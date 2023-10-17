Родители в Кузбассе назвали сына Алисой. Спросили юриста, можно ли так

Такой же вопрос мы задали и юристу Александру Щипанову. Он рассказал, что, согласно Семейному кодексу РФ, родители могут выбрать ребенку практически любое имя. При этом в нем не должно быть цифр, буквенно-цифровых обозначений и числительных.



— При выборе родителями имени ребенка не допускается использование также бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, — отмечает эксперт.

