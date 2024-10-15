Спорим, вы не ответите на 12 вопросов по книге «12 стульев»: хитрый тест для самых внимательных

Листая календарь, мы обнаружили, что 15 октября исполняется 127 лет со дня рождения писателя и драматурга Ильи Ильфа, и незамедлительно перечитали в честь этого знаменитые «12 стульев». И теперь предлагаем и вам проверить, насколько хорошо вы помните эту книгу. (Впрочем, у тех, кто только фильмы смотрел, тоже шансы есть.)