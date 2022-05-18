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Стас Соколов

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Стас Соколов

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А точно всё? Кто заменит «Макдоналдс» в Новосибирске — мнение Стаса Соколова

Американская корпорация заявила об уходе с российского рынка — что дальше

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Российский «Макдоналдс» ждут перемены

Российский «Макдоналдс» ждут перемены

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«Макдоналдс» объявил о полном прекращении работы в России. Ну, то есть он и раньше уже объявлял об этом, но теперь всё всерьез, теперь всё по-настоящему. Или нет — будет зависеть от ситуации. От принятых «политических решений», считает обозреватель НГС и предлагает свои варианты развития событий.

Что случилось?


Первый раз «Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России еще в начале марта. Заявление это, правда, был сделано головной компанией в США, российский офис это заявление не комментировал. Восьмого марта закусочные сети действительно перестали работать. Но не все и не везде.

Дело в том, что российская сеть «Макдоналдса» состояла не только из собственных заведений компании (их было большинство), но также из точек, открытых по франчайзингу. А обладатель торгового знака не является владельцем закусочной, которая под этим знаком работает. Обладателю знака в ней принадлежат только права на использование логотипов и зарегистрированных товарных знаков.

А раз так, многие российские франчайзи решили продолжить работу как ни в чём не бывало. И действительно: все ключевые поставщики сети давно работают в России. «Мираторг» и «Белая Дача» — вообще изначально российские компании. Даже схему поставок не нужно менять, нет нужды заключать новые договоры.

Сибирские заведения «Макдоналдса» продолжили работу, несмотря на заявления американской компании

Сибирские заведения «Макдоналдса» продолжили работу, несмотря на заявления американской компании

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Увидев этот саботаж, американцы решили спустить дело на тормозах. Во-первых, вообще не очень понятно, как бороться со своими вчерашними партнерами в стране, которая, скажем так, в текущей ситуации не очень-то готова соблюдать какие-то там международные законы. У нас тут свои есть. Опять же у компаний, приостановивших работу в России, была (хотя она тает на глазах) надежда, что всё это как-нибудь рассосется и можно будет вернуться, чтобы дальше зарабатывать свои доллары и евро.

Ведь массовый исход западных компаний был вызван не какими-то решениями на уровне правительства. Американские законы не запрещают «Макдоналдсу» работать в России («Бургер Кинг» и KFC же никуда даже не пробовали уходить, ограничившись «сокращением маркетинговой активности»). Просто общественное мнение в развитых странах (сюда входит и Япония с Южной Кореей) таково, что зарабатывать деньги в России для бизнеса сейчас критически опасно для репутации. Потому что на заработанный здесь доллар можно потерять десять на более объемных и богатых рынках. Вот «Макдоналдс» и пытается усидеть на двух стульях. Точнее пытался.

После того как по мировым СМИ прошли новости о прекращении работы компании в России, до западной общественности стали доходить слухи о том, что «Макдоналдс» ушел не окончательно. А если и окончательно, то далеко не полностью. Западная публика видела свежие фото из работающих закусочных и почувствовала, что ее как-то немножко дурят.

Что будет дальше?


Нынешнее решение американской корпорации выглядит более решительным. «Макдоналдс» объявил, что окончательно покинет российский рынок и даже продаст весь свой здешний бизнес новому владельцу. При этом оставшиеся заведения не будут использовать логотип «Макдоналдса», «что повлечет за собой отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню «Макдоналдса», говорится в заявлении компании.

Казахская сеть фастфуда

Казахская сеть фастфуда

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Что это означает на практике? Тут может быть несколько вариантов. Самый простой — не изменится вообще ничего (по крайней мере в ближайшей перспективе). Россия уже подняла на мачте пиратский флаг (это почти официально), так что новый собственник может продолжить пользоваться и торговой маркой, и меню, и вообще всем, до чего сможет дотянуться. И что ему этот «Макдоналдс» сделает? В Савеловский суд Москвы иск подаст?

Более вероятным, впрочем, выглядит ребрендинг. Здесь открывается невероятный простор для креатива. В Казахстане, например, работает местная сеть MAG&DAK. Чем не идея? Можно даже развить ее и зарегистрировать бренд MAC&DAG и расширить меню шаурмой и хинкалом (не путать с хинкали!). Можно вообще сделать ход конем и раздать американские точки российским сетям. Где-то откроется «Теремок», где-то «Крошка-Картошка», что-то, глядишь, достанется и «Подорожнику».

В любом случае прежнего «Макдоналдса» уже не будет. Это ведь только со стороны кажется, что в этих закусочных нет ничего «такого». Но мало ли в мире проектов, где основное блюдо — это булка с котлетой? Внутри там масса нюансов и технологий, которые трудно просто скопировать, даже если вы проработали в системе какое-то время. Ведь соблюдение их в подобных сетях поддерживается вертикальной системой контроля, где над каждым звеном стоит звено повыше, добивающееся соблюдения всех требований. Именно поэтому «Макдоналдс» и стал лидером, хотя бургерами в Америке торговали в каждом «дайнере». А к моменту, когда Рей Крок (именно он сделал «Макдоналдс» тем, чем он является сегодня) приехал в первый раз в закусочную братьев МакДональдов, в стране было уже несколько довольно крупных сетей в этом жанре.

Так что владельцам сибирских заведений сети можно уже сейчас начинать смелые эксперименты: печь пирожки, жарить блины, вводить в меню хот-доги. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Долой «БигМак», да здравствует «Большой Бутер».

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