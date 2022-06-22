«Три дня не можем купить недорогой отрубной хлеб»: комбинат «Инской» временно остановил выпуск продукции
В компании отмечают, что на производстве сказались проблемы с газом
Хлебокомбинат «Инской» в Новосибирске временно перестал выпускать продукцию из-за отключения газа.
Коммерческий директор хлебокомбината «Инской» Дмитрий Белобородов так прокомментировал эту ситуацию журналисту НГС:
— На сегодняшний день из-за того, что идет большая врезка газа в Новосибирской области, «Газпром» отключил нас по ветке газа. Поэтому из-за отсутствия газа мы не можем ничего производить: у нас все газовые линии стоят. В конце этой недели «Газпром» обещает дать газ. Хлеб появится в понедельник.
Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу «Газпрома» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Директор новосибирского филиала торговой сети «Ашан» Александр Чиркунов подтвердил журналисту НГС, что продукции временно нет:
— Хлебокомбинат заранее предупреждал нас, что пять дней они будут без газа, поэтому мы заранее перераспределили на других поставщиков необходимый объём продукции. То есть какой-то аномалии нет: хлеба на всех хватит, а любители продукции «Инского» скоро снова ее увидят. С 26 июня уже возобновят поставки.
В пресс-службе компании «Лента» журналисту НГС уточнили, что ассортимент от этого хлебокомбината представлен в магазинах Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Томска и Юргы.
— Ассортимент представлен 43 позициями. Поставщик приостановил производство продукции из-за работ на газопроводе высокого давления с 21 июня. Мы ожидаем его возобновления с 26 июня, — уточнили в «Ленте».
О проблеме в редакцию НГС писали и новосибирцы.
— Что произошло в Новосибирске с хлебом? Три дня не можем купить недорогой отрубной хлеб. Не привозят продукцию хлебокомбината «Инской», — сообщил читатель НГС.
Другой читатель тоже обратил внимание на отсутствие хлеба этой компании:
— Пропал в магазинах хлеб от «Инского» хлебокомбината. Полки пустые: на Горском — в «Магните» и «Марии Ра». Что случилось на хлебокомбинате?
Во многих магазинах продукции действительно нет, но наш обозреватель Стас Соколов нашел два вида в магазине «Магнит», а также продукция была в магазине «Пятерочка» — недалеко от Центрального рынка.
Ранее мы рассказывали о том, почему в Новосибирске резко подорожала, а кое-где исчезла с прилавков офисная бумага.