«Я не жалею, но другим не советую»: три истории женщин из Сибири, родивших в 15 лет, — о быте, осуждении и взрослении

Рождение ребенка меняет жизнь любой девушки, и многие готовятся к этому годами. Но иногда беременность наступает неожиданно и слишком рано. Мамы-подростки, помимо обычных трудностей материнства, сталкиваются с осуждением общества, ранним взрослением и многим другим. НГС поговорил с сибирячками, которые рассказали о своем опыте рождения ребенка в 15–16 лет и о том, как складываются их жизни.
«Я быстро повзрослела»
Любовь (имя изменено по просьбе спикера) живет в небольшом поселке. Сейчас ей 36 лет, у нее 20-летняя старшая дочь и еще два младших ребенка. В 15 лет она хорошо училась в школе, имела много друзей и встречалась с молодым человеком, который был на шесть лет старше.
— В свое время родители употребляли алкоголь, можно так сказать. Отчим у меня был, не родной отец. Дома мало находилась. Стали встречаться с будущем мужем, он за мной красиво ухаживал. Никто мне не объяснял об этом в свое время, и так получилось, — вспоминает сибирячка.
О задержке менструации девушка сразу сообщила своему молодому человеку. В январе они вместе поехали в больницу, где 15-летней школьнице сообщили, что она беременна. Врач подростку сказал, что это первая беременность и делать аборт нежелательно.
— Я не родителям рассказала, а поделилась с сестрой. Мне нужно было как-то сказать об этом, я понимала, что не смогу скрывать, живот начал появляться. И сказала сестре. Она, конечно, в истерике, в панике. Мама тоже в панику, говорила, что рано рожать, что «ты хорошо учишься и всё впереди», — объясняет Любовь.
Брат Любови настаивал на прекращении беременности, и в какой-то момент семья даже добилась того, что девушка поехала в больницу делать аборт. Но на остановке, пока ждала автобус, Любовь почувствовала «щелчок» у себя в голове и поняла, что не сможет.
— Я решила, что не хочу корить себя за что-то, и я оставила этого ребенка. Я даже не знала, парень женится на мне или нет, и ни на что не надеялась. Мне было всё равно. Оставила ребенка, муж (будущий. — Прим. ред.) приехал со своей мамой, поговорили с моей. Решили, что будем жить вместе. Я училась в 9-м классе, экзамены сдавала на 7-м месяце беременности. Допустили, я очень хорошо училась, сдала все экзамены, получила аттестат без троек, — рассказала мама троих детей.
Как вспоминает Любовь, будущий муж был сначала шокирован и не ожидал, что такое может произойти. После поездки в больницу, где подтвердили беременность, молодой человек сказал, что Любовь не бросит.
— Он работал, когда я беременная была, фруктами меня кормил, на все явки возил к врачу. Свекровь в первое время помогала нам. Будучи беременной, я к мужу переехала. Ездила в школу на «Газели». Мы живем в маленьком поселке и ездили в соседнее село, — описывает быт сибирячка.
Муж Любови и сама она столкнулись с осуждением окружающих. Как вспоминает мама троих детей, после того как она переехала в дом к матери мужа, говорить начали и за спиной, и в лицо.
— В первую беременность многие осуждали, у меня родители выпивали, а у мужа держали большое хозяйство, ему родители купили «Жигули» (тогда это роскошь была). И многие говорили, что вот вроде бы богато живут и я позарилась, забеременела специально и замуж вышла. Называли всякими плохими словами, плакала, тяжело было, — поделилась эмоциями женщина.
Любовь и сейчас встречает этих людей. Вспоминает, как про нее говорили за спиной и другим детям, мол, «посмотрите на Любу, добалуетесь, родите и так же сидеть дома будете».
— Иногда сейчас хочется, по-русски говоря, просто плюнуть человеку в лицо, когда подходят и говорят, что какая у тебя красивая дочь выросла, такая умница. Она у меня выучилась после 9-го класса, окончила техникум имени Косыгина, сейчас работает администратором в гостинице, — объясняет жительница поселка.
Своим большим везением Любовь называет мужа, который не побоялся ответственности. Но он тоже получил долю осуждения.
— Про него говорили, что он женился, так как боялся, что его посадят. И директор школы маме говорила, когда новость разошлась, что можно подать заявление за совращение малолетних. Я прямо при директоре маме сказала, что никакого совращения не было. Я маме сразу сказала, что никаких заявлений не должно быть и я его люблю, — вспоминает женщина.
