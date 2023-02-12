«Схватки начались резко». Беременная женщина родила сына прямо в поезде — подробности необычной истории

Татьяне Зикранец 33 года. В конце января на восьмом месяце беременности она поехала из Свердловской области в Краснодарский край к родителям, чтобы там родить третьего ребенка. Но малыш решил появиться за месяц до положенного срока — именно в тот момент, когда его мама была в плацкартном вагоне поезда Томск — Адлер.
Подробности этой необычной истории и рассказ самой Татьяны смотрите в видеосюжете чуть выше.
Татьяна — мама двух дочек: 14-летней Евы и шестилетней Вероники. Предыдущие роды были тяжелыми, и женщина уже не рассчитывала стать многодетной мамой. Но неожиданная беременность осчастливила семью Зикранец.
— Первые роды были очень тяжелыми, я с трудом забеременела во второй раз. После этого мне сказали, что детей я больше иметь не смогу. Но произошло чудо, — поделилась Татьяна в беседе с нашими коллегами из E1.RU.
Татьяна сдала все анализы и созвонилась с врачом, который принимал роды двух ее дочек, когда семья еще жила в Краснодарском крае. Медик рекомендовал ей приехать и предупредил, что, скорее всего, роды вновь будут тяжелые.
Кажется, сама судьба привела Татьяну в тот самый вагон, где она родила. До ближайшей станции — Саранска — было три часа. Помочь и принять роды вызвались ее соседки по вагону: акушер с 35-летним стажем на пенсии Мария Кобелева и мама двоих детей Татьяна Агудова из Ростова-на-Дону. Опытный врач вместе с проводником и другими пассажирами собрала всё необходимое: чистые простыни, перчатки, ножницы, бинты. Вместо спирта использовали водку, которой поделились мужчины из соседнего вагона.
Роды длились полтора часа и прошли без каких-либо осложнений. Когда малыш появился на свет, Татьяна, которая принимала роды, выглянула из-за шторки и сказала: «У нас мальчик». Пассажиры вагона аплодировали стоя.
В 13:00 Татьяна родила Илюшу ростом 45 сантиметров и весом 2400 граммов. Уже в 13:37 поезд остановился в Саранске, где маму с малышом ждала скорая.