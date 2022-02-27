Ждать ли дефицита? Производители и поставщики — о ценах на продукты в РФ из-за военной операции на Украине

Военная спецоперация на Украине и ее последствия, которые мы освещаем в режиме онлайн, привели к ослаблению рубля и обвалу фондового рынка. Мы спросили крупных производителей, торговые сети и экспертов о том, вырос ли спрос на продукты, когда девальвация рубля повлияет на цены и что делается для их сдерживания.
«Мы не на бирже, а в реальном секторе»
Крупные производители массовых продуктов питания пока не видят повода для ажиотажного спроса и дефицита продуктов. Дело в том, что розничные цены опосредованно связаны с курсом рубля. А закупка сырья и реализация товаров первой необходимости ведутся по долгосрочным контрактам.
— Производители продуктов питания умеют работать быстро, четко, по-военному. Это ярко продемонстрировала ситуация с массовой закупкой продуктов при введении локдауна, когда с полок всё уходило влет. Тот период был своего рода проверкой на прочность, и предприятия пищевой промышленности, в том числе и «Макфа», ее выдержали, — отметила руководитель департамента по связям с общественностью и органами госвласти компании «Макфа» Юлия Бобылева.
Представитель лидера российского рынка макаронных изделий, муки и круп сообщила, что на данный момент «Макфа» цены не повышала.
— И предпринимаем все возможные меры для сдерживания, в том числе это происходит за счет внутренних резервов компании, — добавила Юлия Бобылева.
В крупнейшем холдинге по производству молочной продукции также предостерегли от поспешных выводов.
— Мы не на бирже, мы работаем в реальном секторе. На текущий момент у нас высокие товарные запасы по всем материалам и комплектующим, в том числе упаковке. У нас нет информации от наших поставщиков о каких-либо изменениях в сотрудничестве, — рассказал коммерческий директор группы компаний «Российское Молоко» Антон Блюмкин.
По словам представителя ГК «Росмолоко», зависимость от валютной составляющей у переработчиков действительно есть, но она некритична.
— Мы зависим от мировых рынков в этом смысле и курса валют. При этом прямой импорт используем минимально, можно сказать, его практически нет. Наша компания производит товары первой необходимости — молочные продукты. Мы это понимаем и всегда, в любых ситуациях помним про социальную ответственность перед покупателями. Наши производственные мощности, сырьевая составляющая и другие ресурсы в состоянии обеспечить любой спрос на продукцию, не переживайте, — добавил Антон Блюмкин.
Запас на 40–70 дней
В торговых сетях также не зафиксировали резких изменений в поведении покупателей и поставщиков.
— Ажиотажа нет никакого, никто не скупает соль и гречку. Работа с поставщиками тоже продолжается в обычном режиме. Понимаете, у нас 800 поставщиков, ежедневно от них приходят какие-то документы. Примерно 20–30 предлагают изменить цены в сторону повышения. Это постоянный рабочий процесс, — рассказал совладелец сети SPAR Дмитрий Бухарин. — Более 90% товаров на полках — отечественного производства. Каждый поставщик переживает за свой бренд и не торопится просто так поднимать цену, если она необоснованна. Конечно, есть категории товаров, завязанных на евро. И они будут индексироваться в зависимости от курса валют. Но произойдет это не мгновенно.
И всё же заказы по некоторым категориям товаров на данный момент поступают выше средних, отметили в ассоциации «Руспродсоюз». Такой же всплеск объема наблюдался в период начала пандемии, напомнили представители ассоциации.
Представители «Ленты», X5 и «Магнита» не ответили на наши запросы. Но, как сообщили в Минпромторге, ритейлеры отчитались перед ведомством о поддержании товарного запаса в магазинах и распределительных центрах — минимум на 40 дней по социально значимым категориям.
— По бакалейным товарам (макароны, гречка и так далее) — это 50–70 дней, средствам гигиены — свыше 70 дней. При необходимости торговые предприятия готовы ускорить доставку товаров в магазины, — отмечается в сообщении Минпромторга.
«Долларовая составляющая есть во всех продуктах»
В то же время курс доллара на этой неделе обновил исторические максимумы. Впервые с декабря 2014 года Банк России начал валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты. И было бы странным для всех участников продовольственного рынка игнорировать валютные скачки.
— Пока делать какие-либо серьезные прогнозы преждевременно. Однако, если ситуация с ростом валют продолжится, это может отразиться на себестоимости продуктов питания. Ведь в различной доли валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продовольствия, — объяснил заместитель председателя правления крупнейшей российской ассоциации производителей и поставщиков продтоваров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Прежде всего будет влиять возможность поставки ингредиентов для пищевой промышленности и какие запасы имеются на складах. Во вторую очередь, динамика курса валют, которая влияет на ввозимую импортную продукцию: чай, кофе, импортные фрукты и овощи. Долларовая составляющая, к сожалению, есть практически во всех продуктах питания — от зерна до готового продукта.
Не меньшее влияние на ситуацию окажут возможность поставок грузов по привычным транспортным коридорам и последствия изменения логистических путей.
— Сегодня продолжаются логистические сложности на границах с Латвией и Польшей. На КПП наблюдаются существенные задержки при пропуске транспорта, — добавил Дмитрий Леонов. — Чтобы не допустить серьезного роста цен и обеспечить предложение продуктов питания на полке в случае продолжительного роста курса валют, товаропроводящей цепочке и курирующим министерствам уже сейчас важно выработать справедливые условия поведения. При необходимости включающие оперативную корректировку цен.
По продовольственным товарам ситуация развивается не столь стремительно, но цены тоже вырастут, уточнил эксперт.
— Уже сегодня поставщики упаковки и гранул для ароматизации уведомили чаеразвесочные фабрики о подорожании поставляемой продукции на 10%. При этом чай на эти фабрики поставляется из Китая, Вьетнама и Индии, оплата идет в долларах за контейнеры, — добавил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. — Уже в марте поставщики будут просить ритейл пересмотреть закупочные цены.
Очевидно, что падение курса рубля по отношению к доллару и евро повлечет удорожание товаров народного потребления, в первую очередь зарубежного производства. Расходы вырастут по всей цепочке: в производстве сырья, переработке, в логистике и так далее. К этому негативному фактору добавились еще несколько пакетов санкций от ЕС, США и Великобритании. По словам экспертов, они имеют как немедленное действие — в основном в финансовом секторе и авиасообщении, так и отложенный эффект — проблемы с обновлением высокотехнологичного оборудования в разных сферах.
— Для населения это будет означать очередной виток сужения доступного ассортимента товаров и услуг, новый виток инфляции, для экономики — угроза нарастания технологического отставания, риски выхода из строя важнейших технологических систем, — заключила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая.