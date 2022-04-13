Цены на семгу подскочили на 30%. Из чего теперь делают суши и роллы в Новосибирске?

Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на исследование, подготовленное Ассоциацией добытчиков минтая (в самом исследовании речь идет о любой рыбе. — Прим. ред.). Основная статья этого рыбного импорта — атлантический лосось и форель: на их долю приходится около 17% поставок. Главная причина — разрыв привычных логистических цепочек. Импорт рыбы осуществлялся морем, однако в марте крупнейшие перевозчики (самый заметный Maersk) отказались работать с Россией.



В 2014 году рынок уже проходил через подобную ситуацию. После введения российским правительством запрета на импорт целого ряда продуктов питания из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, на российский рынок перестал поступать норвежский лосось. Тогда ему нашли замену на Фарерских островах и в Чили. Сейчас оптовым торговцам рыбой вновь придется искать новых поставщиков.



Есть ли рыба в Новосибирске

В начале апреля рестораторы жаловались на то, что лосось исчез в Metro Cash&Carry — это удобный канал поставок, который позволяет пополнить запасы в любой момент. Сейчас рыба в магазинах этой сети есть, но цены существенно выросли. Лосось потрошенный с головой целой тушкой стоит 1573 рубля за килограмм, мурманский лосось — 1639 рублей (цены указаны без скидок для мелкооптовых покупателей). В «Ленте» такая рыба стоит еще дороже — даже по акции атлантический лосось здесь продают по 1749 рублей за кило.