Любовь сразу же почувствовала себя матерью. Она вспоминает случай, как ей через месяц после родов надо было ехать к врачу и провериться.
— Я пеленаю дочь, свекровь мне говорит: «А ты куда ребенка собираешь?» Я говорю: «Как куда, мне в больницу надо». Она говорит: «Вот ты сцеживайся, оставляй и поезжай». Я аж плакала, мы поругались, я плакала, что нет, я не оставлю ребенка. Я готовила, стирала, раньше машинок в деревне не было, стирали на руках хозяйственным мылом. Я быстро повзрослела, — описывает женщина.
В детстве Любовь с братьями и сестрами приучили к труду, она работала в огороде и дома. В 90-е им даже пришлось зарабатывать деньги самим — собирать в саду фрукты и продавать.
— После 9-го класса ушла из школы, оканчивала вечернюю, чтобы было 11 классов. Первое время, пять лет, жили со свекровью, потом ушли, держали хозяйство большое, чтобы как-то жить. Муж работал в сфере культуры. И так получилось, что, когда ушли жить отдельно, родился еще один ребенок, — рассказывает Любовь.
Хозяйство у молодой пары было большое, только дойных коров девять штук. С животными с 11 лет помогала дочь. Но Любовь в ведении хозяйства не заперлась. У нее было хобби — иногда она выступала в местном сельском Доме культуры. А после рождения второго ребенка начала там работать и окончила колледж культуры по специальности «социальная культурная деятельность».
Сейчас Любовь в декрете с третьем ребенком. Муж, по словам сибирячки, был против поздней беременности, говорил, что дети уже взрослые. Но Любовь настояла, сказав, что средний сын тоже совсем скоро уедет из дома и так рано остаться дома одна она не хочет. Муж с рождением третьего от него не отходит.
— Я нисколько не жалею, что родила в 15. Я со своей дочерью построила такие отношения, что ребенок мне полностью доверяет до сих пор, она мне звонит, совета спрашивает, я всегда знаю, где мой ребенок, несмотря на то что ей нынче уже 21 год исполнится. Да, в свое время мне пришлось посадить ее и поговорить об этой ситуации, потому что я хотела уберечь ее от своей, так сказать, ошибки. Да, я иногда думала, что я сломала свою жизнь, но, с другой стороны, я нисколько не жалею, что у меня всё так сложилось, — рассуждает сибирячка.
Сейчас Любовь мечтает получить образование психолога. В Доме культуры к ней часто идут дети, чтобы что-то рассказать, и Любовь хочет давать им правильные и нужные советы.
— Мне сейчас кажется, идеальный возраст для беременности — после 25. Я и дочери это говорю. Вот чтобы погуляла, отдохнула, поработала, купила для себя всё, что хочешь, в свое удовольствие. А уже от 25 до 30 лет — это более осознанный возраст. Конечно, есть девчонки, которые, не думая, забеременели, родили, у них нет никаких чувств и ответственности, я сейчас сильно переживаю по той ситуации, когда девчонки рожают и оставляют детей, — подвела итог Любовь.
«Все были в панике»
Алевтине 29 лет. У нее двое детей: 13-летняя дочь и 6-летний сын. Со своим будущим мужем женщина познакомилась, когда ей было 15 лет.
— Он был первым моим мужчиной, так получилось, что я забеременела. Мы начали встречаться в марте, в декабре я забеременела, в мае мы сыграли свадьбу. Я вышла за него замуж, а в сентябре я родила дочь. Мне уже исполнилось 16 лет, — вспоминает мама двоих детей.
Алевтина сначала заметила у себя задержку и испугалась. Муж старше на четыре года — ему было 20 лет. Молодой человек поддержал девушку.
— Родители были в шоке и ужасе, все были в панике, как быть. Он всех успокоил и сказал, что всё будет хорошо. Конечно, сначала было жутко и страшно, как и что. Я была в техникуме, только первый курс окончила. Забеременела по глупости, не думала об этом. И не думала, что всё так быстро произойдет. Я буквально забеременела спустя пару месяцев после первого полового акта. Любовь такая, — вспоминает Алевтина.
Мама у Алевтины догадалась о беременности дочери сама. Так как жила девушка с родителями, то ее мама просто заметила, что девушке не понадобились прокладки, пришла к ней и напрямую задала вопрос.
— Я всё время училась. Я даже когда родила дочь, училась. Вошли в положение, и в первые месяцы я дистанционно делала какие-то контрольные. А потом я училась, пока муж был на работе, с ребенком оставались бабушки, я убегала на учебу. Я отучилась. Получила два образования сразу, через год поступила заочно в колледж. Аграрный колледж окончила, плюс окончила экономический на бухгалтера, — перечисляет сибирячка.
