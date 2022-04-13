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Проблема

Цены на семгу подскочили на 30%. Из чего теперь делают суши и роллы в Новосибирске?

В магазинах и ресторанах находят необычные способы заменить красную рыбу

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Новосибирцам стоит переходить на местную рыбу

Новосибирцам стоит переходить на местную рыбу

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Рост курса рубля пока не очень радует тех, кто напрямую зависит от импорта. Заведения и службы доставки японской кухни вынуждены искать замену привычному импортному лососю, цена которого делает привычные роллы слишком дорогими. Некоторые варианты замены могут показаться странными. Но, как выясняется, роллы с курицей и ветчиной вполне соответствуют традициям азиатской кухни тоже.

Что случилось


В Новосибирске крайне мало японцев, но блюда японской кухни можно найти повсеместно — роллы давно стали такой же обычной едой для баров и служб доставки как пицца. Так что проблемы этой сферы касаются отнюдь не только какой-то немногочисленной группы любителей деликатесов.

Импорт рыбы сократился, но купить лосося в магазинах можно

Импорт рыбы сократился, но купить лосося в магазинах можно

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Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на исследование, подготовленное Ассоциацией добытчиков минтая (в самом исследовании речь идет о любой рыбе. — Прим. ред.). Основная статья этого рыбного импорта — атлантический лосось и форель: на их долю приходится около 17% поставок. Главная причина — разрыв привычных логистических цепочек. Импорт рыбы осуществлялся морем, однако в марте крупнейшие перевозчики (самый заметный Maersk) отказались работать с Россией.

В 2014 году рынок уже проходил через подобную ситуацию. После введения российским правительством запрета на импорт целого ряда продуктов питания из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, на российский рынок перестал поступать норвежский лосось. Тогда ему нашли замену на Фарерских островах и в Чили. Сейчас оптовым торговцам рыбой вновь придется искать новых поставщиков.

Есть ли рыба в Новосибирске


В начале апреля рестораторы жаловались на то, что лосось исчез в Metro Cash&Carry — это удобный канал поставок, который позволяет пополнить запасы в любой момент. Сейчас рыба в магазинах этой сети есть, но цены существенно выросли. Лосось потрошенный с головой целой тушкой стоит 1573 рубля за килограмм, мурманский лосось — 1639 рублей (цены указаны без скидок для мелкооптовых покупателей). В «Ленте» такая рыба стоит еще дороже — даже по акции атлантический лосось здесь продают по 1749 рублей за кило.

Насколько изменилась цена


Еще в феврале цена килограмма такого лосося была в районе 1200 рублей. То есть рост уже составил больше 30%, при этом курс доллара по сравнению с серединой февраля фактически не изменился. 11 февраля, например, он составлял 74,72 рубля (11 апреля курс ЦБ был 74,85 рубля).

Еще показательней выглядят изменения за несколько лет. В распоряжении редакции есть снимки витрины в магазине сети «Рыбный день», сделанные в феврале 2019 года. Тогда тушку лосося весом 5–6 килограмм можно было купить по цене 1049 рублей за кило. Сейчас на сайте «Рыбного дня» эта рыба стоит уже 1975 рублей (причем в оригинале цена указана за 100 грамм, чтобы не отпугивать покупателей). То есть рост составил почти 90%. При этом курс рубля к доллару за это время вырос лишь на 15% (с 65 до 75 рублей).

Чем можно заменить дорогой импорт

Дмитрий Клок (сеть Sushi Day`s) говорит, что его сеть закупает отечественного лосося из Мурманска. Обходится он, впрочем, не дешевле импортного, но, по крайней мере, стабильность поставок не так зависит от международной ситуации.

Роллы с окунем в No Spicy Please

Роллы с окунем в No Spicy Please

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Совладелец ресторана паназиатской кухни No Spicy Please Максим Ковязин рассказал, что в его заведении решили освоить новый вид сырья — морского окуня. Он существенно дешевле, но на его основе тоже можно делать интересные роллы. Их, правда, нужно еще продать, поскольку публике такой вид рыбы применительно к роллам не очень известен.

Службы доставки, которые ориентированы на более широкую (и менее платежеспособную) публику, пошли еще дальше. В сети «Суши даром», например, можно заказать роллы с ветчиной. Компанию ей составляет сливочный сыр, а за хоть какое-то напоминание о японской кухне отвечает соус унаги (угорь). Порция таких роллов стоит 139 рублей, что, разумеется, значительно меньше, чем классическая «Филадельфия» за 500–600 рублей.

Роллы с ветчиной службы доставки «Суши даром»

Роллы с ветчиной службы доставки «Суши даром»

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В сети «Империя суши» есть роллы с жаренной курицей. Причем если в «Цыпа маки гриль» курица заменяет рыбу, то в «Чикен ролл» обошлись даже без риса — смесь сыра, огурца и курятины здесь завернута в лепешку.

Нужно заметить, что роллы с начинкой из мяса и птицы не являются каким-то безумным изобретением российских предпринимателей. Такое блюдо (под названием кимбап) существует в Южной Корее со времен оккупации этой страны японцами. Кимбап стал частью национальной кухни, и самих корейцев совершенно не смущают роллы с говядиной, морковкой, ветчиной и прочими подобными вещами. Три вида кимбапов (со свининой, курятиной и папоротником) есть, например, у заведения корейской кухни Chin Gu, где стоят на четверть дешевле роллов с рыбой.

Прилавок с охлажденной рыбой в «Ашане»

Прилавок с охлажденной рыбой в «Ашане»

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Тем временем ритейлеры тоже меняют приоритеты. В рыбных отделах торговых сетей всё чаще можно увидеть на самом почетном месте (которое раньше занимала семга и форель) речную рыбу. Так, в «Ашане» в минувшие выходные половина одного из лотков с ледяной крошкой была занята карасями по 52 рубля за килограмм.

Тем временем, несколько заведений с начала года успели уже закрыться. Среди них элитный японский ресторан, в котором упор был сделан на импортные рыбу и мясо, блюда из которых и до недавнего роста цен могли стоить до 10 тысяч рублей за порцию.

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