А точно всё? Кто заменит «Макдоналдс» в Новосибирске — мнение Стаса Соколова

«Макдоналдс» объявил о полном прекращении работы в России. Ну, то есть он и раньше уже объявлял об этом, но теперь всё всерьез, теперь всё по-настоящему. Или нет — будет зависеть от ситуации. От принятых «политических решений», считает обозреватель НГС и предлагает свои варианты развития событий.
Что случилось?
Первый раз «Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России еще в начале марта. Заявление это, правда, был сделано головной компанией в США, российский офис это заявление не комментировал. Восьмого марта закусочные сети действительно перестали работать. Но не все и не везде.
Дело в том, что российская сеть «Макдоналдса» состояла не только из собственных заведений компании (их было большинство), но также из точек, открытых по франчайзингу. А обладатель торгового знака не является владельцем закусочной, которая под этим знаком работает. Обладателю знака в ней принадлежат только права на использование логотипов и зарегистрированных товарных знаков.
А раз так, многие российские франчайзи решили продолжить работу как ни в чём не бывало. И действительно: все ключевые поставщики сети давно работают в России. «Мираторг» и «Белая Дача» — вообще изначально российские компании. Даже схему поставок не нужно менять, нет нужды заключать новые договоры.
Увидев этот саботаж, американцы решили спустить дело на тормозах. Во-первых, вообще не очень понятно, как бороться со своими вчерашними партнерами в стране, которая, скажем так, в текущей ситуации не очень-то готова соблюдать какие-то там международные законы. У нас тут свои есть. Опять же у компаний, приостановивших работу в России, была (хотя она тает на глазах) надежда, что всё это как-нибудь рассосется и можно будет вернуться, чтобы дальше зарабатывать свои доллары и евро.
Ведь массовый исход западных компаний был вызван не какими-то решениями на уровне правительства. Американские законы не запрещают «Макдоналдсу» работать в России («Бургер Кинг» и KFC же никуда даже не пробовали уходить, ограничившись «сокращением маркетинговой активности»). Просто общественное мнение в развитых странах (сюда входит и Япония с Южной Кореей) таково, что зарабатывать деньги в России для бизнеса сейчас критически опасно для репутации. Потому что на заработанный здесь доллар можно потерять десять на более объемных и богатых рынках. Вот «Макдоналдс» и пытается усидеть на двух стульях. Точнее пытался.
После того как по мировым СМИ прошли новости о прекращении работы компании в России, до западной общественности стали доходить слухи о том, что «Макдоналдс» ушел не окончательно. А если и окончательно, то далеко не полностью. Западная публика видела свежие фото из работающих закусочных и почувствовала, что ее как-то немножко дурят.
Что будет дальше?
Нынешнее решение американской корпорации выглядит более решительным. «Макдоналдс» объявил, что окончательно покинет российский рынок и даже продаст весь свой здешний бизнес новому владельцу. При этом оставшиеся заведения не будут использовать логотип «Макдоналдса», «что повлечет за собой отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню «Макдоналдса», говорится в заявлении компании.
Что это означает на практике? Тут может быть несколько вариантов. Самый простой — не изменится вообще ничего (по крайней мере в ближайшей перспективе). Россия уже подняла на мачте пиратский флаг (это почти официально), так что новый собственник может продолжить пользоваться и торговой маркой, и меню, и вообще всем, до чего сможет дотянуться. И что ему этот «Макдоналдс» сделает? В Савеловский суд Москвы иск подаст?
Более вероятным, впрочем, выглядит ребрендинг. Здесь открывается невероятный простор для креатива. В Казахстане, например, работает местная сеть MAG&DAK. Чем не идея? Можно даже развить ее и зарегистрировать бренд MAC&DAG и расширить меню шаурмой и хинкалом (не путать с хинкали!). Можно вообще сделать ход конем и раздать американские точки российским сетям. Где-то откроется «Теремок», где-то «Крошка-Картошка», что-то, глядишь, достанется и «Подорожнику».
В любом случае прежнего «Макдоналдса» уже не будет. Это ведь только со стороны кажется, что в этих закусочных нет ничего «такого». Но мало ли в мире проектов, где основное блюдо — это булка с котлетой? Внутри там масса нюансов и технологий, которые трудно просто скопировать, даже если вы проработали в системе какое-то время. Ведь соблюдение их в подобных сетях поддерживается вертикальной системой контроля, где над каждым звеном стоит звено повыше, добивающееся соблюдения всех требований. Именно поэтому «Макдоналдс» и стал лидером, хотя бургерами в Америке торговали в каждом «дайнере». А к моменту, когда Рей Крок (именно он сделал «Макдоналдс» тем, чем он является сегодня) приехал в первый раз в закусочную братьев МакДональдов, в стране было уже несколько довольно крупных сетей в этом жанре.
Так что владельцам сибирских заведений сети можно уже сейчас начинать смелые эксперименты: печь пирожки, жарить блины, вводить в меню хот-доги. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Долой «БигМак», да здравствует «Большой Бутер».