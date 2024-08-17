«У меня нет мамы». Дочь Киркорова публично заявила, что родилась от суррогатной матери

Дочь короля российской эстрады Филиппа Киркорова пробует себя в роли блогера. 12-летняя Алла-Виктория публикует фото и видео, которые собирают сотни просмотров и комментариев. На днях девочка пообщалась с подписчиками в соцсетях и сделала неожиданное заявление по поводу своего рождения.
— Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери, — заявила дочь артиста.
Публика разделилась на два лагеря: одни оценили откровенность звездного отца с дочерью, другие же стали жалеть девочку.
— Не вижу проблемы, хорошо, что ребенок не живет в сказках. Правильная позиция отца, — написала читательница в комментариях под публикацией наших коллег из «СтарХит».
— А что смешного? Девочку жалко по-человечески, — переживает другая интернет-пользовательница.
— Согласна. Это ужасно. Родиться и жить без мамы. Это даже осознать трудно, — присоединяется к ней другая.
В будущем это плохо отразится на ее психике, и отдушину она будет искать в другом.
Мы решили разобрать комментарии читателей с психотерапевтом, экспертом издания Psychologies Татьяной Галич и поговорить о взаимоотношениях отцов и детей в неполных семьях.
В беседе с корреспондентом MSK1.RU Татьяна Галич заметила, что суррогатное материнство — новая тема в мире психологии. Сегодня нет большой статистики по детям из таких семей. И пока мало данных о том, как вообще это сказывается на психике ребенка. Другой важный аспект — вопрос этики. По мнению психотерапевта, наличие или отсутствие матери у ребенка не дает права однозначно судить о его ментальном здоровье.
— То, что девочка растет без матери, еще ни о чем не говорит, — утверждает Татьяна Галич. — Конечно, это каким-то образом на ее психике отразится, но мы все видим, какой образ жизни ведет Филипп Бедросович. Если посмотреть на фото, у нее всегда очень специфическое выражение лица на всех фотографиях. У нее очень специфические отношения с братом (Мартин младше сестры на 7 месяцев. — Прим. ред.). И дело не в том, есть мама или ее нет. Бывают такие мамы и такие семьи, где, в общем-то, [происходит] всё то же самое.
Неполная семья не делает человека ущербным.
— Нельзя всё, что происходит с психикой этого ребенка сейчас, всё его будущее списывать только на тот факт, что не было мамы, — уверена эксперт.
По словам Татьяны, есть много примеров того, как родители полноценно воспитывают детей в одиночку. И мужчины, и женщины могут самостоятельно вырастить достойного человека.
Бедный ребенок растет, не зная, что такое материнская ласка, пример матери. И какой матерью она станет?
— Здесь непонятно, насколько это болезненно именно для Аллы-Виктории и является ли ее поведение следствием того фактора, что мамы нет, — рассуждает в разговоре с MSK1.RU Татьяна Галич.
Она заметила, что девочку всё равно кто-то воспитывает. У нее есть наглядный пример того, как обращаться с детьми. По словам Галич, для этого не нужно, чтобы обязательно присутствовала мама.
Она привела пример из практики, когда матери были, но назвать их таковыми было невозможно. В таких условиях людям приходилось непросто.
Опыт воспитания своих детей мы берем не от мамы, а от тех, кто был к нам добр, кто к нам хорошо относился.
В отсутствие родителя возникает понятие замещающих фигур. Ими могут стать бабушки, тети, тренеры, воспитатели, педагоги, которые могут человека научить любить.
— Если мамы нет, но ребенок благополучен, а я думаю, что у Филиппа Бедросовича дочь более чем благополучна. И видно, что она любима, что ей уделяется много внимания. И что, уж конечно, для ее воспитания выбирают не абы кого. Она может стать прекрасной мамой, если этого захочет, — сказала MSK1.RU Татьяна Галич.
Тебя родила какая-то чужая женщина, просто как в инкубаторе. Несчастная девочка — просто игрушка для отца.
Татьяна Галич согласилась, что в случае с суррогатным материнством еще на этапе зачатия женщина от ребенка отказывается. Она выполняет техническую функцию. В данном случае женщина — звено в биологической цепи. Однако эксперт напомнила, что человека, который предоставил свой «материал» для появления ребенка, нельзя назвать матерью.
Мать не та, кто родила, а та, кто воспитала ребенка.
— Мать — это некая социальная функция, это очень почетное звание, которое, вообще-то, надо еще заслужить, — считает собеседница MSK1.RU.
Она также отметила, что сейчас ребенок, родившийся в неполной семье, — не настолько тяжелая проблема, как это было, например, 50 или до 100 лет назад. Галич считает, что в наше время редкость — семьи, где не было ни одного развода.
По мнению эксперта, ребенку важно объяснить, что важны не столько биологические связи, сколько духовные. Она напомнила, что «семья образуется из союза мужчины и женщины, которые никем друг другу не приходятся, являются чужими по крови и по генетике. Но в процессе развития отношений они становятся самыми близкими».
Семья — это про наши связи, про то, как мы друг друга любим, как мы друг о друге заботимся, сколько мы друг для друга делаем.
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