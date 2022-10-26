Близнецы с юридического. Как живут и учатся сестры-тройняшки
Свою схожесть им иногда приходится маскировать, чтобы не привлекать лишнее внимание
Валерия, Соня и Анастасия Валиевы — тройняшки, девушки в 2022 году поступили учиться в Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева в Екатеринбурге. Сестры родом из Нижнего Тагила и за пару месяцев успели стать звездами своего вуза: никто не оставляет их без внимания, несмотря на то, что они специально одеваются по-разному. Тройняшки учатся на юристов, они в одной группе, а до этого и в школе были в одном классе.
Мы поговорили с девушками о том, пользовались ли они когда-нибудь своей схожестью и как их воспринимают окружающие.
Соня Валиева — самая старшая из сестер, и хотя как лидера ее Лера и Настя не выделяют, все-таки именно она наиболее общительная и открытая из них. Самая младшая в троице Настя.
— Как отреагировали одногруппники и педагоги, когда увидели вас?
— Все очень удивились.
— Все были в шоке.
— Сказали, что никогда раньше не видели тройняшек.
Пока в университете мало кто может различить сестер, все часто путаются и пытаются отгадать: кто есть кто. Если с одногруппниками сестры проводят как минимум полдня (и какие-то шансы, что они их запомнят, все-таки есть), то педагогам приходится еще сложнее. Но они нашли выход: запоминают, кто на какое место сел сегодня.
Впрочем, в школе учителя тоже не всегда могли отличить девочек. Ведь они и правда похожи как две... нет, три капли воды.
— А вы пользовались когда-нибудь тем, что вы похожи?
— Однажды я заболела, поэтому в классе были только Лера и Настя, и на литературе у нас проверяли пересказ произведения, которое девочки не успели прочитать, поэтому не смогли бы пересказать. И когда спросили Леру пересказывать, Лера не выходила, и учительница сказала: «А, ну Лера болеет, значит», — хотя болела я. Она поверила, — рассказала E1.RU старшая сестра Соня.
Не обходилось и без веселых шуточек в сторону тройняшек.
Сестер даже приходилось рассаживать по разным углам класса, чтобы девочки не шушукались на уроках. Хотя учились они на отлично и втроем закончили школу с золотой медалью, то есть на одни пятерки. Правда, все домашние задания Соня, Лера и Настя делали всегда вместе.
— Учителя никогда не спрашивали, например, почему у вас такие работы, почти одинаковые?
— Вообще мы всегда всё делаем вместе, приходим, садимся, открываем один предмет и занимаемся, — говорит Соня.
— Обсуждаем, что непонятно, друг другу объясняем, — добавляет Настя.
— Ну вот раньше в школе постоянно говорили: «Почему я должна одно и то же читать», — но потом привыкли, — вспоминает Соня.
В таких случаях домашние задания даже приходилось переписывать. К счастью, в вузе этого пока не просят.
На самом деле сестры так много времени проводят вместе, что подчеркнуть свою индивидуальность им бывает сложно. Они вместе отдыхают, рисуют, смотрят сериалы, катаются на велосипедах. Вместе ездят каждые выходные в Нижний Тагил, к семье, и друзья у них — общие, даже в вузе.
— Вообще свободного времени не так много, но мы любим делать фотографии, — рассказывает Настя.
— Видео монтировать, — добавляет Лера.
— Летом любим покататься на велосипедах, очень много катаемся. В лес ходим за грибами, — перебивает Соня.
Когда девочки были маленькими, справиться с ними маме помогала бабушка. Кстати, именно мама Сони, Леры и Насти всегда различает их (поэтому подшутить над ней и поменяться местами не получится). В отличие от одноклассников, а теперь — одногруппников.
Даже за покупками сестры ходят вместе. И получается очень выгодно: если вещь понравилась всем, носить ее можно по очереди, ведь размер одежды у девочек один. А раньше родители частенько одевали их во всё одинаковое. Например, у сестер были одинаковые платья и костюмы на утренники в садике — три елочки. Правда, теперь это стало невыгодно, так как привлекает лишнее внимание.
— И нас раньше тоже одинаково одевали, потом мы подумали, что выгоднее разную одежду покупать, мы можем меняться, — говорит Соня.
На самом деле сестры пошли учиться на юристов не просто так. В семье Валиевых по этой профессии работают и мама, и папа, и дедушка. Настоящая династия!
— Ну и к тому же в школе нам нравилось изучать право, мы ходили на курсы по подготовке к олимпиадам по обществознанию, и там мы как бы готовились к олимпиадам по праву. Нам очень нравилось участвовать в них, — продолжает Настя. — Поэтому мы решили выбрать профессию, связанную с правом.
После учебы девушки мечтают отправиться в путешествие по России, они очень любят родные края и о загранице даже не думают. Живут сестры в общежитии при УрГЮУ. Правда, их пришлось немного разлучить: в каждой комнате только по две кровати.
Приходится Соне, Лере и Насте делить и компьютер, который раньше был вообще один на троих.
— На телефоне делаем, потом скидываем на компьютер. В принципе, нормально, терпимо. Но всё медленнее получается, потому что приходится ждать друг друга, — считает Настя.
Вместе они отмечают и день рождения и часто получают одинаковые подарки. Впрочем, это их не расстраивает.
— А родственники как, один подарок на всех дарят? Или каждой?
— По-разному, — отвечает Соня.
— Бывает, что каждой по подарку, — говорит Лера.
— Бывает, что один большой на всех, — добавляет Настя.
— А какие подарки вам запомнились больше всего?
— Велосипеды и телефоны, — говорит Соня.
— Ну еще бассейн, — вспоминает Настя.
— Гитара, — задумчиво отвечает Лера.
Признаться честно, Соня, Лера и Настя очень скромные, но как любые братья и сестры могут поспорить и поругаться. Правда, мирятся девочки достаточно быстро и обо всех обидах забывают уже на следующее утро.
— Постоянно ругаемся! Мы спорим, что-нибудь не поделим, — говорит Соня.
— Да нормально, уживаемся вместе, — отвечает Настя.
Наверное, истина где-то посередине.
— Мы дружно живем, но иногда можем поссориться из-за ерунды, — рассказывает Лера.
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