Может, еще подождать? Честные рассуждения мамы о том, что рожать после 40 лет — плохая идея

Я Юля, журналист портала 116.RU, мне 30 лет, и у меня есть маленькая дочка. В нашей компании подруг все состоят в длительных отношениях, кто-то замужем, но ребенок успел появиться только у меня. Я с уважением отношусь к желанию людей жить для себя и считаю, что рождение детей — это выбор, а не обязательный пункт в жизни каждой женщины. Однако в последнее время меня сильно напрягают фразы близких мне людей про то, что они всё же хотят обзавестись потомством, но после 35–40 лет.
Я поздний ребенок. Моя мама сошлась с моим отцом после 35 лет и решила, что это замечательная идея — иметь двух детей с разницей в 14 лет. У нее уже была дочь от первого брака, моя сестра, и в 38 лет мама родила во второй раз. И, к сожалению, стала дважды матерью-одиночкой, но сейчас не об этом. Меня абсолютно ничего не смущало в нашей семье ровно до тех пор, пока я не пошла в детский сад. Крик одногруппников «Юля, за тобой бабушка пришла!» резал уши и сердце. Помню свою обиду на этих глупых детей: ну какая же это бабушка, если это моя мама! Самая красивая, добрая и хорошая. Сестра, которую в расцвет подросткового возраста с первыми влюбленностями и желанием гулять и веселиться против ее воли превратили в няньку, особой любви ко мне не питала. А когда соседки на нашей улице слишком громко шептались нам в след, что на самом деле я ее дочь, а не сестра, так и вовсе ненавидела.
Конечно, времена были совсем другие, нежели сейчас, думаю, те, кто рос в 90-е, прекрасно это понимают. Многим женщинам, особенно в одиночку тянувшим на себе детей в провинциальных городках, жилось несладко, и не было и речи о модных нарядах, красивом макияже и стильных прическах. Помню свой шок, когда увидела фотографии мамы, державшей на руках мою сестру, которой был один год. Молодая, ухоженная, стройная женщина на шпильках, в мини-юбке и с широченной улыбкой в 32 зуба. Такой мамы в моей жизни не было. Лишь вечно уставшая, быстро постаревшая женщина в ботинках на плоском ходу. Не было совместных активных игр, не было беззаботного веселья и легких совместных прогулок. У нее никогда не было на это сил.
После 50 к недостатку энергии у мамы добавились и разные болезни, часто барахлило сердце. А у меня появились комплексы: когда приходила в гости к подружкам и видела их молодых мам, очень расстраивалась. Но куда серьезнее были сложности во взаимопонимании — проблема отцов и детей стара как мир, но если добавить к этому то, что твой родитель не на одно, а на два поколения старше тебя, всё становится еще грустнее. Нам было очень сложно находить общий язык, как будто мы были из разных миров, и чем старше я становилась, тем и пропасть между нами росла всё больше.
Когда я поступила в университет, моя мама вышла на пенсию. Безусловно, она не была обязана помогать мне финансово, как бы я в этом ни нуждалась, но она очень пыталась, стараясь откладывать крохи со своей пенсии, и мне постоянно было совестно. С одной стороны, если бы не моя старшая сестра, в свои 17–20 лет я бы работала не для того, чтобы обеспечивать себе жизнь получше, а чтобы маме хватало на все необходимые лекарства и более-менее нормальную жизнь. С другой стороны, когда моя сестра родила первого ребенка, мама еще была в состоянии помогать ей с ним, нянчить, присматривать, чему-то учить. Я родила дочь в 27 лет, моей маме было уже 65, и у нее не было даже сил держать малышку на руках дольше пары минут.
Да, мой первый и единственный ребенок появился в моей жизни в 27. И если бы я рожала еще лет 10 назад, то официально считалась бы старородящей в нашей стране. Раньше меня такая трактовка жутко злила — ну какое дело врачам и государству, во сколько лет у меня появится потомство?! И лишь после того, как я стала мамой, пришло понимание, что есть в этом понятии здравый смысл…
Я не говорю, что всем нужно рожать в 20. Я слышу рассуждения моих подруг о том, что они пока ни финансово, ни морально не готовы к детям. Они пока не хотят рожать — и не рожают. На них не давит коллективное бессознательное и вполне сознательное родственное: «Часики же тикают!» Это здóрово и здорóво. Но то, что в последний год они начали заводить разговоры о том, что родят после 40 лет, меня напрягает. Они не знают, каково это — быть мамой, вечно занятой и взмыленной, мамой, которой по сто раз в минуту приходится отвечать на один и тот же вопрос ребенка, мамой, от которой убегают по горкам на детской площадке, и нужно ловить чадо со скоростью света. Это нелегко в любом возрасте, даже молодом, не каждая психика (и суставы) выдержит, а уж после 40… Да что уж говорить, даже на наших женских посиделках мы уже обсуждаем, как стало тяжелее физически после 30 лет.
Я не отговариваю их от этой идеи, стараюсь больше делиться подробностями материнства, если они не против. Показываю не только положительные моменты, но и проговариваю про сложности. И делаю упор на то, что стоит накопить на хорошую няню. Вот тут у меня вопросов не возникнет: если будет няня, то справиться можно будет и в 40, и в 50. Такие семьи у меня в поле зрения тоже есть — женщины рожали второго или третьего ребенка в новом браке после 40, и у них есть финансовая возможность нанимать круглосуточную няню.
Возможно, я в корне не права, и всё очень сильно зависит от самой женщины — за рубежом мамами становятся впервые и в 50 лет и нормально растят, любят и любимы своими детьми. Но мы всё же живем в России.
А как вы считаете, какой идеальный возраст для того, чтобы стать родителем в первый раз? И если вы стали мамой или папой впервые после 40, у вас положительный опыт? Поделитесь им в комментариях.