Алкокорт за мэрией. В центре появился барный квартал из 27 заведений — журналист НГС попал туда первым

BlaBlaBar — проект казахских инвесторов, которые, открыв несколько таких комплексов у себя на родине (в Алма-Ате и Астане), решили построить на базе этой модели целую международную сеть. Идея BlaBlaBar состоит в том, чтобы собрать на едином пространстве одновременно несколько десятков баров и ресторанов. Посетитель сможет переходить от одной стойки к другой, выпивая и общаясь. Комплекс представляет собой своего рода алкокорт (по аналогии с фуд-кортом), поскольку львиную долю заведений в нём будут составлять именно бары с напитками, а не закусочные. На момент начала строительства новосибирский комплекс был самым крупным в сети. Он занял весь второй этаж офисного центра «СитиЦентр» — это почти 3000 кв. метров.

