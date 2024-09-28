«В „Доме-2“ я работал клоуном». Звезда телестройки Николай Должанский — о популярности, рэпе и женщинах

Николай снимается в фильмах, гастролирует и пишет книги Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Николаю Должанскому 52 года. На знаменитую «телестройку любви» он пришел в 39 лет. К тому моменту учился в аспирантуре философского факультета МГУ имени Ломоносова. В реалити-шоу «Дом-2» (18+) он прославился эпатажным поведением: появлялся голым, сидел на лобном месте с бельем на голове и дрался с другими участниками. Редакция MSK1.RU поговорила с Николаем о популярности, рэпе, Сартре и жизни после проекта.

— Как вы попали на телешоу «Дом-2»?

— От скуки. Мне повезло: поступил сразу в МГУ имени Ломоносова на философский факультет, окончил на отлично. Три года учился в аспирантуре, это было в середине 90-х — наука тогда была в убыточном, полуразвалившемся состоянии. Написал диссертацию, но так и не защитил ее, потому что на тот момент не понимал смысла научной деятельности: никакого существенного заработка научная работа тогда не принесла бы.

Дальше работал в архиве обычным канцелярским служащим, архивариусом. Зарплата была невысокая, коллектив — веселый, но социальных перспектив не было, как и блата с протекцией.

Я прикидывал, что остается только перекладывать архивные дела из стопки в стопку, сдувать с них пыль и считать годы до пенсии. Семью создать при низком заработке проблематично. Николай Должанский участник шоу «Дом-2»

Когда начался «Дом-2», я стал фанатом проекта и пошел туда от канцелярской скуки. Там сидели милые тетеньки бальзаковского возраста, которые о рэпе если и слышали, то об очень рафинированном. И я начал читать (в соответствии с российским законодательством редакция MSK1.RU не может опубликовать полный текст, приводим отрывок):

«Шептала Алена: „Юлька, подруга, уступи мне своего криминального друга, тебе он не нужен, я же вижу, а мне пригодится с блатным понтом мальчонка“. „Забирай, — сказала Юлька, — грязи не жалко, у меня с ним не вяжется — ни шатко ни валко, посулю ему, что если он семь раз тебя отлюбит, то Юлечка его хоть раз и приголубит“», — цитирует свое произведение Должанский. — На следующий день я оказался в кабинете у шеф-редактора, который понимал, что такое трешовый рэп, а через день уже был на поляне. Тогда и началась свистопляска.

Первое время у меня были фантастические чувства — я пришел с пыльной офисной работы и несколько лет подряд смотрел на приключения Степы Меньшикова, на Дашу и Сережу Пынзарей, и вот они рядом со мной: Венцеслав — мой сосед по городским квартирам, а Пынзарей, Собчак и Бузову каждый день вижу.

— Философское образование пригодилось на телешоу?

— Да, конечно, потому что оно учит логично мыслить. И это выражается в способности быстро выхватывать суть вещей, отбрасывать шелуху, пустоту, мелочь.

Философское образование помогает Николаю «выхватывать суть вещей, отбрасывать шелуху, пустоту, мелочь» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











И в отношениях с девушками — ты достаточно быстро понимаешь, что хочет человек, к чему стремится, какие мотивация, амбиции, притязания, претензии. И становится легче общаться — понимаешь, что нужно сделать, чтобы снискать расположение. В ином случае придется ходить хвостиком за девушкой, валять дурака либо конфликтовать с ней, ругаться, скандалить.

Я понимал, что и Лера Мастерко, и Оля Рапунцель, и Катя Богданова, и Катя Миходуй пришли в «Дом-2» не просто строить отношения, а засветиться, медийность получить. Я давал им ее в той мере, в какой готовы были принять.

— Какими были ваши студенческие годы?

— Выбор пал на философский факультет, потому что у меня была склонность к гуманитарным дисциплинам. И на 8 лет вторым домом стал корпус гуманитарных факультетов. Это 11-этажное здание называли спичечным коробком — издалека оно так и выглядело.

В юности зачитывался Сартром и Хайдеггером Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Был мне близок так называемый ДАС — Дом аспиранта и студента. Учеба в МГУ — один из самых светлых периодов моей жизни, потому что там встречался с талантливыми и умными людьми. Научным руководителем был Александр Панарин — известный политолог, общественный деятель. Он, правда, скончался уже давно из-за онкологии. Человек светлого ума, всегда вспоминаю его с благодарностью.

— Какой была тема диплома?

— Я анализировал зарубежные избирательные технологии того времени. В основном конспектировал и переводил англоязычную литературу. Но эту тему мне предложили, а меня больше тянуло к общим философским вопросам.

«Человек рождается не по своей воле, живет по инерции и умирает случайно» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Я внимательно изучал Сартра. Интересовала экзистенциальная философия. Читал Хайдеггера. Тогда как раз стали выпускаться, переводиться с немецкого и французского труды их и Фуко. Философия постмодерна интересовала — Даррида с его деконструкциями текстов, поисками скрытых смыслов.

— Любимый философский постулат?

— «Человек рождается не по своей воле, живет по инерции и умирает случайно» Сартра и «Сохраняй порядок, и порядок сохранит тебя» Квинта Секстия. Я кое-что уже позабыл, не могу сказать, что сейчас увлечен философией, слишком много начитался в юности. Хотя недавно изучал биографию Мишеля Фуко, и она сильно взволновала меня — он реализовался как философ, пережил на родине во Франции несколько эпох, начиная со Второй мировой войны и немецкой оккупации. Потом имел отношение к массовым событиям 68-го года, был дипломатом в Варшаве, создал оригинальную философскую концепцию археологии.