Сейчас Алевтина вместе с мужем работают на чкаловском авиационном предприятии. Когда женщина была в декрете с младшим сыном, то пошла в университет, чтобы получить высшее образование. Вместе с супругом они купили квартиру и машину.
— Конечно, я дочери говорю, что это не тот пример, которому нужно следовать. Мне, наверное, больше повезло, что с мужем до сих пор дружно, всё хорошо сложилось. Не потеряли ребенка, не было болезней. Я не жалею и никогда не жалела, что всё так произошло, но другим я не посоветую. Ситуации разные. Дети от жизни много времени отнимают, это очень тяжело, — рассуждает мама двоих детей.
Алевтина отмечает, что многим не везет с парнями. Ее будущий муж сразу высказался против аборта и говорил, что даже если родители будут против, то он заберет девушку к себе.
— Мне повезло. В основном бывает, что по молодости мальчишки, подростки, у всех ветер в голове. Не особо кто-то хочет семью. Его родители меня приняли. Даже такая фраза прозвучала у отца: «Я так и знал, что так всё и будет», — вспоминает Алевтина.
С дочерью у Алевтины дружеские отношения, хотя, как признаётся женщина, иногда приходится быть строгой. Дочери возраст матери нравится: у них схожие мысли, а мама понимает многие молодежные тренды и движения.
— У меня не было сложностей, что я хочу спать, заберите, что там ребенка стошнило, фу, какая гадость. Такого не было. Мы ждали и радовались. Ребенок был желанным, пусть получилось рано, мы не планировали, но, когда узнали, мы рассуждали, что как это будет, что делать, мы подготовились, — вспоминает сибирячка.
Девушкам Алевтина советует учиться и получить образование, не торопиться быть взрослыми.
— Сейчас, когда ты вырос, у тебя двое детей и куча забот, а иногда так хочется побыть маленьким, на танцы сходить, с девчонками посидеть. У меня этого не было, очень рано появилась семья, и часть взросления выпала, а она очень важна. Выпускные вечера, вечерние гулянья. Это должно быть у каждого, и замуж нужно выйти, найти того человека, нужно искать, не у всех так бывает, что повстречались — и на всю жизнь, — рассуждает молодая мама.
Как отмечает сибирячка, для каждого человека свой идеальный возраст, чтобы родить. Но, по ее мнению, этот минимум должен быть в 22 года, когда у девушки уже есть возможность получить профессию.
«Самое тяжелое — предвзятое отношение»
Светлане сейчас 39 лет. У нее трое детей — старшей дочери 22 года, сыну 15 лет, а младшей дочери 4 года. Первой дочерью Светлана забеременела в 16 лет.
— Это был 2000 год, я училась в школе, только перешла в 11-й класс. Встречалась с отцом своей дочери, он был старше меня. Я догадалась, что беременна, потому что стала много есть и поправляться, я хотела этого ребенка. Отреагировал он нормально, моя мама, конечно, была шокирована, — вспоминает сибирячка.
Мама Светланы узнала о беременности дочери случайно — от соседки. Из-за этого в семье произошел скандал, но об аборте никто не сказал ни слова.
— В школе тоже узнали случайно, охранник услышал и сказал директору, меня вежливо попросили либо на домашнее, либо в вечернюю школу уйти. Директор приходила, уговаривала маму, и мы согласились. По сути, в вечерней школе я сдавала только экзамены. С большим уже животом. Самое тяжелое — это предвзятое отношение. Везде: в поликлинике, во дворе, молодая, не замужем.
Дочь у Светланы родилась в 2001 году. После этого девушка поступила в техникум, но обучение не закончила.
— Ребенок заболел, и как-то было не до учебы, потом просто не хотелось. Отдала ребенка в сад, пошла работать в магазин одежды продавцом, — добавляет мама троих детей.
Через пару дней дочери Светланы исполнится 22 года. Она с золотой медалью окончила школу, а потом и институт с красным дипломом.
— То, что я родила рано, помогло мне, наверное, быть чуточку серьезнее, сделало меня более сильной. Ни о чем не жалею, но девочкам могла бы посоветовать не торопиться во взрослую жизнь и быть более осторожными, — поделилась мыслями сибирячка.
С отцом первой дочери Светлана рассталась. Как объясняет женщина, появление ребенка не сделало его ответственным.
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