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Мать не давала бабушке видеться с 2-летней внучкой. Стала доброй, когда ей пригрозили не выпустить за границу

Семейный конфликт пришлось разрешать судебным приставам

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Решение суда о встречах бабушки и внучки по средам добровольно женщина не исполняла

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Жительница Калининского района Новосибирска не давала своей дочери видеться с родной бабушкой. Изменить это не помогло и решение суда, согласно которому такие встречи должны были проходить по средам. Комплекс принудительных мер, предпринятых судебными приставами, результата сначала не дал. Но всё изменилось, когда женщина запланировала отпуск за границей.

— Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении выезда должника из РФ. Поскольку 32-летняя гражданка запланировала поездку летом за границу, женщина начала исполнять мировое соглашение, — сообщили в службе судебных приставов Новосибирской области.

Теперь бабушка с внучкой общаются каждую среду, как указано в мировом соглашении. А неисполнение решения суда обошлось для женщины в 5000 рублей, именно столько составил исполнительный сбор.

Ранее новосибирский банк оштрафовали на 50 000 рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Коллектор пришел в больницу, где работала должница, и публично потребовал возврата 17 000 рублей.

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