Радомир и Доминика: какие необычные имена новосибирцы давали детям в сентябре — статистика ЗАГСа

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в сентябре. Всего за девять месяцев в регионе родилось
Самыми редкими и необычными именами для мальчиков стали Влад, Гавриил, Гордей, Демьян, Димитрий, Елисей, Клим, Климентий, Радомир, Савва.
Для девочек Алеста, Арсения, Влада, Доминика, Евдокия, Зоя, Лукерья, Раиса, Серафима, Феодосия.
Среди самых популярных имен для мальчиков стали Михаил, Александр, Артем, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей, Максим, Иван, Дмитрий. Девочек чаще всего называли София, Ева, Варвара, Анна, Виктория, Мария, Полина, Арина, Валерия, Алиса
Ранее ЗАГС опубликовал статистику за август. Всего за восемь месяцев в регионе родилось