Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

В большой семье мало того что не стоит ничем лишний раз щелкать, так еще и не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно. Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.
Начнем с простого. Мужчина женится на женщине. Кем он становится для ее родителей?
Тестем
Зятем
Свекром
Кумом
А свекор кто такой?
Отец жены
Брат мужа
Отец мужа
Брат жены
Ивана позвали в гости к свояченице. Куда ему идти?
К сестре жены
К жене брата
К жене брата жены
К сестре жены брата
А если мужчина женился на женщине и стал жить в ее доме вместе с ее родителями, его как назовут?
Зятем
Свояком
Деверем
Примак
Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?
Свояченики
Братычем и брательницей
Кумом и кумой
Дщеричем и дщершей
Занятное, кстати, слово дщерич. Кто это вообще?
Племянник по тетке
То же, что и пасынок
Племянник по брату
Старший в поколении
«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?
Дети мужа от первого брака
Дядя и тетя мужа
Брат и сестра мужа
Дедушка и бабушка мужа
Как назвать жену двоюродного брата?
Сватьей
Братанихой
Симерой
Конкубиной
А кто такой дедич?
Прямой наследник по деду
Дед, который уехал в Польшу
Внук брата
Двоюродный брат мужа дочери сестры
Ну и наконец, кто такой шурин?
Брат мужа
Внук сестры бабушки
Внук брата деда
Брат жены