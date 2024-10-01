Солнечное затмение 2 октября: на ком оно отразится больше всего

Но сразу после солнечного затмения некоторым стоит ловить удачу за хвост Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Астрологи без лишних прелюдий сходу заявляют: октябрь будет непростым месяцем. И всем нам пригодятся навыки психоанализа и детективное чутье. Ждать доброты от мира не приходится, чудес и идеальных ситуаций — и подавно. Надеяться остается только на себя. А начнутся «приключения» уже 2 октября — в день солнечного затмения. Но если для кого-то оно еще может пройти незамеченным, то некоторым из нас стоит быть особенно острожными.

По словам астролога Василисы Володиной, солнечное затмение в этот раз случится в 11-м градусе Весов и сильно скажется на всех, кто родился с 1 по 4 октября любого года.

— Вообще, это затмение острее всего почувствуют так называемые кардинальные знаки зодиака — Раки, Козероги, Весы и Овны, рожденные в начале своих месяцев, — отмечает Василиса Володина. — А те, в чьих натальных картах есть планеты в 11-м градусе кардинальных знаков, то есть прицельно в этом градусе, не просто переживут легкое беспокойство, они могут открыть для себя период больших изменений. Затмение — это всегда непросто для наших нервов и для нашего самочувствия. А вот это конкретное весовское затмение простотой не отличается, потому что в него встраиваются Меркурий и Лилит в Весах. Вся эта компашка вместе с Солнцем и Луной находится в начале конфликтного аспекта с рачьим Марсом.

Главная тема затмения, по словам астролога, — отношения. Настало время наконец-то их прояснить, и будьте готовы к тому, что произойдет это через конфликты и разрывы.

— Это еще и про пересмотр вашего образа, имиджа, созданного ранее на большую аудиторию тех, кто от вас зависит. Нас ждет срывание масок, разрушение союзов, которые до этого не являлись искренними, настоящими, справедливыми, — отмечает Василиса Володина. — Присутствие Черной Луны Лилит делает процессы ближайших месяцев практически неконтролируемыми, неосознанными.

Чтобы не наломать дров, астролог советует быть предельно честными и с самими собой, и с другими людьми, особенно с партнерами. Врать, скрывать правду, лицемерить, даже если кажется, что так лучше для всех, — не лучшая идея.

Кроме того, затмение затронет не только личную жизнь, но и общественно-политические аспекты. Поэтому важных и ответственных дел с большим риском и возможными серьезными последствиями до 4 октября лучше не планировать — слишком велика опасность того, что ситуация выйдет из-под контроля и начнется череда совсем не тех событий, на которые вы рассчитывали.