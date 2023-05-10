Мать не давала бабушке видеться с 2-летней внучкой. Стала доброй, когда ей пригрозили не выпустить за границу

Жительница Калининского района Новосибирска не давала своей дочери видеться с родной бабушкой. Изменить это не помогло и решение суда, согласно которому такие встречи должны были проходить по средам. Комплекс принудительных мер, предпринятых судебными приставами, результата сначала не дал. Но всё изменилось, когда женщина запланировала отпуск за границей.
— Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении выезда должника из РФ. Поскольку
Теперь бабушка с внучкой общаются каждую среду, как указано в мировом соглашении. А неисполнение решения суда обошлось для женщины в 5000 рублей, именно столько составил исполнительный сбор.
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