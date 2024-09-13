Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

Если у вас много родни, легко перепутать, кто кому и кем приходится

В большой семье мало того что не стоит ничем лишний раз щелкать, так еще и не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно. Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.

