«У моего ребенка нет друзей. Он не умеет общаться». Как пандемия меняет наших детей — мнение психолога

Коронавирусные ограничения навевают тоску на взрослых уже два года. Как же переносят это время дети, особенно дошкольники, у которых только начинает формироваться свое мировоззрение? Детский психолог Ольга Кутырева объяснила, как коронавирусное время психологически влияет на детей и отразится ли это на их будущем. Далее — от первого лица.



Если говорить о дошкольниках, детях от 3 до 7 лет, то сначала нужно понять, изменились ли сами дети и их характеры. За мои двадцать лет работы психологом детского сада — и да, и нет. Дети по-прежнему остаются открытыми всему новому, способны удивляться, радоваться, печалиться и сочувствовать.



Но социальная ситуация вносит свои коррективы. Часть родителей теперь работает дистанционно, нет необходимости лишний раз выходить из дома, постепенно снижается и сама потребность в этом: магазины, друзья, обучение, сфера услуг, даже медицина — всё это широко доступно в формате онлайн. Периодически возникающие нерабочие дни и карантины, внеплановые поездки всей семьей в отпуск в середине учебного года, желание просто посидеть дома неделю-другую выбивают всех из накатанной колеи. Любой выход в люди сопровождается повышенными мерами безопасности, а социальное дистанцирование явно не способствует стремлению к контакту с другими.



Последние пару лет — а примерно столько мы знакомы с таким явлением, как коронавирус, и порожденными им ограничениями — ко мне все чаще приходят родители с проблемами: «У моего ребенка нет друзей. Он не умеет общаться. Он ничего не хочет. Он всего боится». Конечно, для детей 2–3 лет и 6–7 лет вопросы будут несколько различаться. Но суть одна — нарушен процесс социальной адаптации и позитивной социализации ребенка. В том традиционном понимании, в котором проживали его мы, современные взрослые. Та самая социализация, ради которой многие родители ведут ребенка в детский сад (конечно, есть и другие «зачем», но сегодня мы говорим именно об этом). Чтобы адаптировался к обществу и научился в нем жить, то есть социализировался.



А что это значит? Нужно, чтобы ребенок как минимум научился быть в обществе других людей: ровесников или других взрослых, а не только родителей. Научился устанавливать контакт, слушать, спрашивать, отвечать, то есть вести хотя бы простой диалог. Взаимодействовать с другими в деятельности, например в игре, и желательно свободной, самими же детьми придуманной и организованной. При этом нужно договариваться, учитывать свои и чужие интересы, желания и возможности. Видеть, что вокруг есть другие люди, похожие и непохожие на него: мальчики и девочки, маленькие и большие. Одним словом, разные.

