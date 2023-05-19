«Обидно до слез». Как семью боевого офицера, награжденного орденом Мужества, выселяли из квартиры

— Муж был на первом суде по нашему выселению. Сказал очень эмоционально: «Скоро мне ехать снова туда. Вы представьте мое состояние, за мной рота солдат, мне нужно выполнять боевую задачу, а тут, дома, жену с ребенком выгоняют из жилья».
Небольшую двухкомнатную квартиру в старом панельном доме семье военного дали в Екатеринбурге в 2020 году. Договор найма служебного жилого помещения Олег заключал с Министерством обороны. До этого офицер с женой Еленой жил на съемной квартире, стоял в очереди на жилье как нуждающийся. Военную ипотеку Олег взять не мог, потому что контракт заключал давно и в нем еще не было прописано такой возможности. Наконец появилось свое служебное жилье.
Олег и Елена такому подарку от ведомства были рады. Стали делать ремонт — прежний уже обветшал, где-то отходили старые обои, где-то краска на деревянном полу облезла. Но ситуация резко изменилась — подробности в материале Е1.RU.
«За что нас выселяют? Мы ничего не захватывали, получили квартиру по закону»
В феврале 2022-го Олега отправили на СВО. Через пять месяцев офицер приехал в Екатеринбург в отпуск, после которого вышел на работу в свою часть в Екатеринбурге. В ближайшее время он снова должен был отправиться в зону боевых действий, ждал распоряжения. Но в первый же день по выходе из отпуска на работе Олега ждал «сюрприз» — из суда прямо в часть прислали уведомление о том, что против него подан судебный иск. Истцом оказалась администрация города Екатеринбурга. Она требовала, чтобы Олег освободил квартиру, которую получил от Минобороны. Судебное заседание было назначено на следующий день.
— Мы были в шоке, не понимали, за что нас выселяют, — рассказывает Елена. — У нас не было времени подготовиться к суду, найти юриста. На суд приехали вместе с дочкой, ее не с кем было оставить.
На заседании представитель администрации Екатеринбурга заявил, что эта квартира якобы была выдана семье военнослужащего по ошибке. Основанием для иска стало то, что жилье принадлежит не Минобороны, а городу. А военному ведомству ее приписали по случайности.
Важное пояснение: по закону и Министерство обороны, и муниципалитет обязаны предоставлять военнослужащим жилье по договору найма. Но в случае с Олегом получилось так, что договор он заключил с Минобороны, а должен был с муниципалитетом. Потому что, напомним, квартира ошибочно попала в другой реестр.
Судья Железнодорожного суда, увидев семью с ребенком, которой грозит выселение, предложила юристу администрации просто перезаключить договор.
— Представитель мэрии отказалась, ответила, что нет оснований, чтобы предоставить им жилье, — рассказывает Елена. — Судья поинтересовалась: и что теперь людям делать? Юрист сказала, пусть сами разбираются с Минобороны, это не их [администрации города] проблемы. Муж вот-вот снова поедет на СВО, когда он будет разбираться? И разве мы виноваты в чьей-то ошибке? За что нас выселяют? Мы ничего не захватывали, получили квартиру по закону. Муж на суде сказал очень эмоционально: «Скоро мне ехать снова туда. Вы представьте мое состояние, за мной рота солдат, мне нужно выполнять боевую задачу, а тут, дома, жену с ребенком выгоняют из квартиры». И он помочь ничем не может.
В итоге районный суд, выслушав обе стороны, отказал администрации в иске. Прокурор (он присутствовал на процессе, потому что затронуты интересы несовершеннолетнего) также был на стороне семьи.
В решении было указано, что формальный подход в данной ситуации недопустим. Суд сослался на закон, подразумевающий, что муниципалитет также должен предоставлять жилье военным. Факт нуждаемости установлен. Что касается технической ошибки, да, она была, но это не вина семьи, и она не должна затронуть их интересы.
После суда семья вроде бы выдохнула, ситуация с жильем разрешилась. Олега отправили в зону боевых действий, Елена осталась дома с дочкой.
А в январе им снова пришло уведомление из суда. На этот раз из Областного: администрация города подала апелляционную жалобу, продолжая добиваться выселения.
Олег в тот момент уже несколько месяцев был на СВО, его представили к ордену Мужества. Но ни боевые заслуги, ни пояснение суда, что к делу нельзя подходить формально, чиновников не остановили.
Елена стала искать юриста, боясь, что не справится одна с иском. К счастью для семьи, Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Елена позвонила мужу, успокоила, что всё наконец закончилось.
Но несколько дней назад женщина снова получила судебное уведомление — администрация подала кассационную жалобу. Эти жалобы рассматривает Седьмой кассационный суд Челябинска.
