«Три дня не можем купить недорогой отрубной хлеб»: комбинат «Инской» временно остановил выпуск продукции

Директор новосибирского филиала торговой сети «Ашан» Александр Чиркунов подтвердил журналисту НГС, что продукции временно нет:



— Хлебокомбинат заранее предупреждал нас, что пять дней они будут без газа, поэтому мы заранее перераспределили на других поставщиков необходимый объём продукции. То есть какой-то аномалии нет: хлеба на всех хватит, а любители продукции «Инского» скоро снова ее увидят. С 26 июня уже возобновят поставки.

