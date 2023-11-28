«Не надо жалеть, у ребенка всё хорошо». Мама подростка с ДЦП рассказала, как ее сын поднялся в горы

Мир гор они открыли благодаря Сашиному тренеру по адаптивному тхэквондо Павлу Павлецову. Саша начал заниматься у него в секции чуть больше года назад. Он там единственный спортсмен-колясочник, остальные ребята с ментальными нарушениями.



— Тренер предложил нам сначала выехать на природу, туда, где можно проехать на коляске: прогулка по Ревуну (порог на реке Исеть), съездить на Большие Аллаки (озеро в Челябинской области). Он водил ребят, которые занимались в секции. А потом позвал нас в горы. Первая вершина была Егоза в окрестностях Кыштыма, Челябинская область, 607,7 метра. Потом был «тысячник» Двуглавая сопка в национальном парке «Таганай». Третья наша вершина — Иремель, высота — 1500 метров, — рассказывает Анна.

