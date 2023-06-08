«Пусть просто уйдет из нашей жизни». Мать четверых детей 16 лет прожила с мужем, не зная, что он с ней развелся

«Я ушла из роддома без сына»

Екатерина познакомилась с Кириллом в 2006 году, оба были студентами, учились заочно, он на инженера, она — на фармацевта. Начали жить вместе, сняли квартиру. Через полтора года у них родился сын. Как говорит Катя, беременность была незапланированной, но желанной. Перед родами молодые люди расписались. А вскоре случилась первая размолвка.



— Когда родился сын, я училась на третьем курсе, институт был в другом городе. Родители убедили меня не брать академический отпуск и доучиться. Я уехала на сессию, родители остались с четырехмесячным сыном. А муж собрал вещи и ушел из квартиры, которую мы снимали. Мы не ссорились, — уверяет Екатерина. — Возможно, ему не понравилось, что я уехала. Вернулась с сессии, когда ребенку исполнилось семь месяцев, вышла на работу. Мама сидела с сыном, я зарабатывала. Год мы не жили вместе с мужем.

