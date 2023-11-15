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Проблема

В Новосибирске разыскивают родных мужчины, погибшего 12 лет назад — стоит вопрос наследства

В редакцию НГС обратились его родственники из Азербайджана

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У азербайджанских родственников Оруджа нашлись фотографии только 15–20-летней давности.

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В Новосибирске разыскивают жену и дочку погибшего здесь двенадцать лет назад уроженца Азербайджана Оруджа Саледдин оглы Садыкова. К журналисту НГС обратилась проживающая в Баку родная сестра мужчины — Фазиля Саледдин кызы Садыкова.

— Мой брат переехал в Новосибирск лет 25–27 назад. Он 1968 года рождения и сам из Кахи. Это такой район в Азербайджане. В Новосибирске у него появилась жена и родилась дочь, которой сейчас примерно 15–17 лет. Брат поддерживал связь с нами, но потом общение внезапно прервалось. В сентябре 2011 года он погиб: говорят, что упал и ударился головой, — рассказала журналисту Фазиля Садыкова.

Она вспомнила, что брат жил с семьей где-то на улице Почтовый Лог. Эта улица проходит в Дзержинском районе Новосибирска.

Необходимость срочно разыскать родных погибшего Оруджа возникла из-за азербайджанского наследства, оставшегося от его родителей.

Если кто-то знает контакты жены Оруджа Садыкова, просим сообщить на почту автора это публикации: ilya.kalinin@sholding.ru

НаследствоРозыск родственниковАзербайджан
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