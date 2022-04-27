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Оставили без пышек: московской звезде «Ютьюба» не дали снять ролик о новосибирской закусочной с 60-летней историей

Модный столичный фуд-блогер сделал обзор новосибирского общепита на 2 часа

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Макс Брандт с новосибирским хот-догом за 43 рубля

Макс Брандт с новосибирским хот-догом за 43 рубля

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Популярный видеоблогер и обладатель 2 миллионов подписчиков на youtube-канале Макс Брандт выпустил обзор новосибирского общепита, куда вошли как точки уличной еды за 40 рублей, так и элитные рестораны.

Обзор опубликован на канале Макса Брандта 26 апреля, продолжительность видео почти два часа. Всего блогер посетил 13 заведений, пробыв в Новосибирске три дня. Список точек для обзора Макс собирал, как можно понять, по рекомендациям подписчиков и знакомясь с существующими общенациональными рейтингами.

В целом видео получилось позитивным, даже каких-то претензий к блюдам у блогера почти не возникало. Разве что в «Хот-дог Мастере» он заметил, что сначала сосиска долго не появлялась, а когда это произошло, радости это не принесло. Пробуя «Горячие беляшики», Брандт вспомнил студенческую молодость, а по пути из «Грильницы» послушал совета таксиста и заехал в безымянную точку с шаурмой на Студенческой. В Spot&Choo`s блогер пошутил про актуальность рэпа (это же молодежное до сих пор, как Аврил Лавин).

В обзоре засветились «Том Ям Бар», «Горячий цех», #СИБИРЬСИБИРЬ. В винном баре Pardon my French блогер удивился десерту из грибов, а в коктейль-баре Hide обнаружил не встречавшийся ему до этого вид британского джина (1500 рублей за порцию). В модном баре «Жан Хуан Лу» обратил внимание на невысокую стоимость закусок (150–220 рублей, но размер их невелик).

Больше всего восторгов вызвал ресторан PuppenHaus, где Брандт отдал предпочтение «сибирским афродизиакам» (хвосту и филе бобра), а так же «Президентскому кебабу» из медвежатины за 1785 рублей. Закончил третий день путешествий по новосибирским заведениям Макс в «Электрорюмочной», пробуя местные настойки.

Всего звезда «Ютьюба» потратила в Новосибирских барах, ресторанах и закусочных больше 18 700 рублей.

Легендарная «Пышечная» располагается на Станиславского

Легендарная «Пышечная» располагается на Станиславского

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Единственным заведением, где у блогера не получилось сделать сюжет, оказалась «Пышечная» на Станиславского — заведение, которому около 60 лет. Сначала снимать в заведении запретила сотрудница за кассой. Брандт пытался оперативно договориться о съемке с директором, упирая на то, что специально приехал из Москвы, чтобы сделать видео для «Ютьюба», на что получил обескураживающий вопрос:

— А что, «Ютьюб» не закрыли еще?

В целом новосибирский общепит Брандт охарактеризовал как «лоскутное одеяло», противопоставив PuppenHaus и «Пышечную» (в обоих «управляющие и хозяева — весьма взрослые люди»). В ресторане блогера, скромно перекусившего на 2500 рублей, встретили куда радушней. Из минусов Новосибирска в целом Макс Брандт отметил плохие дороги, хаотичную застройку, а главным богатством города назвал людей.

На прошлой неделе известный блогер-урбанист Илья Варламов высказался о новосибирской пыли и назвал ее вероятные причины. Материал об этом он разместил у себя в блоге.

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