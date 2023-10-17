freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 97.29
eur 102.52
СрочноКак зарабатывают на камерах из китайских деталей
Все новости
Все новости

Родители в Кузбассе назвали сына Алисой. Спросили юриста, можно ли так

Кемеровский ЗАГС опубликовал топ редких и необычных имен младенцев

2 645

Имя Алиса вошло в список редких имен для мальчиков

Поделиться

В Кузбассе зарегистрировали новорожденного мальчика с именем Алиса. Данные об этом появились на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

Недавно ведомство опубликовало новый список редких имен, которые родители из Кузбасса выбрали для детей. Согласно ему, мальчик Алиса был зарегистрирован в Кемеровской области 15 августа 2023 года. В топ необычных мужских имен также вошли Махмуд, Мухаммадюнус, Ермак и Айхан.

Девочкам в этот день жители Кузбасса дали такие редкие имена, как Лина, Зулайхо, Эмми, Ариэль и Гоар.

Поделиться

Редакция NGS42.RU обратилась в региональное Управление ЗАГС с просьбой уточнить, нет ли в написании мужского имени Алиса ошибки. Также мы попросили специалистов объяснить, есть ли у родителей ограничения по выбору имени ребенка, в том числе можно ли мальчика назвать традиционно женским именем. На момент публикации материала ответ не предоставлен.

Такой же вопрос мы задали и юристу Александру Щипанову. Он рассказал, что, согласно Семейному кодексу РФ, родители могут выбрать ребенку практически любое имя. При этом в нем не должно быть цифр, буквенно-цифровых обозначений и числительных.

— При выборе родителями имени ребенка не допускается использование также бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, — отмечает эксперт.

Исключением могут стать имена, которые пишутся через дефис, как, например, Анна-Мария. Таким образом, нет ограничений со стороны законодательства для выбора мальчика имени, которое традиционно употреблялось как женское или наоборот.

В начале октября Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые новосибирцы давали детям в сентябре.

ИменаДетиНоворожденнаяЗАГС
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter