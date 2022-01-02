Повар из Новосибирска попала на шоу к Пивоварову и приготовила оливье с шефом «мишленовского ресторана»

На ютуб-канале «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова вышел выпуск о российском общепите. В нем в качестве эксперта там приняла участие 36-летняя жительница Новосибирской области, повар Евгения Романова.
Выпуск в целом был посвящен ресторанной культуре в России: он состоит из интервью с рестораторами, критиками и экспертами.
Кроме того, в выпуске решили сравнить кухню «заводской столовой» и «мишленовского ресторана». Экспертом со стороны столовой выступила Евгения Романова — она готовила оливье, «сельдь под шубой» и свинину по-французски. Повар Евгений Викентьев из московского ресторана «Белуга» со звездой «Мишлен» тоже готовил оливье, но с крабом, закуску с лососем и хурмой, и утку с мандариновым соусом.
При этом на ингредиенты для обоих меню потратили примерно одинаковые суммы — по 1500 рублей.
Во время приготовления блюд ведущий с поварами обсуждали историю советской кухни, гостей ресторанов и столовых и продуктовое эмбарго.
Евгения Романова рассказала Пивоварову, что закончила профессиональное училище в Мошково. Когда она поступала, было всего две специальности: повар и тракторист-машинист, Евгения выбрала первое.
Повар призналась, что на всю столовую она готовит одна, при том что проходимость там — 60-70 человек в день. Во времена до пандемии эта цифра составляла 200-250 человек:
— На завод я один повар, у меня есть помощник, Ольга, она делает заготовки на салаты и выпечку. Средний чек у нас 250 рублей: это компот, салат, пару кусочков хлеба, первое, гарнир и мясное. Цена зависит от мясного, — рассказала Пивоварову Евгения. Зарплата у повара составляет 25 тысяч рублей.
Евгений Викентьев из московской «Белуги» сказал, что средний чек у них составляет около 9 тысяч рублей.
Также Евгения Романова призналась ведущему, что ни разу в жизни не была в ресторане. В конце выпуска Алексей Пивоваров организовал Евгении и её подруге ужин в той самой «Белуге»:
— На внешний вид всё понравилось. По вкусовым качествам, наверное, только салат понравился. Потому что для нас это непривычно, рыба была вкусная, а соусы вообще непонятные, — оценила еду Евгения Романова.
В разговоре с НГС Евгения Романова рассказала, что съемки проходили в декабре. В Москве она была второй раз, до этого ездила на передачу к Андрею Малахову:
— Сначала я, конечно, отказывалась, но меня уговорили. Естественно, волновалась, как не волноваться. В Москве мы не погуляли, времени не было, прилетели поздно, на следующий день подготовка к съемке, съемки, в ресторан нас пригласили. Потом сразу улетели. В ресторане, конечно, красиво, но мы не привыкли к такой еде, поэтому ушли голодные. Но такой еде, естественно, есть место быть, просто не для нас это вот и все, — рассказала Евгения НГС.
С Пивоваровым они также обсудили Тик-Ток Евгении, который ей пока не удается монетизировать. У повара более 400 тысяч подписчиков в соцсети, мы рассказывали про нее этим летом. Она проснулась знаменитой благодаря короткому ролику, в котором учит нарезать репчатый лук.