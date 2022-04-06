Названы даты перекрытий улицы рядом с площадью Маркса из-за ярмарок

В Новосибирске назвали даты социальных ярмарок, из-за которых будут перекрывать движение возле площади Маркса и улицы Трикотажной. Постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.



1 апреля в мэрии Новосибирска пообещали увеличить количество социальных ярмарок: если в 2021 году в городе прошло 140 ярмарок, в 2022-м планируют организовать 190. Такое решение было принято в связи с тем, что новосибирцы стали закупаться таким образом в два раза чаще.