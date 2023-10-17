Родители в Кузбассе назвали сына Алисой. Спросили юриста, можно ли так

В Кузбассе зарегистрировали новорожденного мальчика с именем Алиса. Данные об этом появились на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».
Недавно ведомство опубликовало новый список редких имен, которые родители из Кузбасса выбрали для детей. Согласно ему, мальчик Алиса был зарегистрирован в Кемеровской области
Девочкам в этот день жители Кузбасса дали такие редкие имена, как Лина, Зулайхо, Эмми, Ариэль и Гоар.
Редакция NGS42.RU обратилась в региональное Управление ЗАГС с просьбой уточнить, нет ли в написании мужского имени Алиса ошибки. Также мы попросили специалистов объяснить, есть ли у родителей ограничения по выбору имени ребенка, в том числе можно ли мальчика назвать традиционно женским именем. На момент публикации материала ответ не предоставлен.
Такой же вопрос мы задали и юристу Александру Щипанову. Он рассказал, что, согласно Семейному кодексу РФ, родители могут выбрать ребенку практически любое имя. При этом в нем не должно быть цифр, буквенно-цифровых обозначений и числительных.
— При выборе родителями имени ребенка не допускается использование также бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, — отмечает эксперт.
Исключением могут стать имена, которые пишутся через дефис, как, например, Анна-Мария. Таким образом, нет ограничений со стороны законодательства для выбора мальчика имени, которое традиционно употреблялось как женское или наоборот.
В начале октября Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые новосибирцы давали детям в сентябре.