«На завтрак — яичница из 20 яиц»: как живет семья с шестью детьми

Три сыночка и три дочки — сразу шестерых детей воспитывают Екатерина и Алексей Ивановы. Большая семья живет в собственном доме под Екатеринбургом. Самому старшему сыну уже исполнилось 11 лет, а младшей дочке — только 2 года.
Будущие супруги познакомились 18 лет назад, в браке уже почти 13 лет. Мы расспросили Екатерину и Алексея, как им хватает времени и сил. Многодетная мама рассказала, что вести хозяйство ей уже помогают старшие дети.
— У меня вот Михаил (старший сын. — Прим. ред.) уже может завтрак сам спокойно сделать, Артем (5 лет) у меня любит печь, у него очень вкусное тесто получается. Я люблю готовить, я уже к этому привыкла, — рассказывает Екатерина. — Просто ты готовишь не полтора литра супа, а сразу семь литров. На завтрак каша на полтора литра молока или яичница из двух десятков яиц.
Подробнее о том, как устроен быт большой семьи, мы рассказывали здесь.
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Также мы писали о многодетной матери-героине, которая держит в страхе сразу несколько районов города и даже вцепилась зубами в шею одной соседке.