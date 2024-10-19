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Развлечения интервью Дуэт с Семенович, роль чиновника и полный дом детей. Вован из «Реальных пацанов» — о том, чем занимается после окончания сериала

Дуэт с Семенович, роль чиновника и полный дом детей. Вован из «Реальных пацанов» — о том, чем занимается после окончания сериала

«Вован и я — это симбиоз, как Человек-Паук и Симбиот», — Владимир Селиванов о новых ролях и рэперской карьере

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8 комментариев

Владимир Селиванов, он же реальный пацан Вован, он же рэпер VAVAN, дал интервью MSK1.RU о жизни после культового сериала

Актер Владимир Селиванов известен миллионам россиян по первой роли в «Реальных пацанах» (16+). В 2023 году сериал закончился, а карьера артиста — нет. Владимир рассказал MSK1.RU, что ему дал проект и чем он занимается.

Владимир родом из небольшого города Лысьва Пермской области. После школы поступил на режиссерский факультет Пермского института культуры и начал играть в КВН, где познакомился с Антоном Богдановым, Николаем Наумовым и Станиславом Тляшевым, с которыми позже играл в сериале. В Москве на выступлении пермской команды КВН студентами как актерами заинтересовались продюсеры, в том числе Антон Зайцев. Он предложил Владимиру сыграть в пилотной версии сериала «Реальные пацаны». В результате с начинающими актерами сразу подписали большой контракт. Культовый сериал про обычную жизнь реальных пацанов из провинциального города шел 13 лет.

Будущее реальных пацанов

За столько лет зритель настолько привык к образам Вована, Коляна и Антохи, что после закрытия сериала стало сложно воспринимать актеров в других ролях. Тем более, играли там комедианты без псевдонимов, как бы сливаясь со своими героями.

— Ну, скажем так, Вован на 50% — это я, а на 50% — вымышленный персонаж. Иногда могу затупить, забыть что-то или сбегать в туалет по часам, — говорит Селиванов.

<p>Владимир Селиванов</p><p>Владимир Селиванов</p>

Вован и я — это симбиоз, как Человек-Паук и Симбиот. Наверное, это мы.

Теперь «реальные пацаны» пробуют себя в новых ролях. Николай Наумов снялся в сериале «Морозко» (18+) и других фильмах, где отошел от роли «пацана с района». А Антон Богданов сыграл роль в исторической драме «Т-34» (12+), и занимается продюсерской деятельностью. Его сын, Леон Кемстач, стал звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), где играл Антона Васильева по кличке Пальто. В этом году, в феврале, должен выйти комедийный сериал «Бедные смеются, богатые плачут» (16+). Владимир Селиванов играет там совсем не комедийного персонажа.

— Он — властный. У меня роль чиновника, который работает с олигархом — главным героем. Наверное, это всё, что я могу сказать на данный момент. В этом сериале вы точно увидите меня в новом амплуа, — рассказывает он.

При этом Владимир Селиванов признается, что, как бы ни развивалась его карьера, он гордится первой ролью.

— Я очень благодарен за роль Вована в сериале «Реальные пацаны» — она принесла мне популярность. Я горжусь этой работой, ведь, на мой взгляд, сыграть комедийного персонажа сложнее, чем драматического, — объясняет он.

<p>Владимир Селиванов</p><p>Владимир Селиванов</p>

Конечно, я хотел бы попробовать себя в других ролях, например, мечтаю сыграть психа. Мои большие роли еще впереди.

По рассказам Селиванова, актерский состав «Реальных пацанов» сроднился за время съемок, и ребята поддерживают дружеские отношения.

— Сериал «Реальные пацаны» напоминает мне детский лагерь, где мы все сдружились. У меня с каждым отличные отношения, и я всегда рад встрече. Армэн, Игорь Сергеевич, Коля, Антоха — мы постоянно на связи. К сожалению, видимся не так часто, как раньше, на съемочной площадке, но, например, недавно Николай с супругой приезжали ко мне в гости. Мы регулярно навещаем друг друга на праздники.

Новое (старое) амплуа певца и композитора

Въедливый саундтрек, сопровождающий сериал «Реальные пацаны», к тому же ставший, можно сказать, гимном парней из небольших городов, написал Селиванов. К тому моменту он уже много лет — с института — сочинял рэп. Актер рассказывает, что в начале пути все «подтрунивали» и смеялись над его увлечением, но постепенно оно переросло в нечто большее. Первым серьезно воспринял увлечение Владимира музыкальный продюсер сериала Дмитрий Ланской и решил попробовать создать совместный проект.

