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Семья тест Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

А то вас позовут в гости, а вы и не поймете, к кому идти

355
1 комментарий

Если у вас много родни, легко перепутать, кто кому и кем приходится

В большой семье мало того что не стоит ничем лишний раз щелкать, так еще и не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно. Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 76 раз
1 / 10

Начнем с простого. Мужчина женится на женщине. Кем он становится для ее родителей?

  • Тестем

  • Зятем

  • Свекром

  • Кумом

2 / 10

А свекор кто такой?

  • Отец жены

  • Брат мужа

  • Отец мужа

  • Брат жены

3 / 10

Ивана позвали в гости к свояченице. Куда ему идти?

  • К сестре жены

  • К жене брата

  • К жене брата жены

  • К сестре жены брата

4 / 10

А если мужчина женился на женщине и стал жить в ее доме вместе с ее родителями, его как назовут?

  • Зятем

  • Свояком

  • Деверем

  • Примак

5 / 10

Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?

  • Свояченики

  • Братычем и брательницей

  • Кумом и кумой

  • Дщеричем и дщершей

6 / 10

Занятное, кстати, слово дщерич. Кто это вообще?

  • Племянник по тетке

  • То же, что и пасынок

  • Племянник по брату

  • Старший в поколении

7 / 10

«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?

  • Дети мужа от первого брака

  • Дядя и тетя мужа

  • Брат и сестра мужа

  • Дедушка и бабушка мужа

8 / 10

Как назвать жену двоюродного брата?

  • Сватьей

  • Братанихой

  • Симерой

  • Конкубиной

9 / 10

А кто такой дедич?

  • Прямой наследник по деду

  • Дед, который уехал в Польшу

  • Внук брата

  • Двоюродный брат мужа дочери сестры

10 / 10

Ну и наконец, кто такой шурин?

  • Брат мужа

  • Внук сестры бабушки

  • Внук брата деда

  • Брат жены

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Семья Родственники Тест Зять Муж Жена Развлечения Свекровь
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Комментарии
2
282558467
13 сентября 2024, 12:04
Вы половину слов сами придумали , признайтесь )
Гость
13 сентября 2024, 12:08
Брр. Как-то эти термины, большей частью, для меня не очень приятно звучат. Не знаю почему. Впрочем, глубины родственных связей с их суровыми названиями меня интересуют мало, но ввести какую-нибудь более внятную систему координат на этом графе наверно было бы удобнее.
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