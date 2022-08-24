«Сначала приняли за мертвую». Многодетная мать после страшного пожара чудом вернула к жизни дочь, но ей самой жить не дают

Дочери Лилии лежали в реанимации несколько недель. Кроме ожогов у них было токсическое отравление угарным газом. Средняя дочь, которую чудом оживили, восстановилась быстрее. У нее обгорела рука, живот. Но из больницы она вышла сама. Вскоре после выписки она пошла в школу. Но первые годы очень большую часть времени провела в больницах. Через каждые четыре-пять месяцев нужно было проходить лечение ожогов: делали операции, чтобы травмированная рука могла снова разогнуться, шлифовали рубцы. Сейчас в больницу нужно ложиться реже, раз в год. Сейчас ей 15 лет. После 18 лет все косметические процедуры будут платными, нужно успевать всё исправить.



Старшую дочь четыре года назад вывозили из отделения на инвалидной коляске.



— Говорить она не могла, тело, руки, ноги были скрючены. Врачи сказали, что интеллект не сохранился, она ничего не понимает. Я тогда спросила врача: «Как медик медику скажите, есть какие-то шансы восстановиться: вернуть речь, встать с инвалидной коляски?» Мне ответили: надежда была, пока мы не сделали обследования, МРТ. Последствия отравления угарным газом необратимые, головной мозг поврежден, чудес не бывает». Я не хотела в это верить, убеждала, что у нее осмысленный взгляд, она всё понимает. Врачи тогда сочувственно покачали головами и пожелали терпения. На реабилитацию по ОМС была очередь на год. Я стала заниматься с ней сама. Делали упражнения ЛФК, работали с речью, медицинское образование помогло мне.

