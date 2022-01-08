За 2021 год смертность превысила рождаемость в Новосибирске более чем в полтора раза

Специалисты Управления по делам ЗАГС Новосибирской области посчитали, сколько за 11 месяцев 2021 года было сделано записей о рождении детей, смертях, разводах и свадьбах.
Согласно данным ведомства, в регионе родилось
Со смертностью дела обстоят печальней: с января по ноябрь в прошлом году умерло
Таким образом, разница между умершими и родившимися составила
А вот новобрачных за 11 месяцев в 2021-м зафиксировали
Цифры по разводам увеличились: в прошлом году рассталось
В январе 2021 года Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за декабрь 2020 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах. Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 49%.