней из-за отсутствия газа
В магазинах Новосибирска снова появился хлеб от комбината «Инской» — о том, что продукция исчезла с полок, читатели сообщали НГС в начале недели.
Коммерческий директор хлебокомбината «Инской» Дмитрий Белобородов ранее объяснял журналисту НГС, что предприятие не работало из-за отсутствия газа. Это было плановое отключение, «Газпром» обещал дать газ в конце недели. А хлеб, по словам Дмитрия Белобородова, должен был появиться к понедельнику.
Директор новосибирского филиала торговой сети «Ашан» Александр Чиркунов говорил, что поставки продукции должны возобновиться 26 июня. И сегодня эту информацию журналисту НГС подтвердил.
Ранее мы рассказывали, как санкции ударили по новосибирской промышленности: хлеба, молока и сыра стало меньше.