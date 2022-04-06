Названы даты перекрытий улицы рядом с площадью Маркса из-за ярмарок

В Новосибирске назвали даты социальных ярмарок, из-за которых будут перекрывать движение возле площади Маркса и улицы Трикотажной. Постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.
1 апреля в мэрии Новосибирска пообещали увеличить количество социальных ярмарок: если в 2021 году в городе прошло 140 ярмарок, в 2022-м планируют организовать 190. Такое решение было принято в связи с тем, что новосибирцы стали закупаться таким образом в два раза чаще.
Временный рынок появится в городе 16 апреля. В связи с этим движение остановят на улице Сибиряков-Гвардейцев от площади Маркса до улицы Покрышкина. Торговые ряды будут работать с 6 часов утра до 16 часов дня. Объехать ярмарку водители смогут по соседним улицам.
Следующие перекрытия дорог на Маркса запланировали на осень 2022 года, и коснутся они не только левобережья. Большие ярмарки в Кировском районе проведут 17 сентября и 8 октября.
На правом берегу торговые ряды заработают сентябре и октябре в Калининском районе, на улице Трикотажной от Богдана Хмельницкого до Народной. Движение остановят на выходные с 7 часов утра до 15 часов дня 24 и 25 сентября, 8, 9, 15 и 16 октября 2022 года.
В конце марта НГС опубликовал репортаж о том, что можно купить на социальной ярмарке и получится ли сэкономить таким образом.