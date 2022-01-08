За 2021 год смертность превысила рождаемость в Новосибирске более чем в полтора раза

А вот новобрачных за 11 месяцев в 2021-м зафиксировали 17 879 , что на 3057 пар больше в сравнении с предыдущим.



Цифры по разводам увеличились: в прошлом году рассталось 12 162 пары, это на 1103 пары больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



В январе 2021 года Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за декабрь 2020 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах. Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 49%.

