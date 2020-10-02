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Алкокорт за мэрией. В центре появился барный квартал из 27 заведений — журналист НГС попал туда первым

Внутри скрывается огромный алкокорт, клетка для танцев легко одетых девушек и бар солиста «Руки Вверх»

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Комплекс представляет собой огромное пространство, по которому расставлены в художественном беспорядке острова-стойки разных баров

Комплекс представляет собой огромное пространство, по которому расставлены в художественном беспорядке острова-стойки разных баров

Создатели BlaBlaBar решили открыть барно-ресторанный комплекс в ноябре

Барно-ресторанный комплекс из почти 30 заведений на Депутатской — главный новосибирский ресторанный долгострой. По первоначальным (очень смелым) планам, BlaBlaBar должен был начать работать ещё в ноябре прошлого года. Однако дата открытия неоднократно переносилась, завершить работы не помог даже ковидный карантин, это было сделано лишь осенью. Сейчас в «барном квартале» ждут лишь электричества. Обозреватель НГС Стас Соколов стал первым представителем прессы, который смог увидеть комплекс в почти законченном, хотя и лишенном нормального освещения виде.

Сами барные стойки уже почти готовы, но мебель в зале ещё не расставлена, и свет можно включить не везде

Сами барные стойки уже почти готовы, но мебель в зале ещё не расставлена, и свет можно включить не везде

BlaBlaBar — проект казахских инвесторов, которые, открыв несколько таких комплексов у себя на родине (в Алма-Ате и Астане), решили построить на базе этой модели целую международную сеть. Идея BlaBlaBar состоит в том, чтобы собрать на едином пространстве одновременно несколько десятков баров и ресторанов. Посетитель сможет переходить от одной стойки к другой, выпивая и общаясь. Комплекс представляет собой своего рода алкокорт (по аналогии с фуд-кортом), поскольку львиную долю заведений в нём будут составлять именно бары с напитками, а не закусочные. На момент начала строительства новосибирский комплекс был самым крупным в сети. Он занял весь второй этаж офисного центра «СитиЦентр» — это почти 3000 кв. метров.

BlaBlaBar можно назвать алкокортом, потому что львиную долю заведений в нём будут составлять именно бары с напитками, а не закусочные

BlaBlaBar можно назвать алкокортом, потому что львиную долю заведений в нём будут составлять именно бары с напитками, а не закусочные

Бизнес-модель строится на том, что владельцы комплекса не просто сдают площади в аренду, а сами, за свой счет строят и оснащают бары разного дизайна и концепции, после чего сдают их в аренду операторам. Стать владельцем такого бара обойдется в несколько миллионов рублей, что дешевле открытия заведения с нуля. Это существенно расширяет круг потенциальных «резидентов», поскольку 3–4 миллиона рублей может скопить и просто высокооплачиваемый наёмный сотрудник. Минус такого подхода — обилие конкурентов и принципиальная невозможность создать у себя какую-то индивидуальную атмосферу.

Владельцы строят и оснащают бары разного дизайна и концепции сами, а потом просто сдают их в аренду операторам

Владельцы строят и оснащают бары разного дизайна и концепции сами, а потом просто сдают их в аренду операторам

В процессе реализации, правда, количество баров, которые будут работать в комплексе, существенно сократилось. Изначально предполагалось, что часть островов-стоек будут делить две концепции. Но то ли желающих в достаточном количестве не нашлось, то ли создатели решили не распылять внимание публики, так что сейчас здесь готовы к открытию 24 бара и три точки с едой.

Стойка будущего кафе с пиццей и пастой от Дениса Иванова

Стойка будущего кафе с пиццей и пастой от Дениса Иванова

Когда комплекс только начал строиться, новосибирские рестораторы отнеслись к нему с большим скепсисом. Поэтому для многих стало сюрпризом то, что среди резидентов появилась компания Дениса Иванова, который откроет здесь сразу два заведения. Они разместились в разных углах комплекса, в одном будут готовить блюда европейской кухни, в другом — еду из Юго-Восточной Азии.

