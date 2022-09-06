«Ни внятных ответов, ни чека!» Сибирячка купила лотерейный билет за 150 рублей, с нее списали почти 3000
Женщина три недели не может разобраться, куда и на что ушли ее деньги
Покупка лотерейного билета за 150 рублей обернулась для жительницы Новосибирска списанием почти трех тысяч со счета мобильной связи в пользу «Столото». С середины августа женщина не может добиться внятных ответов о причине и целях списания этих средств. НГС обратился за разъяснениями к оператору связи и организатору лотереи.
18 августа Оксана Скобелева приобрела билет лотереи «Столото» за 150 рублей в магазине «Пятерочка». Продавец спросила номер телефона у покупателя, Оксана назвала. Спустя несколько часов ей начали приходить СМС с предложением подтвердить какую-то транзакцию.
— Не припомню, чтобы я подтверждала эту транзакцию. Вскоре я обнаружила, что со счета моей сим-карты МТС произошло списание почти трех тысяч рублей в пользу stoloto.ru. Я позвонила в службу поддержки МТС, мне посоветовали скачать приложение «МТС.Деньги» для уточнения деталей. Но там не оказалось ничего полезного, кроме номера транзакции, — говорит Оксана.
Завязалась длительная переписка с операторами чата приложения «МТС». Из нее (редакция изучила 81 скриншот) непонятно, за какую конкретно услугу были списаны средства. НГС обратился с запросами в МТС и «Столото».
— В рамках проведенного внутреннего расследования по инциденту, произошедшему со Скобелевой, мы выяснили, что в указанные вами даты по номеру мобильного телефона ХХХ покупок лотерейных билетов под брендом «Столото» не зарегистрировано. Мы пришли к выводу, что инцидент имеет все признаки мошеннических действий. Рекомендуем еще раз обратиться напрямую в МТС и правоохранительные органы, так как в сложившейся ситуации она не является клиентом «Столото» из-за отсутствия факта покупки лотерейного билета, — заявили НГС в «Столото».
Комментарий оператора сотовой связи напрямую противоречит сказанному «Столото». По версии МТС, Скобелева 18 августа (в день покупки лотерейного билета в «Пятерочке») пыталась совершить какую-то транзакцию в пользу «Столото».
— Клиент с телефона попытался оплатить сервис «Столото» (stoloto.ru) за счет средств, которые были у него на балансе. Поскольку сумма на балансе номера была недостаточная для списания денежных средств, то клиенту поступило СМС о возможности воспользоваться сервисом «Лимит». Опция «На покупки». Для согласия оплаты в рамках данного сервиса клиенту необходимо было отправить СМС с цифрой 1 на короткий номер 0800. Данное СМС 18.08.2022 с номера клиента успешно было отправлено, что также зафиксировано в системе, — заявили в МТС в ответе на запрос редакции.
Оператор сотовой связи утверждает, что списание 2916 рублей в пользу «Столото» имело место, а сам пользователь дал согласие на это подтверждением по СМС. Скобелева же говорит, что пыталась зайти в личный кабинет на сайте лотереи по номеру телефона, с которого были списаны средства, но пользователь с такими данными не зарегистрирован.
— Даже если я ошибочно нажала какую-то цифру, подтвердив транзакцию на списание, где мой чек, подтверждающий эту покупку? В МТС отказываются чек давать, а в «Столото» говорят, что деньги не получали. После того, как я как клиент и вы как СМИ получили такие невнятные, противоречащие друг другу ответы, я планирую обращаться в суд. Пусть сумма ущерба небольшая, здесь уже дело принципа! — утверждает Скобелева.
Ранее новосибирцу выставили многомиллионный долг в приложении МТС и отрубили связь. С такой проблемой столкнулись и другие абоненты.