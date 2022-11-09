После смерти мужа сибирячка хотела переоформить сим-карту на себя. МТС заблокировал номер — разбираемся почему

С необходимыми документами Галина пришла в офис компании МТС в ТЦ «Малинка» в Новосибирске. После рассмотрения заявления оператором связи женщина лишилась доступа к номеру телефона и ко всем привязанным к нему профилям различных сервисов.



— Нам пришел отказ от МТС в переоформлении номера на мою мать, номер телефона в итоге заблокировали. Как пояснил сотрудник оператора, представленных нами документов оказалось недостаточно. Якобы нужно отдельное свидетельство о праве унаследовать абонентский номер, — говорит Андрей. — Но нам нотариус заявил, что таких документов в природе не существует. Вот уже месяц мать мучается без своего номера, лишившись доступа ко всему.

