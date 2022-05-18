А точно всё? Кто заменит «Макдоналдс» в Новосибирске — мнение Стаса Соколова

В любом случае прежнего «Макдоналдса» уже не будет. Это ведь только со стороны кажется, что в этих закусочных нет ничего «такого». Но мало ли в мире проектов, где основное блюдо — это булка с котлетой? Внутри там масса нюансов и технологий, которые трудно просто скопировать, даже если вы проработали в системе какое-то время. Ведь соблюдение их в подобных сетях поддерживается вертикальной системой контроля, где над каждым звеном стоит звено повыше, добивающееся соблюдения всех требований. Именно поэтому «Макдоналдс» и стал лидером, хотя бургерами в Америке торговали в каждом «дайнере». А к моменту, когда Рей Крок (именно он сделал «Макдоналдс» тем, чем он является сегодня) приехал в первый раз в закусочную братьев МакДональдов, в стране было уже несколько довольно крупных сетей в этом жанре.