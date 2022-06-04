Рождаемость и смертность выросли в Новосибирской области за месяц — ЗАГС опубликовал статистику

За май 2022 года в Новосибирской области родилось 2292 человека. Новосибирский ЗАГС опубликовал статистику за май 2022 года. За тот же период 2021 года — 2196. При этом рождаемость выросла и по сравнению с апрелем 2022 года. Тогда родилось 2125 человек.



Умерло за май в Новосибирской области 3022 человека, по данным ЗАГС. Эта статистика выросла по сравнению с апрелем 2022 года — тогда умерло 2799 человек. За май 2021 года умерло 3167 человек.