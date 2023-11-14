«Напишешь в полицию — отрежем голову»: всё, что известно о пропаже 12-летней девочки из села на юге России

В поселке на юге России до сих пор не могут вернуть родителям 12-летнюю девочку, сбежавшую из дома к
1 ноября после уроков школьница вызвала такси и предположительно отправилась на вокзал, чтобы уехать к жениху в Пензу. Маме она сообщила, что решила стать женой какого-то молодого человека из Пензы, с которым школьница предположительно познакомилась в соцсетях. Однако спустя некоторые время появились новые подробности исчезновения девочки.
«Обольют помоями, вырвут волосы, а потом убьют»
Мама девочки до сих пор не может прийти в себя. Уже много дней она не знает, что сейчас происходит с ее дочкой. По словам женщины, рано утром
— Я встала в шесть часов утра, а ее нет нигде, — рассказывает мать. — Я вышла ко двору — туман, слякоть, дождь моросит, темно, холодно. Она даже куртку не надела. Мы выбежали с мужем. Я в одну сторону, он в другую, но машины уже не было. Столько дней уже не вижу дитя. Что с ней? Как она? Что с ней там делают? Она меня не предупреждала ни о чем. Мне из Москвы от Малахова звонили. Говорили, что хотят помочь. Полиция ко мне приезжала. Говорят, чтобы мы поехали за дочкой в Пензу. Те цыгане должны отдать ребенка в полицию, а мы из полиции ее заберем. Но они не собираются ее отдавать, понимаете? Я боюсь ехать одна. Они звонят мне с угрозами. Говорят, что они живут по цыганским законам. Если в полицию сообщу, то отрежут мне волосы, обольют помоями и убьют. Говорят, мы твою дочку не воруем, девочка сама от вас сбегает. Но она же ребенок маленький. Что она может понимать в этом возрасте? Я недавно сестру и брата похоронила. А тут еще ребенок пропал. Я схожу с ума.
«Какая любовь? Что они хотят с ней сделать?»
По словам мамы девочки, родители жениха настроили девочку против родной матери. Она отказывается возвращаться домой, говорит, что ей хорошо в том доме, и кричит на родную мать матом.
Мама признается: к жениху, который младше ее дочери на два года, девочка уже сбегала.
— Первый раз она сбежала из школы в конце сентября, — рассказывает женщина. — Окно в туалете открыла и выпрыгнула. Я еще удивилась: «Куда охрана и директор смотрели?!» Но не стала писать в полицию. Мы живем по русским законам. Хотим, чтобы наши дети учились, получили образование. Эти цыгане настроили мою дочь против меня. Родное дите кричит на меня матом. Они стоят рядом с ней и шепчут, что ей сказать надо. Она у нас девочка красивая, поэтому они не хотят ее отпускать. Какая может быть любовь в этом возрасте? Не дай бог они с моим ребенком что-то сделают. Я их всех пересажаю.
«У них каждый день — новая история»
По словам главы сельского поселения, это не первый случай, когда девочка сбегает из дома. И, по его словам, родителей это не сильно беспокоило. Даже в этот раз они обратились в полицию только спустя два дня после пропажи девочки.
— Месяц назад девочка сбегала из школы, — рассказывает глава. — Точно такая же история была. Только в прошлый раз ее вернули, а в этот нет. Эти цыганские семьи никак не могут договориться между собой. Те, к которым уехала девочка, живут по цыганским законам, а наши — по русским. Когда они пришли ко мне с этой историей, я им говорю: «Если она у вас уехала
«Если бы она сбежала, то всё село на ушах бы стояло»
Удивительно, но в школе, где учится уехавшая
— Это история месяц назад была, — вспоминает директор историю первого побега девочки. — Их сразу же нашли. Две девчонки-цыганки списались с ребятами из Пензы и уехали к ним. Замуж захотели. Одной 12 лет, другой 14. Но родители были против. Хотят, чтобы дети образование получили. Про второй случай ничего не слышали. Мы бы в первую очередь об этом узнали. Нам бы и глава поселения позвонил, и ПДН. Но звонков не было. Поэтому случай про
«Уехала? И хорошо!»
Местные жители в свою очередь уверяют, что незадолго до побега мама с дочкой сами ездили в гости к родителям жениха. Поэтому всё происходит по договоренности.
— Для нас это обычная история, — рассказывают местные жители. — Она ведь не из школы уехала, а из дома, потому что были каникулы. Перед этим девочка с мамой ездили в гости к этой семье. А в конце сентября девочка с подружкой уезжали к женихам туда, но их быстро вернули. Одна часть цыган говорила, что это ненормально, ведь она маленький ребенок. Другая часть говорила, что у них это в крови заложено. Тогда ее привезли обратно родственники жениха. В этот раз они, видимо, передумали. Говорят, что домой девочка не хочет ехать. Сказала, что останется там.
При этом, по словам жителей, цыганская община в селе быстро разрастается за счет приезжих.
— Наших, местных цыган здесь не так много. Их мы хорошо знаем. А вот эти — приезжие. Года 3–4 они к нам в село заехали непонятно откуда, — говорят местные жители. — Скупают старые полуразваленные дома за материнский капитал. С их приходом в село стало некомфортно. Заходят во дворы, разбирают заборы у бабушек на дрова, постоянно вступают в разборки с местными жителями. Мусорные баки завалены их хламом. Они ни за что не платят. Только за свет, потому что у нас дома подключены к спутниковому обслуживанию. Если не прошла оплата, то автоматически электроэнергия отключается.
«Какая разница: русская или цыганка? Она — ребенок!»
Бывший детский омбудсмен области Нина Болдырева считает, что нельзя разграничивать русского ребенка и ребенка-цыгана. По ее словам, законы в РФ равны для всех, а ответственность за побег девочки должны нести ее родители.
— Нельзя разграничивать, ребенок русский или цыган. Какая разница? Мы живем в государстве, которое называется Российская Федерация, с его законами, правилами, установками, ценностями, — говорит Нина Болдырева. — Цыгане об этом знают. Возраст согласия, когда можно вступать в сексуальные отношения —
В ГУ МВД области заявили, что девочку нашли, но вот о возвращении ее домой в официальном ответе говорится только в будущем времени.
— Мать обратилась с заявлением о розыске ее