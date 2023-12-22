«По плану еще два мальчика»: история семьи, в которой родились девочки-тройняшки

— Я изначально хотел очень много детей. Когда узнал, что будут двойняшки, то был счастлив — на седьмом небе, а когда Зою повезли на УЗИ и она выкатывается из кабинета с вот такими глазами и показывает мне три пальца. (Смеется.) Я сначала не понял, но потом выбежала врач и говорит: «Ну всё, у вас будут тройняшки — это такое счастье». Я был в экстазе просто — не знаю, как еще это описать, — с улыбкой вспоминает о своем потрясении многодетный папа.



Зоя и Гриша до последнего не знали, что у них родятся три дочки. Пол двойняшек врачи разглядели на раннем сроке беременности, а третья малышка упорно отворачивалась на УЗИ, сохраняя интригу.

