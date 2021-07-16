Просто убийственные цены: откуда берутся скидки в магазинах и стоит ли им верить

Вариантом такого рода скидок можно считать и дисконт на товар, который в принципе продается хуже, чем планировалось. И сотрудник, отвечающий за эту товарную категорию, видит, что такими темпами он точно не успеет разойтись до того момента, когда у всей партии закончится срок. Поэтому проще немного снизить цену сейчас.



Бывает, что с дисконтом распродается и «допустимый брак». То есть партия товара, изготовленного изначально с нарушениями технологии, которые формально безопасны, но за обычную цену человек такой продукт, скорее всего, не купит. Вы покупаете пиво или лимонад, а они едва пенятся при наливании в стакан. По-хорошему партию можно списать. А можно и поставить на полку со скидкой в 40%. Так что, даже если кто-то будет недоволен, то он, скорее всего, не придет скандалить.

Акции производителя

Когда производитель (как вариант — компания-оптовик) выводит на рынок новый товар, он может попытаться познакомить с ним потенциального покупателя через рекламу. Но совершенно не факт, что увидевший рекламные щиты и ролики захочет попробовать новые пельмени, колбасу или шоколад. А вот встретив новый товар со значительной скидкой — вполне возможно. А купив товар подешевле раз-другой, человек может продукт и полюбить. Но, конечно, для этого у него должны быть и какие-то реальные достоинства. Вариантом этой схемы можно считать ситуацию, когда поставщик сам хочет увеличить продажи какого-то бренда перед сезоном.