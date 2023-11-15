В Новосибирске разыскивают родных мужчины, погибшего 12 лет назад — стоит вопрос наследства

В Новосибирске разыскивают жену и дочку погибшего здесь двенадцать лет назад уроженца Азербайджана Оруджа Саледдин оглы Садыкова. К журналисту НГС обратилась проживающая в Баку родная сестра мужчины — Фазиля Саледдин кызы Садыкова.
— Мой брат переехал в Новосибирск лет 25–27 назад. Он 1968 года рождения и сам из Кахи. Это такой район в Азербайджане. В Новосибирске у него появилась жена и родилась дочь, которой сейчас примерно 15–17 лет. Брат поддерживал связь с нами, но потом общение внезапно прервалось. В сентябре 2011 года он погиб: говорят, что упал и ударился головой, — рассказала журналисту Фазиля Садыкова.
Она вспомнила, что брат жил с семьей где-то на улице Почтовый Лог. Эта улица проходит в Дзержинском районе Новосибирска.
Необходимость срочно разыскать родных погибшего Оруджа возникла из-за азербайджанского наследства, оставшегося от его родителей.
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