«Мы смеемся друг над другом»: видеоистория о влюбленных, которые встретились в геронтологическом центре

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Многие не верят в любовь после 50. А вот пожилая и очень яркая пара из Самары уверена, что она есть. Оба — жители областного геронтологического центра. Там же они и познакомились. И несмотря на все недуги, Марианна и Александр доказывают, что любви покорны все возрасты. Видеоистория о влюбленных — выше.



— Нашу пару в советское время назвали бы «с придурью». А мы просто всё сводим к позитиву. Мы шутим вместе и друг над другом, над ситуациями, над проблемами. Один мудрец, кореец, написал (наткнулась на его фразу в интернете) такие слова: «Человек по-настоящему не станет сильным никогда, если он не научится видеть смешную сторону». И с годами понимаешь, что это совершенная правда, — рассказала нашим коллегам из 63.RU Марианна.

Супруги женаты год. Но оба признаются, что обратили внимание друг на друга еще при первой встрече. Решающим в отношениях стал один творческий вечер в 2021 году.

— Я тогда должна была читать стихотворение про запоздалую любовь. И тут узнаю, что Саша тоже будет на этом вечере, и решила обыграть строчки: «Ну и что, что виски поседели. Ну и что, что морщинки у глаз. Наши песни еще не спели. Их еще не сложили для нас…» На этих словах я подошла к Саше, провела руками по волосам, в общем, всячески дала понять, что он мне интересен, — вспомнила Марианна.

