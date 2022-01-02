Пережить этот день: справляемся с новогодним похмельем правильно

— Хаш продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет.



Отлично может показать себя в борьбе с похмельем и уха. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.



— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.

