«Схватки начались резко». Беременная женщина родила сына прямо в поезде — подробности необычной истории

Татьяна — мама двух дочек: 14-летней Евы и шестилетней Вероники. Предыдущие роды были тяжелыми, и женщина уже не рассчитывала стать многодетной мамой. Но неожиданная беременность осчастливила семью Зикранец.

— Первые роды были очень тяжелыми, я с трудом забеременела во второй раз. После этого мне сказали, что детей я больше иметь не смогу. Но произошло чудо, — поделилась Татьяна в беседе с нашими коллегами из E1.RU.