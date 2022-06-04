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Рождаемость и смертность выросли в Новосибирской области за месяц — ЗАГС опубликовал статистику

В Новосибирской области за май 2022 года появилось 974 новых брака

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ЗАГС опубликовал итоги мая 2022 года

ЗАГС опубликовал итоги мая 2022 года

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За май 2022 года в Новосибирской области родилось 2292 человека. Новосибирский ЗАГС опубликовал статистику за май 2022 года. За тот же период 2021 года — 2196. При этом рождаемость выросла и по сравнению с апрелем 2022 года. Тогда родилось 2125 человек.


Умерло за май в Новосибирской области 3022 человека, по данным ЗАГС. Эта статистика выросла по сравнению с апрелем 2022 года — тогда умерло 2799 человек. За май 2021 года умерло 3167 человек.

В Новосибирской области за май 2022 года появилось 974 новых брака, при этом расторгнуть брак решили 1144 семьи. За май 2021 года брак решили заключить 890 семей, в то время как разводов было 1044.

В ЗАГСе также сообщили, что за май было усыновлено 9 детей и 149 человек в Новосибирской области решили сменить имя.

Специалисты Управления по делам ЗАГС Новосибирской области посчитали, сколько за 11 месяцев 2021 года было сделано записей о рождении детей, смертях, разводах и свадьбах. За 2021 год смертность превысила рождаемость в Новосибирске более чем в полтора раза.

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