«Я бы умерла в какой-нибудь канаве»: исповедь пьющей матери троих детей, которая вернулась к нормальной жизни

Я сама не поняла, как так в жизни получилось. Закрутилась жизнь и пошла не туда. У меня трое детей – все мальчики, все от разных отцов. Все началось с того, что начала пить. Выпивала очень сильно, не работала, была в запоях беспробудных лет семь. Представляете, пила семь лет! В это время мой старший сын жил с мужем, средний с мамой – бабушкой его, младший — под опекой. Меня лишили родительских прав и органы опеки начали взыскивать алименты.



Со мной упорно работала с 2016 года судебный пристав Ирина Николаевна (Сединкина). Спасибо ей огромное! Я ее искренне благодарю! Она приезжала ко мне, вывозила к себе в кабинет с гулянок в любом состоянии, отпаивала чаем и водой. Она человек с большой буквы. Я рада, что к ней попала. Она со мной очень сильно работала, выслушивала, объясняла, что снова могу попасть в колонию, но достучаться до меня у нее получилось не сразу.