— Спасибо Дмитрию Ланскому, который вдохновил меня на эту идею и помог написать музыку. Я сгенерировал слова, и в итоге получился крутой саундтрек, который до сих пор живет в сердцах, — говорит Селиванов.

Музыка в жизни Владимира занимает особое место. Недавно прошли его первые большие гастроли. Актер гордится тем, что теперь его узнают и как музыканта.

— Музыка стала для меня близкой и важной — я живу ею. Если взглянуть на мой десятилетний путь в ней, то у меня большая группа, гастроли, выходят новые треки, мы снимаем клипы и развиваемся с каждым годом, — признается артист.

<p>Владимир Селиванов</p><p>Владимир Селиванов</p>

Для меня самое важное — оставить музыкальное наследие. Музыка будет жить и после меня.

При этом Владимир Селиванов, который, кстати, взял себе музыкальный псевдоним VAVAN, говорит, что не намерен останавливаться на достигнутом — и у него большие амбиции.

— В следующем году мы соберем еще большую площадку, и, по традиции, это будет в июле — в мой день рождения, хотя место пока не определено. А еще мы планируем провести большой концерт на крупной площадке в Перми, нас там очень ждут, — анонсирует планы певец. — У нас два музыкальных состава: короткий — 5 человек и большой, в котором 11 человек. Когда-то я не верил, что на сцене будет столько музыкантов, как у Агутина, а теперь нас так много!

VAVAN уже выступает на больших сценах. К примеру, артиста приглашали на прошлый выпускной в парк Горького

Кроме сольников, у VAVANa часто выходят фиты с другими исполнителями. Песню «Ай Яй Яй» придумали вместе с «Руки Вверх!», а над «#некорона» трудились с НОГГАНО.

Фит — создание композиции усилиями разных артистов.

В ноябре выйдет трек с Женей Galibri под названием «Раф на миндальном». А уже в этом месяце стоит ждать выпуска песни и клипа совместно с Анной Семенович. С идеей необычного музыкального дуэта к певцам обратился Михаил Гуцериев, по признаниям Владимира, «талантливый драматург, который написал великолепные стихи».

— Мы с Анной давно знакомы и даже снимались вместе в сериале, поэтому решили реализовать эту идею. Трек называется «Третья попытка» и выйдет в октябре одновременно с клипом, — рассказывает Селиванов.

Съемки клипа проходили на Патриарших прудах — огромное количество техники и людей там «навели много шума».

<p>Владимир Селиванов</p><p>Владимир Селиванов</p>

В съемках участвовало 120 человек, и мне казалось, что на «Реальных пацанах» работает меньше людей.

Экспресс-курс многодетного отца

Помимо того, что он — певец и актер, Владимир еще и многодетный отец. У Селиванова есть дочка Ева от первого брака, которая часто остается у папы. Кроме того, он воспитывает Даню и Соню — детей нынешней возлюбленной Александры Калмыковой от прошлого брака. А полгода назад у пары родился сын, которого назвали Кириллом. На двоих у Владимира и Александры четверо детей.

— Больше всего я чувствую себя многодетным отцом во время переездов. Эта логистика всегда сложная, особенно, когда мы уезжаем отдыхать за границу. Можно сойти с ума. Но ничего, у нас есть мамы и няни, мы большая дружная семья, живем в доме и радуемся этому. Дети пошли в школу: Даня и Ева учатся в первом классе, Соня ходит в садик, а мы остаемся с малышом. И это здорово!

Возлюбленной Владимира Селиванова стала блогер Александра Калмыкова. На двоих у них четверо детей

По словам актера, совмещать работу (и он, и Александра ведут активную медийную жизнь) достаточно тяжело. Супруги находятся в постоянном поиске баланса между этими сферами жизни. По признаниям Владимира, полноценный отпуск, когда он может посвятить себя семье, бывает только в январе, когда вся Москва уезжает за границу или по гостям отмечать Новый год.

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Комментарии
8
Гость
1 час
чувак в курсе что ему предстоит платить 50% со своих доходов?
Гость
1 час
Электропечь "Лысьва" помню была такая, солистку Блестящих то же помню
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