В павильоне, стилизованном под фуд-трак, откроется вторая точка нового заведения Hit&amp;Meat

В павильоне, стилизованном под фуд-трак, откроется вторая точка нового заведения Hit&Meat

Кроме пиццы и рамена посетителей ждет «ремесленный фаст-фуд» Hit&Meat — его первая точка открылась этим летом на Красном проспекте. В BlaBlaBar заведение займет бутафорский фуд-трак. В этом году в Новосибирске появились сразу несколько подобных вагончиков, так что можно считать здешний павильон частью этого тренда.

Бар под названием, которое можно перевести на русский как «Мексиканская халупа»

Бар под названием, которое можно перевести на русский как «Мексиканская халупа»

Главный вопрос у потенциальных арендаторов-резидентов к «Блаблабару» заключался в том, чем, собственно, будут различаться разные точки комплекса, если все они будут продавать только (или преимущественно) напитки. Отчасти это решается оформлением. Бары тематические — есть мексиканский, есть китайский, есть британский и т. д. Этой стилистике будут соответствовать и напитки. Так что если в компании одному хочется «Маргариту», а другому «Май Тай», то им придется, видимо, идти к разным стойкам. Иначе зачем всё это?

Бар, над которым должны танцевать девушки go-go

Бар, над которым должны танцевать девушки go-go

В одном из баров коктейли будут смешивать по фэншуй — исходя из того, что скажут бармену ваши взаимоотношения со стихиями, знак зодиака и прочая популярная мистика. Но тут же, через пару-тройку стоек будут работать точки попроще. В одном из баров над стойкой соорудили клетку, где будут танцевать легко одетые девушки.

Бар имени группы, которая уже больше 25 лет пишет песни для школьниц всех возрастов

Бар имени группы, которая уже больше 25 лет пишет песни для школьниц всех возрастов

Кроме Дениса Иванова, создателям новосибирского «Блаблабара» удалось затащить к себе ещё одну знаменитость — здесь откроется бар сети «Руки Вверх» музыканта Сергея Жукова. Сам бар, что называется, ностальгический — он выполнен в стилистике 90-х. Бар расположен рядом с небольшой сценой, слева от которой завис в воздухе остов небольшого «самолета» — это диджейская будка.

В туалете можно будет не только удовлетворить естественные потребности, но и подумать о жизни

В туалете можно будет не только удовлетворить естественные потребности, но и подумать о жизни

В туалетах тоже не обошлось без креатива. Главный слоган переводится с английского языка как «Не держи в себе». Точнее, именно эту фразу дизайнер пытался написать по-английски. Дальше, в зоне писсуаров ещё какое-то изречение китайского философа Ни Сы, но оно пока заклеено бумажками и сушится. Видать, Ни Сы написал его совсем недавно.

Деревянные самолётики над стойкой бара Las Vegas (что в переводе с испанского означает «луга»)

Деревянные самолётики над стойкой бара Las Vegas (что в переводе с испанского означает «луга»)

Главный вопрос к создателям BlaBlaBar — когда же он, наконец, заработает. В прошлом году, когда руководитель новосибирского комплекса Андрей Васин только презентовал этот проект, в качестве вероятного срока открытия он указал ноябрь. Однако, поскольку год Васин не уточнил, то обвинить его команду в том, что они сорвали сроки, трудно, ноябрь ещё не наступил.

Индустриальный бар для любителей шестерёнок, металла и сварки

Индустриальный бар для любителей шестерёнок, металла и сварки

Сейчас, по словам руководителя комплекса, всё упирается в трансформаторы, которые были изготовлены с опозданием, но уже едут в Новосибирск. Если на их пути не возникнет каких-то новых препятствий, то первых посетителей в тестовом режиме комплекс сможет принять уже во второй половине октября. В любом случае BlaBlaBar уже зазывает на новогодние корпоративы. Нужно надеяться, что речь идет всё же о встрече 2021 года.

Декоративный элемент над мексиканским баром&nbsp;

Декоративный элемент над мексиканским баром 

BlaBlaBar — самый крупный, однако не единственный проект такого рода, который должен стартовать в Новосибирске до конца этого года. В здании бывшего гаража за историческими зданиями на Красном проспекте, 22 скоро должен открыться комплекс «Типография», который объединит на одном пространстве с десяток концепций.

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