После смерти мужа сибирячка хотела переоформить сим-карту на себя. МТС заблокировал номер — разбираемся почему

Жительница Новосибирска 12 лет пользовалась сим-картой, которую вместе с телефоном подарил ей муж. После смерти супруга женщина попыталась переоформить абонентский номер на себя, но в компании МТС ей отказали, а номер заблокировали. Сибирячка лишилась доступа к мобильным банкам и сотовой связи. НГС опросил операторов связи, юриста и нотариуса, чтобы выяснить, возможно ли после смерти владельца оформить номер сотовой связи на себя.
Лишилась доступа ко всему
Галине Г. в 2010 году муж подарил новый телефон с сим-картой, за которой был закреплен абонентский номер. Оформлял покупку и номер телефона в компании МТС супруг на себя. Галина привязала к номеру приложения мобильных банков, профили на «Госуслугах» и других сервисах, пользовалась им до 2022 года. В феврале ее муж умер, но единственному наследнику, то есть вдове, не позволили переоформить абонентский номер МТС на себя.
— Через полгода после смерти моего отца мама стала единственным наследником всего имущества, так как я от своей доли отказался. Отдельно мы с нотариусом проговаривали возможность переоформления номера оператора связи МТС с отца на мать (все полгода после смерти мужа женщина продолжала пользоваться телефоном). Нотариус сказал, что сотовый оператор может это сделать в случае предъявления свидетельства о смерти и документов о праве наследия, — рассказал НГС сын Галины Андрей.
С необходимыми документами Галина пришла в офис компании МТС в ТЦ «Малинка» в Новосибирске. После рассмотрения заявления оператором связи женщина лишилась доступа к номеру телефона и ко всем привязанным к нему профилям различных сервисов.
— Нам пришел отказ от МТС в переоформлении номера на мою мать, номер телефона в итоге заблокировали. Как пояснил сотрудник оператора, представленных нами документов оказалось недостаточно. Якобы нужно отдельное свидетельство о праве унаследовать абонентский номер, — говорит Андрей. — Но нам нотариус заявил, что таких документов в природе не существует. Вот уже месяц мать мучается без своего номера, лишившись доступа ко всему.
Служба поддержки МТС в ответ на жалобы Галины пояснила:
— Наследуются не телефонные номера или лицевые счета, а имущественные права и обязанности из договора. В свидетельстве о наследстве нотариус должен указать именно на право или обязанность по договору, а также указать номер по договору, телефонный номер или номер лицевого счета для идентификации этого договора.
Позиция операторов связи
В пресс-службе компании МТС корреспонденту НГС заявили, что в свидетельстве Галины о праве на наследование не было информации о передаче ей прав и обязательств по договору об услугах связи, поэтому отказ был правомерным.
— Для того чтобы переоформить договор, нужно передать права и обязанности умершего по договору об оказании услуг связи на его наследника. То есть наследник должен предъявить свидетельство о праве на наследование, выданное нотариусом, в котором указана передача прав и обязанностей по договору об оказании услуг связи МТС по конкретному абонентскому номеру или аналогичное решение суда, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МТС.
Галина утверждает, что обращалась к нотариусу с просьбой составить такое свидетельство, однако ей было сказано, что таких документов не существует.
В пресс-службе оператора сотовой связи «Билайн» НГС сообщили, что переоформить телефонный номер на наследника несложно: для этого не нужно особого свидетельства.
— Расторгнуть или переоформить договор в случае смерти владельца номера может его официальный наследник при условии подтверждения данного статуса (паспорт, копия справки о смерти, документы, подтверждающие родство или факт вступления в наследство), — говорится в ответе «Билайн» на запрос НГС.
Мнение юриста и нотариуса
Для получения разъяснения по вопросам наследования и переоформления прав на пользование номером телефона умершего НГС обратился к председателю Нотариальной палаты Новосибирской области Надежде Афанасьевой.
— Наследникам необходимо обращаться с договором на абонентское обслуживание к нотариусу (отмечу, что такие договоры собственники хранят далеко не всегда). Мнение ведущего дело о наследстве нотариуса и наличие абонентского договора будут в этой ситуации играть определяющее значение. Сама сим-карта наследоваться не может, — сказала НГС Афанасьева.
По мнению юриста правового центра «Алмаз» Семена Тюменцева, в российском законодательстве существуют пробелы, из-за которых эта тема каждым трактуется по-своему.
— Нигде не регламентированы способы вступления в наследство, касающиеся абонентских номеров. В практике встречается множество коллизий, связанных с такими случаями, и при попытке переоформления номера граждане нередко получают отказ от представителей услуг связи, — говорит Тюменцев. — Конкретики в этом вопросе, к сожалению, нет: каждый случай индивидуален. Из-за этого нет оснований заявить, что МТС отказал герою незаконно.
Стоит отметить: в случае успешного переоформления абонентского номера новый собственник берет на себя и долговые обязательства при их наличии. Если же баланс больше нуля, тогда средствами также распоряжается человек, унаследовавший номер.
Ранее НГС рассказал о том, как покупка лотерейного билета за 150 рублей обернулась для жительницы Новосибирска списанием почти трех тысяч со счета мобильной связи в пользу «Столото».