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Развлечения тест Спорим, вы не ответите на 12 вопросов по книге «12 стульев»: хитрый тест для самых внимательных

Спорим, вы не ответите на 12 вопросов по книге «12 стульев»: хитрый тест для самых внимательных

Сейчас узнаем, кто тут будет командовать парадом

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12 комментариев

Докажите Кисе и Осе, что вы не чужие на этом празднике жизни

Листая календарь, мы обнаружили, что 15 октября исполняется 127 лет со дня рождения писателя и драматурга Ильи Ильфа, и незамедлительно перечитали в честь этого знаменитые «12 стульев». И теперь предлагаем и вам проверить, насколько хорошо вы помните эту книгу. (Впрочем, у тех, кто только фильмы смотрел, тоже шансы есть.)

ТЕСТПройден 521 раз
1 / 12

Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Какого из перечисленных ниже слов не было в ее лексиконе?

  • Xo-xo!

  • Xа-xа!

  • Поедем на извозчике

  • Поедем в таксо

2 / 12

В «Золотом теленке» Остап Бендер представляся как Бендер-Задунайский. А как он представлялся в «Двенадцати стульях»?

  • Остап-Мустафа-Фатих-Кемаль-Бендер-бей

  • Остап-Санта-Мария-Лючия-Франческа-Бендер-Бей

  • Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей

  • Остап-Мурат-Хасан-Сулейман-Бендер-бей

3 / 12

Кстати, в какой главе впервые появляется Остап Бендер?

  • В первой

  • В третьей

  • В пятой

  • В седьмой

4 / 12

Сокровища, за которыми на протяжении всего романа охотятся Остап Бендер и Киса Воробьянинов, принадлежали теще Ипполита Матвеевича. Как ее звали?

  • Елена Петровна Журавлева

  • Мария Геннадьевна Синицына

  • Екатерина Аркадьевна Кукушкина

  • Клавдия Ивановна Петухова

5 / 12

Кем был завхоз 2-го дома Старсобеса?

  • Застенчивый ворюга

  • Очаровательный хитрюга

  • Приземистый барыга

  • Угрюмый сквалыга

6 / 12

На премьеру какого спектакля попали Остап Бендер и Киса Воробьянинов, когда искали стулья в театре Колумба?

  • «Женитьба»

  • «Идиот»

  • «Вишневый сад»

  • «Гроза»

7 / 12

Помните имя героя, которого «воспевал» в своих произведениях поэт-халтурщик Никифор Ляпис-Трубецкой?

  • Данила

  • Гаврила

  • Персострат

  • Кукуцаполь

8 / 12

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. Обед на двоих в вегетарианской столовой «Не укради» вырывал из бюджета Коли и Лизы Качаловых тринадцать рублей в месяц. Еще десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью. Куда девались остальные деньги?

  • На лечение ангины у Лизы

  • На квартиру

  • Они их откладывали

  • Неизвестно куда

9 / 12

Чего не посылал Бог Александру Яковлевичу на обед в день его знакомства с Остапом Бендером?

  • Бутылку зубровки

  • Щи с перловой крупой и квашеной капустой

  • Домашние грибки

  • Форшмак из селедки

10 / 12

22 июня 1927 года Остап Бендер проводил лекцию на тему «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках. Как назывался клуб, где всё это происходило?

  • «Жестянщик»

  • «Белая ладья»

  • «Картонажник»

  • «Культурный крестьянин»

11 / 12

Где Остап Бендер и Киса Воробьянинов повстречались с отцом Федором?

  • В Дарьяльском ущелье

  • В Карадахской теснине

  • В Цолотлинском каньоне

  • На Зеленом мысе

12 / 12

Как называется последняя глава романа «12 стульев»?

  • «От Севильи до Гренады»

  • «Сокровище»

  • «Авессалом Владимирович Изнуренков»

  • «И др.»

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Комментарии
12
Perfect
5 минут
11/12. Посыпалась на главе.
Barmaleя
58 минут
9/12. Позор.
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