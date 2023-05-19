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Спецоперация на УкраинеПроблема

«Обидно до слез». Как семью боевого офицера, награжденного орденом Мужества, выселяли из квартиры

Пока муж на СВО, жену с двухлетней дочкой попросили освободить жилье в Екатеринбурге

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Муж Елены сейчас на СВО. Мэрия через суд пытается выселить ее с двухлетней дочкой

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— Муж был на первом суде по нашему выселению. Сказал очень эмоционально: «Скоро мне ехать снова туда. Вы представьте мое состояние, за мной рота солдат, мне нужно выполнять боевую задачу, а тут, дома, жену с ребенком выгоняют из жилья».

Небольшую двухкомнатную квартиру в старом панельном доме семье военного дали в Екатеринбурге в 2020 году. Договор найма служебного жилого помещения Олег заключал с Министерством обороны. До этого офицер с женой Еленой жил на съемной квартире, стоял в очереди на жилье как нуждающийся. Военную ипотеку Олег взять не мог, потому что контракт заключал давно и в нем еще не было прописано такой возможности. Наконец появилось свое служебное жилье.

Олег и Елена такому подарку от ведомства были рады. Стали делать ремонт — прежний уже обветшал, где-то отходили старые обои, где-то краска на деревянном полу облезла. Но ситуация резко изменилась — подробности в материале Е1.RU.

Олег за время СВО награжден орденом Мужества. Эту высокую награду дают за воинские подвиги, совершенные с риском для жизни

Олег за время СВО награжден орденом Мужества. Эту высокую награду дают за воинские подвиги, совершенные с риском для жизни

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«За что нас выселяют? Мы ничего не захватывали, получили квартиру по закону»

В феврале 2022-го Олега отправили на СВО. Через пять месяцев офицер приехал в Екатеринбург в отпуск, после которого вышел на работу в свою часть в Екатеринбурге. В ближайшее время он снова должен был отправиться в зону боевых действий, ждал распоряжения. Но в первый же день по выходе из отпуска на работе Олега ждал «сюрприз» — из суда прямо в часть прислали уведомление о том, что против него подан судебный иск. Истцом оказалась администрация города Екатеринбурга. Она требовала, чтобы Олег освободил квартиру, которую получил от Минобороны. Судебное заседание было назначено на следующий день.

— Мы были в шоке, не понимали, за что нас выселяют, — рассказывает Елена. — У нас не было времени подготовиться к суду, найти юриста. На суд приехали вместе с дочкой, ее не с кем было оставить.

На заседании представитель администрации Екатеринбурга заявил, что эта квартира якобы была выдана семье военнослужащего по ошибке. Основанием для иска стало то, что жилье принадлежит не Минобороны, а городу. А военному ведомству ее приписали по случайности.

Важное пояснение: по закону и Министерство обороны, и муниципалитет обязаны предоставлять военнослужащим жилье по договору найма. Но в случае с Олегом получилось так, что договор он заключил с Минобороны, а должен был с муниципалитетом. Потому что, напомним, квартира ошибочно попала в другой реестр.

Исковое требование

Исковое требование

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Судья Железнодорожного суда, увидев семью с ребенком, которой грозит выселение, предложила юристу администрации просто перезаключить договор.

— Представитель мэрии отказалась, ответила, что нет оснований, чтобы предоставить им жилье, — рассказывает Елена. — Судья поинтересовалась: и что теперь людям делать? Юрист сказала, пусть сами разбираются с Минобороны, это не их [администрации города] проблемы. Муж вот-вот снова поедет на СВО, когда он будет разбираться? И разве мы виноваты в чьей-то ошибке? За что нас выселяют? Мы ничего не захватывали, получили квартиру по закону. Муж на суде сказал очень эмоционально: «Скоро мне ехать снова туда. Вы представьте мое состояние, за мной рота солдат, мне нужно выполнять боевую задачу, а тут, дома, жену с ребенком выгоняют из квартиры». И он помочь ничем не может.

В итоге районный суд, выслушав обе стороны, отказал администрации в иске. Прокурор (он присутствовал на процессе, потому что затронуты интересы несовершеннолетнего) также был на стороне семьи.

В решении было указано, что формальный подход в данной ситуации недопустим. Суд сослался на закон, подразумевающий, что муниципалитет также должен предоставлять жилье военным. Факт нуждаемости установлен. Что касается технической ошибки, да, она была, но это не вина семьи, и она не должна затронуть их интересы.

После суда семья вроде бы выдохнула, ситуация с жильем разрешилась. Олега отправили в зону боевых действий, Елена осталась дома с дочкой.

А в январе им снова пришло уведомление из суда. На этот раз из Областного: администрация города подала апелляционную жалобу, продолжая добиваться выселения.

Олег в тот момент уже несколько месяцев был на СВО, его представили к ордену Мужества. Но ни боевые заслуги, ни пояснение суда, что к делу нельзя подходить формально, чиновников не остановили.

За время СВО Олега наградили дважды

За время СВО Олега наградили дважды

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Елена стала искать юриста, боясь, что не справится одна с иском. К счастью для семьи, Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Елена позвонила мужу, успокоила, что всё наконец закончилось.

Но несколько дней назад женщина снова получила судебное уведомление — администрация подала кассационную жалобу. Эти жалобы рассматривает Седьмой кассационный суд Челябинска.

