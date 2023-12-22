«По плану еще два мальчика»: история семьи, в которой родились девочки-тройняшки

Несколько месяцев назад в Тюмени появилась на свет тройня. Сестренки Аня, Настя и Саша родились достаточно крупными для такой многоплодной беременности. Каждая из малышек была около двух килограммов, а сейчас они весят уже в два раза больше. Наши коллеги из 72.RU дождались, когда девочки немного окрепнут и напросились в гости к семье. Итак, знакомьтесь, супруги Зоя и Григорий Познахарёвы и их очаровательная тройня.
— Я изначально хотел очень много детей. Когда узнал, что будут двойняшки, то был счастлив — на седьмом небе, а когда Зою повезли на УЗИ и она выкатывается из кабинета с вот такими глазами и показывает мне три пальца. (Смеется.) Я сначала не понял, но потом выбежала врач и говорит: «Ну всё, у вас будут тройняшки — это такое счастье». Я был в экстазе просто — не знаю, как еще это описать, — с улыбкой вспоминает о своем потрясении многодетный папа.
Зоя и Гриша до последнего не знали, что у них родятся три дочки. Пол двойняшек врачи разглядели на раннем сроке беременности, а третья малышка упорно отворачивалась на УЗИ, сохраняя интригу.
Как изменилась жизнь семьи после рождения дочек — смотрите в коротком видео чуть выше.