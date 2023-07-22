«Я не жалею, но другим не советую»: три истории женщин из Сибири, родивших в 15 лет, — о быте, осуждении и взрослении

Хозяйство у молодой пары было большое, только дойных коров девять штук. С животными с 11 лет помогала дочь. Но Любовь в ведении хозяйства не заперлась. У нее было хобби — иногда она выступала в местном сельском Доме культуры. А после рождения второго ребенка начала там работать и окончила колледж культуры по специальности «социальная культурная деятельность».

Сейчас Любовь в декрете с третьем ребенком. Муж, по словам сибирячки, был против поздней беременности, говорил, что дети уже взрослые. Но Любовь настояла, сказав, что средний сын тоже совсем скоро уедет из дома и так рано остаться дома одна она не хочет. Муж с рождением третьего от него не отходит.

— Я нисколько не жалею, что родила в 15. Я со своей дочерью построила такие отношения, что ребенок мне полностью доверяет до сих пор, она мне звонит, совета спрашивает, я всегда знаю, где мой ребенок, несмотря на то что ей нынче уже 21 год исполнится. Да, в свое время мне пришлось посадить ее и поговорить об этой ситуации, потому что я хотела уберечь ее от своей, так сказать, ошибки. Да, я иногда думала, что я сломала свою жизнь, но, с другой стороны, я нисколько не жалею, что у меня всё так сложилось, — рассуждает сибирячка.