Фото кухни до ремонта

Фото кухни до ремонта

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Фото комнаты до ремонта

Фото комнаты до ремонта

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И кухня после ремонта

И кухня после ремонта

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Комната после ремонта. Семья вложила в ремонт и силы, и деньги, даже не подозревая, что произошла ошибка

Комната после ремонта. Семья вложила в ремонт и силы, и деньги, даже не подозревая, что произошла ошибка

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— Я в слезах читала, что будет очередной суд. Думала, что теперь делать: вызывать свою маму из ХМАО, чтобы посидела с внучкой, или ехать с двухлетним ребенком на автобусе в Челябинск на суд? Я просто не понимала, откуда это рвение нас выселить. Мы вложили в ремонт за три года около миллиона. Делали всё своими руками, вечерами клеили обои, чтобы успеть к рождению дочки. Столько сил, денег вложили. Или есть какая-то выгода забрать полностью отремонтированную квартиру? Суд нас поддержал, прокуратура поддержала, нашли законные основания. Почему чиновники не на нашей стороне?

И так столько волнений, переживаний за мужа, как он там. А тут еще свои… Просто обидно до слез. Они сидят в своих креслах, а он, получается, в окопах воюет за тех, кто выгоняет его семью. Трагикомедия какая-то, абсурд.

Адвокат Ирина Абрамова, которая представляет интересы семьи офицера, считает иск необоснованным и не понимает настойчивости администрации.

— С юридической точки зрения есть решение суда, тут добавить нечего. Судья первой инстанции подробно и тщательно подготовила мотивировочную часть, обосновала свое решение. Приведена практика Конституционного суда, что нужно еще? У меня, как у адвоката, мнение: формальный подход тут недопустим. Этот вопрос (по поводу ошибки) должен решаться на уровне ведомств — Минобороны и администрации.

Все говорят о поддержке участников спецоперации. Президент, собрав в январе судей Верховного суда, говорил о недопустимости формального подхода по категориям дел, спорам, где есть интересы военнослужащих. Это было адресовано не только судьям, а всем представителям государства. Почему не все этот посыл услышали?

Позиция администрации Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга прокомментировали E1.RU сложившуюся ситуацию. Вкратце суть сводится к тому, что структуры Минобороны, когда решили предоставить жилье семье Олега, не сообщили муниципалитету, который является собственником квартиры, о смене нанимателей. По закону мэрия должна была проверить, действительно ли семья нуждается в жилье, и, если это так, заключить с ней договор социального найма. Вместо этого военные заключили с семьей договор найма служебного помещения.

Публикуем комментарий мэрии полностью:

— К сожалению, этот судебный спор возник из-за правовой коллизии. Дело в том, что в 2020 году Министерство обороны в лице ФГКУ «Центррегионжилье», ныне филиал ФГАУ «Росжилкомплекс», заключило договор служебного найма с военнослужащим, что дало тому право пользоваться муниципальной квартирой. По сути, была нарушена установленная законом процедура, в соответствии с которой военные органы должны были действовать в координации с собственником жилья, то есть с муниципалитетом. Согласно административному регламенту, при смене жильцов «Росжилкомплекс» должен сообщить муниципалитету как собственнику помещения о выселении военнослужащего и предоставить документы на новых жильцов. Муниципалитет в свою очередь обязан проверить нуждаемость семьи в жилье, проанализировать документы и заключить договор социального найма — таково требование закона.

Следует подчеркнуть, что в любом случае у ФГАУ «Росжилкомплекс» сохранилось бы право обращения в администрацию с ходатайством о предоставлении жилого помещения в пользование кому-либо из военнослужащих. Не исключено, что в ней бы осталась жить семья Б. Более того, если бы право на жилое помещение было бы подтверждено, то впоследствии семья Б. могла бы приватизировать эту квартиру. Это предусматривает договор социального найма. Но в случае, когда военнослужащий получает квартиру по договору служебного найма, при увольнении он не имеет на нее прав и, в соответствии с законом, не может ее приватизировать!

Таким образом, законный порядок предоставления жилого помещения в данном случае не был соблюден, а информации о том, нуждается ли семья военнослужащего в жилом жилье, администрация Екатеринбурга не имела. Хочется еще раз подчеркнуть, что администрация города Екатеринбурга уважает законные права военнослужащих, но в конкретном случае судебный спор складывается из неоднозначной судебной практики по подобного рода делам».

В дело вмешался мэр города

После того как на сайте E1.RU вышел этот материал, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал разобраться в истории Елены — жены боевого офицера, которая вместе с дочкой может оказаться на улице. Глава семьи, Олег, сейчас на СВО, а его семья живет в квартире по договору найма, но в городской администрации заявили, что дали им эту квартиру по ошибке, и потребовали от них съехать.

17 мая Алексей Орлов встретился с женой военного, который сейчас на спецоперации

17 мая Алексей Орлов встретился с женой военного, который сейчас на спецоперации

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Глава Екатеринбурга уверяет, что никто семью не выселит.

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— Встретился с семьей. При предоставлении жилого помещения семье военнослужащего ответственные лица вовремя не предоставили муниципалитету документы и нарушили установленную законом процедуру, — написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале. — Успокоил Елену Вадимовну, что взял вопрос с их жильем под личный контроль. Будем решать и обязательно решим их вопрос. Начаты переговоры с соответствующими службами Министерства обороны. Правда, это займет определенное время, потому что мы должны действовать в рамках правового поля, строго соблюдая законодательство.

E1.RU также рассказывал историю уральца, ставшего тяжелым инвалидом на СВО. Его брату-близнецу некуда везти брата после выписки из госпиталя. После выпуска из детского дома братья остались на улице. Закрепленная за ними квартира была непригодна для проживания, без света и газа.

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