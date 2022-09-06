«Ни внятных ответов, ни чека!» Сибирячка купила лотерейный билет за 150 рублей, с нее списали почти 3000

Покупка лотерейного билета за 150 рублей обернулась для жительницы Новосибирска списанием почти трех тысяч со счета мобильной связи в пользу «Столото». С середины августа женщина не может добиться внятных ответов о причине и целях списания этих средств. НГС обратился за разъяснениями к оператору связи и организатору лотереи.



18 августа Оксана Скобелева приобрела билет лотереи «Столото» за 150 рублей в магазине «Пятерочка». Продавец спросила номер телефона у покупателя, Оксана назвала. Спустя несколько часов ей начали приходить СМС с предложением подтвердить какую-то транзакцию.

