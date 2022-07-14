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Старшему жениху — 94 года. ЗАГСы назвали возраст самых молодых и взрослых молодоженов за полгода

Один сибиряк женился в 16 лет

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Самой молодой невесте, которая вышла замуж в этом году, — 16 лет

Самой молодой невесте, которая вышла замуж в этом году, — 16 лет

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В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самых молодых и старших пар, которые заключили брак в первой половине 2022 года.

— В 2022 году регистрировали брак пары, в которых жениху исполнилось 16 лет, невесте — 19; женихам 17 лет — невестам 16 и 17 соответственно. Жениху в самой возрастной паре исполнилось 94 года, его невесте — 83 года, — сообщили в управлении в ответ на запрос НГС.

За полгода замуж вышли 11 девушек, которым исполнилось 16 лет, и 20 17-летних девушек. Также в брак вступили пять 17-летних парней.

В начале лета ЗАГС опубликовал статистику по рождаемости и смертности в регионе. Рассказываем, как изменились эти показатели по сравнению с 2021 годом.

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