Ждать ли дефицита? Производители и поставщики — о ценах на продукты в РФ из-за военной операции на Украине

— Мы зависим от мировых рынков в этом смысле и курса валют. При этом прямой импорт используем минимально, можно сказать, его практически нет. Наша компания производит товары первой необходимости — молочные продукты. Мы это понимаем и всегда, в любых ситуациях помним про социальную ответственность перед покупателями. Наши производственные мощности, сырьевая составляющая и другие ресурсы в состоянии обеспечить любой спрос на продукцию, не переживайте, — добавил Антон Блюмкин.



Запас на 40–70 дней

В торговых сетях также не зафиксировали резких изменений в поведении покупателей и поставщиков.



— Ажиотажа нет никакого, никто не скупает соль и гречку. Работа с поставщиками тоже продолжается в обычном режиме. Понимаете, у нас 800 поставщиков, ежедневно от них приходят какие-то документы. Примерно 20–30 предлагают изменить цены в сторону повышения. Это постоянный рабочий процесс, — рассказал совладелец сети SPAR Дмитрий Бухарин. — Более 90% товаров на полках — отечественного производства. Каждый поставщик переживает за свой бренд и не торопится просто так поднимать цену, если она необоснованна. Конечно, есть категории товаров, завязанных на евро. И они будут индексироваться в зависимости от курса валют. Но произойдет это не мгновенно.