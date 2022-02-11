Ужин с продолжением: куда пойти на День влюбленных — самые интересные рестораны по версии Стаса Соколова

Маленькое семейное (во всех смыслах) кафе, в котором можно немножко провалиться во времени и пространстве. Итальянских заведений в городе, конечно, хватает, но все они, к сожалению, созданы вовсе не итальянцами — это такая игра. Просто у создателей La Trenta, по моему мнению, (у вас может быть другое, разумеется) получилось чуть лучше передать это ощущение, когда где-то в Европе попадаешь в заведение для своих на тихой улочке или в неприметном подвальчике.



Пицца от 410 рублей (хватит на двоих), вино бокалами по 260 рублей, то есть, в принципе, можно уложиться в тысячу на двоих. Но, конечно, не удастся попробовать местных сыров, которые хозяева делают сами.



PARDON MY FRENCH

(Коммунистическая, 34)