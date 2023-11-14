«Напишешь в полицию — отрежем голову»: всё, что известно о пропаже 12-летней девочки из села на юге России

«Какая любовь? Что они хотят с ней сделать?»

По словам мамы девочки, родители жениха настроили девочку против родной матери. Она отказывается возвращаться домой, говорит, что ей хорошо в том доме, и кричит на родную мать матом.

Мама признается: к жениху, который младше ее дочери на два года, девочка уже сбегала.

— Первый раз она сбежала из школы в конце сентября, — рассказывает женщина. — Окно в туалете открыла и выпрыгнула. Я еще удивилась: «Куда охрана и директор смотрели?!» Но не стала писать в полицию. Мы живем по русским законам. Хотим, чтобы наши дети учились, получили образование. Эти цыгане настроили мою дочь против меня. Родное дите кричит на меня матом. Они стоят рядом с ней и шепчут, что ей сказать надо. Она у нас девочка красивая, поэтому они не хотят ее отпускать. Какая может быть любовь в этом возрасте? Не дай бог они с моим ребенком что-то сделают. Я их всех пересажаю.

