Повар из Новосибирска попала на шоу к Пивоварову и приготовила оливье с шефом «мишленовского ресторана»

На ютуб-канале «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова вышел выпуск о российском общепите. В нем в качестве эксперта там приняла участие 36-летняя жительница Новосибирской области, повар Евгения Романова.



Выпуск в целом был посвящен ресторанной культуре в России: он состоит из интервью с рестораторами, критиками и экспертами.

Кроме того, в выпуске решили сравнить кухню «заводской столовой» и «мишленовского ресторана». Экспертом со стороны столовой выступила Евгения Романова — она готовила оливье, «сельдь под шубой» и свинину по-французски. Повар Евгений Викентьев из московского ресторана «Белуга» со звездой «Мишлен» тоже готовил оливье, но с крабом, закуску с лососем и хурмой, и утку с мандариновым соусом.