— Я в слезах читала, что будет очередной суд. Думала, что теперь делать: вызывать свою маму из ХМАО, чтобы посидела с внучкой, или ехать с двухлетним ребенком на автобусе в Челябинск на суд? Я просто не понимала, откуда это рвение нас выселить. Мы вложили в ремонт за три года около миллиона. Делали всё своими руками, вечерами клеили обои, чтобы успеть к рождению дочки. Столько сил, денег вложили. Или есть какая-то выгода забрать полностью отремонтированную квартиру? Суд нас поддержал, прокуратура поддержала, нашли законные основания. Почему чиновники не на нашей стороне?
И так столько волнений, переживаний за мужа, как он там. А тут еще свои… Просто обидно до слез. Они сидят в своих креслах, а он, получается, в окопах воюет за тех, кто выгоняет его семью. Трагикомедия какая-то, абсурд.
Адвокат Ирина Абрамова, которая представляет интересы семьи офицера, считает иск необоснованным и не понимает настойчивости администрации.
— С юридической точки зрения есть решение суда, тут добавить нечего. Судья первой инстанции подробно и тщательно подготовила мотивировочную часть, обосновала свое решение. Приведена практика Конституционного суда, что нужно еще? У меня, как у адвоката, мнение: формальный подход тут недопустим. Этот вопрос (по поводу ошибки) должен решаться на уровне ведомств — Минобороны и администрации.
Все говорят о поддержке участников спецоперации. Президент, собрав в январе судей Верховного суда, говорил о недопустимости формального подхода по категориям дел, спорам, где есть интересы военнослужащих. Это было адресовано не только судьям, а всем представителям государства. Почему не все этот посыл услышали?
Позиция администрации Екатеринбурга
В администрации Екатеринбурга прокомментировали E1.RU сложившуюся ситуацию. Вкратце суть сводится к тому, что структуры Минобороны, когда решили предоставить жилье семье Олега, не сообщили муниципалитету, который является собственником квартиры, о смене нанимателей. По закону мэрия должна была проверить, действительно ли семья нуждается в жилье, и, если это так, заключить с ней договор социального найма. Вместо этого военные заключили с семьей договор найма служебного помещения.
Публикуем комментарий мэрии полностью:
— К сожалению, этот судебный спор возник из-за правовой коллизии. Дело в том, что в 2020 году Министерство обороны в лице ФГКУ «Центррегионжилье», ныне филиал ФГАУ «Росжилкомплекс», заключило договор служебного найма с военнослужащим, что дало тому право пользоваться муниципальной квартирой. По сути, была нарушена установленная законом процедура, в соответствии с которой военные органы должны были действовать в координации с собственником жилья, то есть с муниципалитетом. Согласно административному регламенту, при смене жильцов «Росжилкомплекс» должен сообщить муниципалитету как собственнику помещения о выселении военнослужащего и предоставить документы на новых жильцов. Муниципалитет в свою очередь обязан проверить нуждаемость семьи в жилье, проанализировать документы и заключить договор социального найма — таково требование закона.
Следует подчеркнуть, что в любом случае у ФГАУ «Росжилкомплекс» сохранилось бы право обращения в администрацию с ходатайством о предоставлении жилого помещения в пользование кому-либо из военнослужащих. Не исключено, что в ней бы осталась жить семья
Таким образом, законный порядок предоставления жилого помещения в данном случае не был соблюден, а информации о том, нуждается ли семья военнослужащего в жилом жилье, администрация Екатеринбурга не имела. Хочется еще раз подчеркнуть, что администрация города Екатеринбурга уважает законные права военнослужащих, но в конкретном случае судебный спор складывается из неоднозначной судебной практики по подобного рода делам».
В дело вмешался мэр города
После того как на сайте E1.RU вышел этот материал, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал разобраться в истории Елены — жены боевого офицера, которая вместе с дочкой может оказаться на улице. Глава семьи, Олег, сейчас на СВО, а его семья живет в квартире по договору найма, но в городской администрации заявили, что дали им эту квартиру по ошибке, и потребовали от них съехать.
Глава Екатеринбурга уверяет, что никто семью не выселит.
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— Встретился с семьей. При предоставлении жилого помещения семье военнослужащего ответственные лица вовремя не предоставили муниципалитету документы и нарушили установленную законом процедуру, — написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале. — Успокоил Елену Вадимовну, что взял вопрос с их жильем под личный контроль. Будем решать и обязательно решим их вопрос. Начаты переговоры с соответствующими службами Министерства обороны. Правда, это займет определенное время, потому что мы должны действовать в рамках правового поля, строго соблюдая законодательство.
E1.RU также рассказывал историю уральца, ставшего тяжелым инвалидом на СВО. Его брату-близнецу некуда везти брата после выписки из госпиталя. После выпуска из детского дома братья остались на улице. Закрепленная за ними квартира была непригодна для проживания, без света и газа.