«Обидно до слез». Как семью боевого офицера, награжденного орденом Мужества, выселяли из квартиры

— Мы были в шоке, не понимали, за что нас выселяют, — рассказывает Елена. — У нас не было времени подготовиться к суду, найти юриста. На суд приехали вместе с дочкой, ее не с кем было оставить.



На заседании представитель администрации Екатеринбурга заявил, что эта квартира якобы была выдана семье военнослужащего по ошибке. Основанием для иска стало то, что жилье принадлежит не Минобороны, а городу. А военному ведомству ее приписали по случайности.