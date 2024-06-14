«После "Крокуса" начали рассылать письма». Как запугивают и обманывают детей в Сети: три главные угрозы

Специалист рассказала, что дети часто сталкиваются с мошенничеством Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» детям массово начали приходить сообщения со странными призывами и предложениями. Об этом писали читатели MSK1.RU, а также рассказывала с соцсетях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В обмен на совершение нового теракта неизвестные обещают деньги, наркотики и алкоголь, а еще неизвестные запугивают детей и заявляют, что знают их адреса и другие личные данные.

Большинство подобных угроз остается в тени: дети не всегда осмеливаются поделиться проблемами со старшими, оказываясь под давлением. О том, с чем детям приходится сталкиваться в Сети, MSK1.RU спросил председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавету Белякову.

Одна из главных угроз для детей в интернете, по словам эксперта, — фейки. К ним относятся и рассылки, подобные тем, что появились после теракта.



— Такие массовые рассылки тогда появились буквально в секунду, — сказала Белякова. — Поэтому очень важно мониторить такие угрозы в моменте. Сейчас в Министерстве просвещения ведется работа. Но, к сожалению, у них цикл внедрения новых угроз в методические пособия для учителей достаточно долгий. Его надо сокращать.



Еще одна проблема, о которой рассказала эксперт, — мошенничество. Как оказалось, его жертвами нередко становятся именно дети.

— Деньги у ребенка в Сети очень легко украсть. Например, родители дали ребенку карточку, и всё. Всё выведено, — объяснила председатель альянса. — Кроме того, с помощью фишинга можно выкрасть данные. Недавно была реализована новая схема, когда приходила ссылка с предложением проголосовать за кого-то и после перехода, естественно, утекали данные. От этого отбились более-менее.

Фишинг (англ. phishing). Термин появился от соединения двух английских слов: основа взята у fishing (рус. ловля рыбы), а первая буква — у password (рус. пароль). Фишингом называют вид онлайн-мошенничества, с помощью которого аферисты выуживают важные данные: пароли, номера банковских счетов и карт. Так, преступники под видом рекламной акции или услуги могут отправить фишинговую ссылку, переход по которой может обернуться кражей данных.

На третьем месте по опасности, рассказала Елизавета Белякова, до сих пор остается кибербуллинг, то есть травля в интернете. Дети начинают пользоваться социальными сетями всё с более раннего возраста: многие заводят аккаунты и личные блоги в начальной школе и даже раньше, поэтому довольно рано встречают негативные комментарии и жесткие оскорбления.



По словам эксперта, проблемы, с которыми сталкиваются подростки в Рунете, мало чем отличаются от глобальной сети. Однако в мире, помимо вышеперечисленных угроз, лидируют сексуальные домогательства.

— У нас в целом одинаковые проблемы. Но в мировой динамике лидируют именно сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетним, — отметила эксперт по кибербезопасности. — Как следует из статистики ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН, международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. — Прим. ред.), 80% детей и подростков сталкиваются к сексуальными домогательствами в Сети. В России также есть эти проблемы, с ними борются.

