Оставили без пышек: московской звезде «Ютьюба» не дали снять ролик о новосибирской закусочной с 60-летней историей

Популярный видеоблогер и обладатель 2 миллионов подписчиков на youtube-канале Макс Брандт выпустил обзор новосибирского общепита, куда вошли как точки уличной еды за 40 рублей, так и элитные рестораны.

Обзор опубликован на канале Макса Брандта 26 апреля, продолжительность видео почти два часа. Всего блогер посетил 13 заведений, пробыв в Новосибирске три дня. Список точек для обзора Макс собирал, как можно понять, по рекомендациям подписчиков и знакомясь с существующими общенациональными рейтингами.

