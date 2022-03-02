Стоимость масленичных блинов за год выросла на 13% в Новосибирской области

Новосибирскстат подсчитал, как изменились цены на продукты для блинов по сравнению с прошлым годом. В целом стоимость порции блинов выросла на 13%.
Свои подсчеты специалисты приурочили к Масленой неделе, которая началась
Для расчета специалисты взяли такой рецепт блинов: 6 яиц (категория не указана), литр молока, 300 граммов муки, 150 граммов подсолнечного масла, 40 граммов сахара и 7 граммов соли.
Так, молоко подорожало на 17%, яйца — на 13%, мука — на 16%, сахар — на 18%, соль — на 5%. При этом подсолнечное масло подешевело на 1,2%. Стоимость порции блинов в январе 2022 года составила 153 рубля.
Ранее НГС выяснил, стоит ли ждать дефицита продуктов и изменения цен на продукты из-за военной операции на Украине. Эксперты предполагают, что товары будут дорожать.