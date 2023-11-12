«Отходы у вас на кухне» — семья из Забайкалья не может простить медикам высказывания в адрес мертворожденной дочери

— Утром позвонили мужу — «везем ребенка». Не объяснили ничего: сразу будут захоранивать или нет? Даже когда в первый раз муж пришел забирать ребенка из «морга», они не объясняли ничего. Антон звонил туда предварительно, и ему ответили, что необходимо привезти. А когда пришел, то просто отдали пакет: «Мы таких детей не пеленаем, мы завернем вам в пакет. А дальше вы сами».

Начальник бюро Александр Брижко опровергает историю с выдачей первого тела в пакете — так останки укладывают только при утилизации.

— От нас такой фразы он в принципе не мог услышать. Это неправда. Он принес вещи, ребенка одели, положили в гроб. В то время никто не знал, что отдают не того ребенка. Мы всё сделали для них. Мы не нарушили закон, пошли навстречу. Было два плода в разных учреждениях, один из них не регистрировали, потому что действительно готовились утилизировать. Отец пришел к нам, но он попал в бюро по ошибке — там две разных двери.