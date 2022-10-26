Близнецы с юридического. Как живут и учатся сестры-тройняшки

Соня Валиева — самая старшая из сестер, и хотя как лидера ее Лера и Настя не выделяют, все-таки именно она наиболее общительная и открытая из них. Самая младшая в троице Настя.

— Как отреагировали одногруппники и педагоги, когда увидели вас?

— Все очень удивились.

— Все были в шоке.



— Сказали, что никогда раньше не видели тройняшек.