Ужин с продолжением: куда пойти на День влюбленных — самые интересные рестораны по версии Стаса Соколова

День святого Валентина прочно вошел в набор праздничных дат, что бы там ни говорили по этому поводу ревнители «традиционных ценностей». И, в общем, уже не так важно, при чем тут какой-то христианский святой, это просто день, в который люди, состоящие в романтических отношениях, могут лишний раз сделать друг для друга что-то приятное. Например, сходить в красивое место. Сделать это, кстати, можно и в любой другой день года, ждать 14 февраля совершенно не обязательно.
MAMA MARGARITA
(Писарева, 1)
Относительно бюджетное место: недорогие итальянские кафе (в городе работают пока только две точки, и только одна — в формате отдельного заведения) от владельца сети столовых «Солнечный день» (ранее «Подсолнухи»). Если повезет, можете застать там итальянское радио в качестве звукового фона — вместе с трепом ведущих, рекламой и всем, что бывает в эфире. Такой крайне малозатратный способ хоть немного почувствовать себя, пусть и где-то в далеком пригороде, но в Италии. Пицца на двоих от 250 рублей, совсем доступного вина, правда, нет (от 240 за бокал), но можно ограничиться кофе.
New Mexico
(Красный проспект, 17)
Заведение с видом на Красный проспект и яркими красками во всём — от диковинных фигур алебрихе, которые встречают уже на входе, до содержимого тарелок. Плюс зажигательная (или, напротив, знойная) латиноамериканская музыка, которая звучит там временами не только в записи, но и вживую. Если вы планируете больше «просто посидеть», то можно ограничиться тако (130 рублей за штуку, если брать порциями по три, выйдет дешевле) или тартаром с халапеньо (350 рублей). Но можно и заказать нормальный стейк из ресторана «Гриль и бутыль», что расположен этажом ниже (принадлежит тем же владельцам). Кроме текилы (ее тут видов 30 — от 160 рублей за шот) имеется, наверное, самый богатый в городе выбор ее близкого родственника — мескаля. В общем, если средства позволят, вечер может получиться зажигательным.
NEMO Asian Kitchen & Bar
(Советская, 18)
Паназиатских мест в городе уже довольно много (и среди них есть очень неплохие), но по какому-то неуловимому набору признаков я бы выбрал кафе на Советской. Оно пока одно (сетевой ресторан, даже очень хороший — это история для более или менее постоянных посещений), да и со всей этой экзотической кухней здесь пытаются сделать что-то большее, чем просто вкусные роллы или хороший «Том ям». Относительно того, лучшая ли здесь паназиатская кухня, можно спорить, но самая красивая — точно.
CAMORRA PIZZA
(Красный проспект, 22)
Культовая питерская пиццерия, которая в Новосибирске, по-моему, не особенно «выстрелила», но должен же кто-то представлять в этом списке «Типографию» и прочие заведения в ресторанном дворике за Красным проспектом, 22. Так вот Camorra с ее «облупившимися» фресками и надписями на итальянском подходит для этого лучше всего. Опять же пиццерия находится в глубине комплекса, так что можно организовать себе какую-никакую интимность. Пицца от 550 рублей на любителя, но она точно отличается от того, что можно встретить в Новосибирске. В самом заведении только пиво, но можно заказать и вино бокалами из барчика No Crime, который входит в комплекс. Ну и вообще, при желании переместиться потом в любое из здешних заведений (их там уже больше десятка, если считать все, куда можно попасть из дворика), включая бар с органическими винами «Нос в бокале».
TRATTORIA LA TRENTA
(Урицкого, 24)
Маленькое семейное (во всех смыслах) кафе, в котором можно немножко провалиться во времени и пространстве. Итальянских заведений в городе, конечно, хватает, но все они, к сожалению, созданы вовсе не итальянцами — это такая игра. Просто у создателей La Trenta, по моему мнению, (у вас может быть другое, разумеется) получилось чуть лучше передать это ощущение, когда где-то в Европе попадаешь в заведение для своих на тихой улочке или в неприметном подвальчике.
Пицца от 410 рублей (хватит на двоих), вино бокалами по 260 рублей, то есть, в принципе, можно уложиться в тысячу на двоих. Но, конечно, не удастся попробовать местных сыров, которые хозяева делают сами.
