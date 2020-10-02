Алкокорт за мэрией. В центре появился барный квартал из 27 заведений — журналист НГС попал туда первым

Создатели BlaBlaBar решили открыть барно-ресторанный комплекс в ноябре
Барно-ресторанный комплекс из почти 30 заведений на Депутатской — главный новосибирский ресторанный долгострой. По первоначальным (очень смелым) планам, BlaBlaBar должен был начать работать ещё в ноябре прошлого года. Однако дата открытия неоднократно переносилась, завершить работы не помог даже ковидный карантин, это было сделано лишь осенью. Сейчас в «барном квартале» ждут лишь электричества. Обозреватель НГС Стас Соколов стал первым представителем прессы, который смог увидеть комплекс в почти законченном, хотя и лишенном нормального освещения виде.
BlaBlaBar — проект казахских инвесторов, которые, открыв несколько таких комплексов у себя на родине (в Алма-Ате и Астане), решили построить на базе этой модели целую международную сеть. Идея BlaBlaBar состоит в том, чтобы собрать на едином пространстве одновременно несколько десятков баров и ресторанов. Посетитель сможет переходить от одной стойки к другой, выпивая и общаясь. Комплекс представляет собой своего рода алкокорт (по аналогии с фуд-кортом), поскольку львиную долю заведений в нём будут составлять именно бары с напитками, а не закусочные. На момент начала строительства новосибирский комплекс был самым крупным в сети. Он занял весь второй этаж офисного центра «СитиЦентр» — это почти 3000 кв. метров.
Бизнес-модель строится на том, что владельцы комплекса не просто сдают площади в аренду, а сами, за свой счет строят и оснащают бары разного дизайна и концепции, после чего сдают их в аренду операторам. Стать владельцем такого бара обойдется в несколько миллионов рублей, что дешевле открытия заведения с нуля. Это существенно расширяет круг потенциальных «резидентов», поскольку 3–4 миллиона рублей может скопить и просто высокооплачиваемый наёмный сотрудник. Минус такого подхода — обилие конкурентов и принципиальная невозможность создать у себя какую-то индивидуальную атмосферу.
В процессе реализации, правда, количество баров, которые будут работать в комплексе, существенно сократилось. Изначально предполагалось, что часть островов-стоек будут делить две концепции. Но то ли желающих в достаточном количестве не нашлось, то ли создатели решили не распылять внимание публики, так что сейчас здесь готовы к открытию 24 бара и три точки с едой.
Когда комплекс только начал строиться, новосибирские рестораторы отнеслись к нему с большим скепсисом. Поэтому для многих стало сюрпризом то, что среди резидентов появилась компания Дениса Иванова, который откроет здесь сразу два заведения. Они разместились в разных углах комплекса, в одном будут готовить блюда европейской кухни, в другом — еду из Юго-Восточной Азии.
Кроме пиццы и рамена посетителей ждет «ремесленный фаст-фуд» Hit&Meat — его первая точка открылась этим летом на Красном проспекте. В BlaBlaBar заведение займет бутафорский фуд-трак. В этом году в Новосибирске появились сразу несколько подобных вагончиков, так что можно считать здешний павильон частью этого тренда.
Главный вопрос у потенциальных арендаторов-резидентов к «Блаблабару» заключался в том, чем, собственно, будут различаться разные точки комплекса, если все они будут продавать только (или преимущественно) напитки. Отчасти это решается оформлением. Бары тематические — есть мексиканский, есть китайский, есть британский и т. д. Этой стилистике будут соответствовать и напитки. Так что если в компании одному хочется «Маргариту», а другому «Май Тай», то им придется, видимо, идти к разным стойкам. Иначе зачем всё это?
В одном из баров коктейли будут смешивать по фэншуй — исходя из того, что скажут бармену ваши взаимоотношения со стихиями, знак зодиака и прочая популярная мистика. Но тут же, через пару-тройку стоек будут работать точки попроще. В одном из баров над стойкой соорудили клетку, где будут танцевать легко одетые девушки.
Кроме Дениса Иванова, создателям новосибирского «Блаблабара» удалось затащить к себе ещё одну знаменитость — здесь откроется бар сети «Руки Вверх» музыканта Сергея Жукова. Сам бар, что называется, ностальгический — он выполнен в стилистике 90-х. Бар расположен рядом с небольшой сценой, слева от которой завис в воздухе остов небольшого «самолета» — это диджейская будка.
В туалетах тоже не обошлось без креатива. Главный слоган переводится с английского языка как «Не держи в себе». Точнее, именно эту фразу дизайнер пытался написать по-английски. Дальше, в зоне писсуаров ещё какое-то изречение китайского философа Ни Сы, но оно пока заклеено бумажками и сушится. Видать, Ни Сы написал его совсем недавно.
Главный вопрос к создателям BlaBlaBar — когда же он, наконец, заработает. В прошлом году, когда руководитель новосибирского комплекса Андрей Васин только презентовал этот проект, в качестве вероятного срока открытия он указал ноябрь. Однако, поскольку год Васин не уточнил, то обвинить его команду в том, что они сорвали сроки, трудно, ноябрь ещё не наступил.
Сейчас, по словам руководителя комплекса, всё упирается в трансформаторы, которые были изготовлены с опозданием, но уже едут в Новосибирск. Если на их пути не возникнет каких-то новых препятствий, то первых посетителей в тестовом режиме комплекс сможет принять уже во второй половине октября. В любом случае BlaBlaBar уже зазывает на новогодние корпоративы. Нужно надеяться, что речь идет всё же о встрече 2021 года.
BlaBlaBar — самый крупный, однако не единственный проект такого рода, который должен стартовать в Новосибирске до конца этого года. В здании бывшего гаража за историческими зданиями на Красном проспекте, 22 скоро должен открыться комплекс «Типография», который объединит на одном пространстве с десяток концепций.