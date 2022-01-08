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За 2021 год смертность превысила рождаемость в Новосибирске более чем в полтора раза

В ЗАГСе собрали статистику по родившимся, умершим, женившимся и разведенным за 11 месяцев

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За 11 месяцев 2021-го в регионе умерло на 4,5 тысяч человек больше, чем в предыдущем году

За 11 месяцев 2021-го в регионе умерло на 4,5 тысяч человек больше, чем в предыдущем году

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Специалисты Управления по делам ЗАГС Новосибирской области посчитали, сколько за 11 месяцев 2021 года было сделано записей о рождении детей, смертях, разводах и свадьбах.

Согласно данным ведомства, в регионе родилось 26 176 детей — это на 384 ребенка меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Со смертностью дела обстоят печальней: с января по ноябрь в прошлом году умерло 42 770 человек — на 4518 больше в сравнении с тем же периодом 2020 года.

Таким образом, разница между умершими и родившимися составила 16 594 человека: первых в полтора раза больше, чем вторых.

А вот новобрачных за 11 месяцев в 2021-м зафиксировали 17 879, что на 3057 пар больше в сравнении с предыдущим.

Цифры по разводам увеличились: в прошлом году рассталось 12 162 пары, это на 1103 пары больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В январе 2021 года Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за декабрь 2020 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах. Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 49%.

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