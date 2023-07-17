Может, еще подождать? Честные рассуждения мамы о том, что рожать после 40 лет — плохая идея

Я поздний ребенок. Моя мама сошлась с моим отцом после 35 лет и решила, что это замечательная идея — иметь двух детей с разницей в 14 лет. У нее уже была дочь от первого брака, моя сестра, и в 38 лет мама родила во второй раз. И, к сожалению, стала дважды матерью-одиночкой, но сейчас не об этом. Меня абсолютно ничего не смущало в нашей семье ровно до тех пор, пока я не пошла в детский сад. Крик одногруппников «Юля, за тобой бабушка пришла!» резал уши и сердце. Помню свою обиду на этих глупых детей: ну какая же это бабушка, если это моя мама! Самая красивая, добрая и хорошая. Сестра, которую в расцвет подросткового возраста с первыми влюбленностями и желанием гулять и веселиться против ее воли превратили в няньку, особой любви ко мне не питала. А когда соседки на нашей улице слишком громко шептались нам в след, что на самом деле я ее дочь, а не сестра, так и вовсе ненавидела.

