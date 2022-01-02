Пережить этот день: справляемся с новогодним похмельем правильно

Если вы вдруг забыли 7 правил закуски, которые помогут избавиться от утренних страданий, приняли на грудь лишнего и были в новогоднюю ночь королем вечеринки, а сегодня ваше королевство сгодится лишь для пункта стеклотары, мы не бросим вас страдать в одиночестве. Страдайте с нами. Заодно узнайте, что быстрее всего приведет вас в более-менее человеческий вид, а какие методы борьбы с похмельем не выбираются из болота заблуждений. Мы заранее выяснили всё это у разных экспертов, чтобы скрасить даже самое тяжелое утро года.
По-хорошему, есть в случае тяжелого похмелья специалисты вообще не рекомендуют — только пить много воды, чтобы организм быстрее очистился. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минеральная вода, кисломолочка, безалкогольное пиво, зеленый чай.
— С точки зрения токсикологии единственно возможная тактика — ускоренное выведение яда (ацетальдегида) из организма. Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса — Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Специалисты называют единственный вариант избежать встречи с похмельем — не напиваться. Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный в некоторых обстоятельствах способ решения проблемы. Если у вас не получилось проверить этот совет в действии, а вместе с похмельем атаковал еще и жуткий голод, давайте составлять меню.
Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон
— Все эти блюда содержат глицин, который обезвреживает ядовитый ацетальдегид (ядовитое вещество, в которое превратился выпитый алкоголь), улучшает настроение и работоспособность, нормализует сон, восстанавливает нервную систему, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справляться с похмельем.
Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук.
— Хаш продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет.
Отлично может показать себя в борьбе с похмельем и уха. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.
— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.
Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.
Рассольник
Рассольник, так же как солянка или кислые щи, содержит в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Видов таких супов множество, добавляют даже потроха, а в субпродуктах много железа и витамина РР, которые отвечают за хорошее самочувствие.
— Рассольник, каким мы сегодня обычно его привыкли видеть и есть, — это прямой потомок старой русской кухни, — объясняет шеф-повар ресторана европейской кухни Андрей Гурьянов. — Основные виды этой горячей похлебки варят на мясном, рыбном и овощном бульонах, по некоторым рецептам добавляют грибы. Получается насыщенный, жирный белковый суп. Очень хорошо есть его в холода. И согреет, и здоровье поправит.
Морепродукты
Рыба, мидии, гребешки, кальмары, креветки, крабы, омары и другие морепродукты оказывают успокаивающее действие, улучшают пищеварение и обмен веществ. Насыщают организм калием, магнием, натрием и фосфором, восстанавливая нарушенный алкоголем электролитный баланс в организме. Содержат лецитин, который снижает уровень холестерина, повышает сопротивляемость организма ядовитым веществам, стимулирует желчеотделение. Также морепродукты содержат метионин, который оказывает антиоксидантное действие и ускоряет дезинтоксикационные процессы.
— Но помните: есть морепродукты при похмелье лучше уже после дезинтоксикационных мероприятий и только в умеренных количествах, — говорит Станислав Радченко. — Потому что они тяжелы для усвоения, а пищеварение и без того нарушено. Более полукилограмма морепродуктов вряд ли смогут усвоиться похмельным организмом, в результате не принесут должной пользы и сделают желудочно-кишечному тракту еще хуже.
Кисломолочные продукты
Йогурт, тан, айран, кефир, кумыс — неплохие варианты при похмелье, потому что в них содержатся белки, витамины, минералы и аминокислоты, участвующие во многих процессах организма. Кроме того, положительно на работу ЖКТ влияют молочнокислые бактерии, они же защищают печень, помогают восстановить силы и вывести из организма вредные вещества. Но здесь главное — не перестараться с лечением: врачи рекомендуют употреблять не более 600 мл кисломолочных продуктов в похмельный день.
Бананы
Бананы — хороший выбор, если вам с утра тошно, но при этом голодно. Они достаточно сытные и содержат калий, которого при похмелье не хватает в организме. Калий помогает восстановить обмен веществ и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Цитрусовые
Здесь всё дело в лимонной кислоте, которая ускоряет обмен веществ, позволяя вредным веществам быстрее выйти из организма.
Рисовая каша
Рис — это сорбент, как и активированный уголь. По данным врачей, он вбирает в себя вредные вещества из ЖКТ, а потом вместе с ними покидает организм. Для лучшего эффекта не забудьте сходить в туалет через пару часов после рисовой каши.
Мёд
Мёд содержит микроэлементы, окислительно-восстановительные ферменты, органические кислоты цикла Кребса, улучшающие обмен веществ. Еще одна важная составляющая мёда — фруктоза. Она помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Чтобы избавиться от похмелья, специалисты советуют очистить кишечник и дробно принимать мёд в течение всего дня. А еще мёд восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.
— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мёд Урала» Дмитрий Пасечник. — Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку мёда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе.
«Доширак»
Версия с лечением похмелья лапшой быстрого приготовления (да поострее) — древняя, устоявшаяся, крепко заварившаяся. Но у диетологов такая идея вызывает только скепсис.
— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорее всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.
Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований под тем, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.
— Ну разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.
Что бесполезно при похмелье
При похмелье не повредят, но и не помогут кофе, томатный сок, маринады, сода, поливитамины, афобазол. Даже не тратьте на них свое время.
Кофе создает повышенную нагрузку на сердце и повышает потребность миокарда в кислороде. Хоть при похмелье это и не несет серьезных рисков, но и нежелательно.
Что нельзя делать при похмелье
Если пьянка в вашем расписании — разовая акция, а не ежедневное хобби, вам могут пригодиться эти советы.
Если не хочется есть — не заставляйте себя. Ваш организм всё еще отравлен алкоголем и продуктами его распада. Еда не усвоится, не даст сил, а только дополнительно отравит организм.
Если тошнит — пейте воду и промывайте желудок, пока тошнота не пройдет. Принимать таблетки от тошноты тоже не стоит. Как и любые лекарства, в эффекте которых вы не уверенны. Аспирин эксперты принимать тоже не рекомендуют — это может спровоцировать внутрикишечное кровотечение. А парацетамол опасен для печени. К спазмалгону тоже есть претензии. Мало того что он не лечит похмельную головную боль, так еще и противопоказан при аритмии и повышенном давлении, без которых похмелье обходится редко. Феназепам и его аналоги — вообще гремучая смесь в случае похмелья. Их сочетание с алкоголем может дать очень опасные побочные действия, вплоть до смертельно опасных. Корвалол, валокордин и валосердин — тоже мимо. В их составе есть опять же несовместимый с алкоголем фенобарбитал, небезопасный сам по себе: он может вызвать делирий хуже алкогольного, вплоть до комы.
СЮЖЕТ
Не игнорируйте опасные симптомы. Сильные боли в груди, перебои в работе сердца, кровь в моче, нечеткость зрения — всё это поводы немедленно вызвать скорую.
И, в конце концов, не опохмеляйтесь. По-настоящему похмелье пройдет, только когда вы очистите организм от алкоголя и продуктов его переработки. Поэтому дополнительные дозы алкоголя — потеря времени.