PARDON MY FRENCH
(Коммунистическая, 34)
По-своему уникальное место, аналогов которому до сих пор так и не появилось. Не так уж много в городе французских шеф-поваров (всего один). Но даже если вы ничего не знаете о совладельце бара Франсуа Фурнье, то заведению будет чем удивить. Здесь постоянно что-то такое придумывают, превращая еду в аттракцион (в самом хорошем смысле этого слова). Борщ из красного вина, луковый суп без лука, печенье из голубого сыра. Но, конечно, есть вещи и более понятные — вроде утиной грудки или оленины с маринованной репой, так что голодными точно не останетесь. Цены выше среднего, но если ограничиться небольшими закусками, то можно уложиться в 1000–1200 на двоих без напитков. Хотя, что делать без напитков в винном баре, ума не приложу.
«ЖАН ХУАН ЛУ»
(Ленина, 11)
Мультикультурный бар в старом доме с кирпичными сводами. Нужно быть готовым к в целом довольно пафосной публике (это касается и нарядов, и размера счета), но за этим отчасти сюда и идут. Меню позволит совершить небольшое путешествие (открыты направления как в Европу, так и в Азию). Цены, кстати, довольно умеренные (большинство блюд стоит от 200 до 300 рублей), но и размер порций тоже, поскольку концепция заведения — это изакая, то есть бар с закусками. Идея в том, чтобы попробовать много разного, причем в идеале не разделяя заказы, просто все плошки стоят на некоем общем пространстве, и каждый берет понемногу, чего хочет.
PUPPENHAUS
(Чаплыгина, 65/1)
Ресторан вполне мог бы претендовать на место в этом списке уже своей кухней и статусом заведения для элиты (интересно же хоть одним глазком взглянуть, какая она — эта элита). Но интерьер заведения и вовсе гарантирует «Пуппенхаусу» здесь место пожизненно. Ну, конечно, если вы не столуетесь здесь по нескольку раз в неделю и вам для особого случая нужно что-то новое. Все эти кукольные домики, старая домашняя утварь, какие-то укромные закутки, одно слово — театр. И не только гастрономический, как указано в названии.
SKY LOUNGE
(Димитрова, 4/1)
Самый высокий (если считать от уровня моря) ресторан на крыше в самом прямом смысле этого слова — заведение занимает надстройку, которая возвышается над высоткой бизнес-центра «Кобра». Здесь, конечно, есть какая-то еда, но в цену будет включен, что называется, вид из окон. Но он того стоит, особенно если прийти в тот час, когда уже начинает темнеть, но город еще не превратился совсем в мозаику из огней.
Поскольку мало кто помнит, что, собственно, там случилось с Валентином, праздник этот сейчас посвящен в основном Эросу (хотя Меркурий тоже в деле), так что нужно добавить в список хотя бы несколько адресов для того, чтобы подкрепиться утром. Потому что после хорошего Дня святого Валентина вечера одним кофе в постель утром, знаете ли, сыт не будешь. Опять же, если бюджет ограничен, можно использовать для свидания нижеперечисленные заведения тоже.
«ПЫШЕЧНАЯ»
(Станиславского, 11)
Понимаю, что у кого-то уже от нее мозоли на глазах, но должно же быть в этом списке что-то особенное для тех, у кого очень ограничен бюджет. Да и потом, в городе нет больше заведений с 60-летней историей. У кого-то туда ходили на первое свидание дедушки и бабушки. Опять же недорого — за 150 рублей можно взять по пышке с чаем на двоих, а если добавить пару сотен, то хватит еще и на рюмочку-другую чего покрепче. Чем не романтика?
КАРДАМОН
(Чаплыгина, 39)
Кофейня-путешествие, которая так долго изображала «антикварное» заведение, что теперь уже трудно поверить, что ей значительно меньше ста лет. За это время она обросла собственной историей, слившись со старым (по новосибирским меркам) домом, где расположена. Здесь можно поправить здоровье марокканским апельсиновым супом, взять каких-нибудь в меру экзотических закусок. Главное — не опускаться до банальностей вроде латте. Только чай масала или что-нибудь в таком роде. Иначе зачем вы сюда пришли- то?
COFFEE COLLECTIVE
(сеть из четырех заведений)
Работающие с 07:30 гастрокофейни, в которых, кроме обязательных нынешних танцев с бубнами вокруг собственно кофе, есть затейливо придуманная еда. А здешние завтраки точно одни из лучших в городе. Хорошее место, чтобы встретить какую-то новую часть жизни. Ну или хотя бы просто новый день, это тоже немало.
Если вас не устроили заведения из списка, можете смело писать в комментариях свои — сколько людей, столько мнений. Можете также совместить романтический вечер с посещением какого-нибудь из примечательных новых заведений, открытых в этом году.