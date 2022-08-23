«На завтрак — яичница из 20 яиц»: как живет семья с шестью детьми

Три сыночка и три дочки — сразу шестерых детей воспитывают Екатерина и Алексей Ивановы. Большая семья живет в собственном доме под Екатеринбургом. Самому старшему сыну уже исполнилось 11 лет, а младшей дочке — только 2 года.

Будущие супруги познакомились 18 лет назад, в браке уже почти 13 лет. Мы расспросили Екатерину и Алексея, как им хватает времени и сил. Многодетная мама рассказала, что вести хозяйство ей уже помогают старшие дети.