«У моего ребенка нет друзей. Он не умеет общаться». Как пандемия меняет наших детей — мнение психолога

Коронавирусные ограничения навевают тоску на взрослых уже два года. Как же переносят это время дети, особенно дошкольники, у которых только начинает формироваться свое мировоззрение? Детский психолог Ольга Кутырева объяснила, как коронавирусное время психологически влияет на детей и отразится ли это на их будущем. Далее — от первого лица.
Если говорить о дошкольниках, детях от 3 до 7 лет, то сначала нужно понять, изменились ли сами дети и их характеры. За мои двадцать лет работы психологом детского сада — и да, и нет. Дети по-прежнему остаются открытыми всему новому, способны удивляться, радоваться, печалиться и сочувствовать.
Но социальная ситуация вносит свои коррективы. Часть родителей теперь работает дистанционно, нет необходимости лишний раз выходить из дома, постепенно снижается и сама потребность в этом: магазины, друзья, обучение, сфера услуг, даже медицина — всё это широко доступно в формате онлайн. Периодически возникающие нерабочие дни и карантины, внеплановые поездки всей семьей в отпуск в середине учебного года, желание просто посидеть дома неделю-другую выбивают всех из накатанной колеи. Любой выход в люди сопровождается повышенными мерами безопасности, а социальное дистанцирование явно не способствует стремлению к контакту с другими.
Последние пару лет — а примерно столько мы знакомы с таким явлением, как коронавирус, и порожденными им ограничениями — ко мне все чаще приходят родители с проблемами: «У моего ребенка нет друзей. Он не умеет общаться. Он ничего не хочет. Он всего боится». Конечно, для детей 2–3 лет и 6–7 лет вопросы будут несколько различаться. Но суть одна — нарушен процесс социальной адаптации и позитивной социализации ребенка. В том традиционном понимании, в котором проживали его мы, современные взрослые. Та самая социализация, ради которой многие родители ведут ребенка в детский сад (конечно, есть и другие «зачем», но сегодня мы говорим именно об этом). Чтобы адаптировался к обществу и научился в нем жить, то есть социализировался.
А что это значит? Нужно, чтобы ребенок как минимум научился быть в обществе других людей: ровесников или других взрослых, а не только родителей. Научился устанавливать контакт, слушать, спрашивать, отвечать, то есть вести хотя бы простой диалог. Взаимодействовать с другими в деятельности, например в игре, и желательно свободной, самими же детьми придуманной и организованной. При этом нужно договариваться, учитывать свои и чужие интересы, желания и возможности. Видеть, что вокруг есть другие люди, похожие и непохожие на него: мальчики и девочки, маленькие и большие. Одним словом, разные.
А как же детский сад?
Детский сад — самая первая ступенька социализации. Люди, окружающие ребенка, демонстрируют ему разные модели поведения. Ребенок наблюдает, оценивает, примеряет их на себя, находит наиболее успешные и закрепляет уже на практике — в непосредственном общении с другими. Но ближайшим авторитетным окружением для ребенка-дошкольника остается его семья, и чем младше ребенок, тем теснее этот круг. Жизненный опыт приходит постепенно. А главными трансляторами этого опыта становятся родители: точно так же ребенок обращается с их опытом, моделями поведения и общения, примеряет на себя, а затем транслирует в более широкий социум.
Детский сад — это всё-таки замкнутая модель социума, уже гораздо обширнее, чем семья, но всё еще ограниченная, даже территориально, со своей размеренной и понятной жизнью «по расписанию». Именно поэтому даже скромный, застенчивый ребенок со временем начинает ей доверять, чувствует себя в безопасности, становится разговорчивым, контактным, подвижным.
Но за пределами детского сада — мир, большой и не всегда понятный. Значит, небезопасный. И снова включается рефлекс наблюдателя: посмотрю-ка я лучше, как происходит всё в этом мире, прежде чем действовать.
На что обратить внимание родителям?
Кто выводит ребенка в обширный мир уже за пределами детского сада, кто становится его проводником? Снова родители. Я прошу ответить взрослого, где и когда вы были последний раз с ребенком? Как правило, ответ вызывает затруднения. Тогда я уточняю: когда вы были последний раз в театре или кино, в зоопарке или музее, в гостях, выходили в город на прогулку, выезжали на природу, когда к вам приходили гости, наконец? Оказывается, очень давно, потому что «пандемия, можно заразиться», «у меня работа и нет времени» или просто «нет друзей», а если есть, «общаемся через сети».
А часто ли ребенок гуляет во дворе с другими детьми, общается с ними дома? Чаще всего никогда! Скажите, когда вы в последний раз в присутствии ребенка что-то спросили у незнакомого человека? Как вы при этом к нему обратились? А ведь дети учатся на примере своих родителей, причем именно на наших действиях. Вы можете тысячу раз сказать: «Поздоровайся с воспитателем!» — результат будет нулевым, если вы сами заходите в детский сад молча. А вот если вы демонстрируете ребенку своим поведением то, как познакомиться, спросить, элементарные правила, принятые в обществе, не сомневайтесь: в отсутствие вас он этим воспользуется непременно. Потому что видел и слышал как. Причем от авторитетного взрослого. Потому что ему это надо, нет выбора: вас-то нет рядом!
Это только одна из проблем, которые уже проявились в детско-родительском сообществе дошколят. Есть еще явные проблемы детской самооценки, произвольности поведения, психомоторного развития, проблемы, порожденные переходом реальной жизни в виртуальный мир — эта проблема, скорее, взрослых, но аукнулась она детям.
Человек — существо социальное. Виртуальный мир не может и не должен заменять реальные отношения, потому что иногда ребенку необходимо просто помолчать вдвоем со своим родителем, обнявшись или взявшись за руки, просто побыть рядом с другим человеком, увидеть поддержку в его взгляде, улыбнуться ему искренне — и все невзгоды развеются, а душа наполнится покоем и счастьем.
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