— Вернемся к «Дому-2». Вы были в образе на экране?

— Я был искренним, дурачился много, потому что как бы открыл в себе талант клоуна.

Я не стесняюсь говорить, что работал в «Доме-2» клоуном Николай Должанский участник шоу «Дом-2»

Потом уже делал это сознательно. Придумал репризу — сижу за столом с девушкой и ухожу в уборную, достаю из-под раковины бутылку водки и начинаю ее из горла пить, но не пил на самом деле. Танец руки, который я исполнил на пляже перед Рапунцель, просто пришел в голову, я начал делать всё по наитию — чистая клоунада. А участница шоу начала беситься, давать агрессивную реакцию.

Николай показывает «танец руки» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Потом придумал историю, когда меня выносили в гробу. Была сильная реакция со стороны Ксении Кимовны Бородиной, которая действительно испугалась и начала кричать: «Да куда же его вперед ногами? Хотя бы головой вперед несите, а то как будто бы он реальный покойник».

И еще вот так он умеет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Была довольно ненормативная реприза, когда вышел голый с ковшиком. Снимали в городской студии, а не на поляне, и Ольга Васильевна Гобозова сказала: «Что ты там ковшиком прикрылся, у тебя, наверное, и нет ничего». Я сказал: «Ольга Васильевна, ну смотрите сами» — и убрал ковшик. Это были клоунские сюрпризы, фокусы, они рождались и становились мемами.

— На проекте у вас было много женщин, но ни с одной не сложились отношения. Почему?

— Все они находились под сильным влиянием общественного мнения. Конечно, в «Доме-2» присутствовала конкуренция. Из-за того, что я практически сразу стал хедлайнером, зависть ко мне была.

Критиковали за мемы, чудачество, трешовый юмор, и девчонки велись на это. Когда я пришел, мне было почти сорок, а основная часть коллектива состояла из молодых ребят, некоторые мне в дети годились, я смущал многих. Девочкам приседали на уши и говорили: «Зачем тебе этот престарелый, он клоун, дурака валяет, возьми себе лучше спортсмена».

Не все догоняли, что это юмор, творчество. Может быть, я как актер слишком достоверно играл и людям казалось, что я такой в реальной жизни. Но, как видите, я во время нашего разговора на полу не валяюсь, не пытаюсь предметами жонглировать.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Я понимаю, что нужно отпускать прошлое. «Дом-2» — уже пройденный этап, со многими оттуда я даже не пересекаюсь. Недавно было радостное событие: вышел выпуск шоу знаменитого блогера-миллионника Ильи Соболева «Токсики», где я был специальным гостем. Еще там были комик Алексей Щербаков и актриса Александра Бортич. Я пришел на шоу, хохмил, танцевал.

Танцевал перед Соболевым, Щербаковым и Бортич Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Был даже эпизод, где Соболев, Щербаков и Бортич сидят за музыкальными инструментами и играют, а я под их музыку танцую, читаю рэп, шутки свои произношу. Как я мог, работая в архиве, предполагать, что Соболев, Бортич и Щербаков будут со мной на этой сцене и станут аккомпанировать мне?

Еще недавно снимался в сюрреалистичном фильме, такой фантасмагории — картина выйдет в декабре. Только вернулся из Благовещенска, там был яркий молодежный фестиваль, я выступал хедлайнером. До того был в Горно-Алтайске.

Мог ли я, дожив до 40 лет в статусе низкооплачиваемого канцелярского служащего, поверить и представить себе, что я на пятом десятке лет стану артистом, буду ездить на гастроли, выступать в молодежных клубах перед парнями и девчонками, которые почти все мне годятся в дети, некоторые даже во внуки? Николай Должанский участник шоу «Дом-2»

— У вас, как у артиста, наверняка есть райдер, что туда входит?

— В июне и августе я два раза ездил в Тамбовскую область, там проходили соревнования по пляжному волейболу. В такие места езжу поездом, куда-то — летаю. Знаю, что многие артисты делают себе экзотические райдеры. Я ничего лишнего не прошу: билеты на самолет, поезд. Конечно, есть требование, что должен ехать в купе определенного класса, но живу в обычных гостиницах. Некоторые артисты [предъявляют требования], вплоть до того, какого цвета должно быть полотенце. Не вижу в этом смысла, мне кажется, это, скорее, ради пиара.

Николай хочет писать рэп каждый день Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Какие планы на будущее?

— Замыслов много нереализованных, потихоньку стараюсь реализовывать их по мере возможностей. Находятся люди, которые помогают, тот же Гоша Малиновский, Степа Меньшиков (участники «Дома-2». — Прим. ред.). Хотелось бы многое сделать — каждый день писать новый рэп, иметь возможность его записывать и продвигать.

Написал роман и про современную любовь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Есть несколько книг, которые еще не смог издать. Лежат в издательстве, но пока не получается найти ресурсы для публикации. Есть мистика для подростков, романы про городскую современную любовь, сказка для детей.

Даже при большой популярности довольно сложно продвигать себя. Есть образ, который привлекателен для моей аудитории. Но, с другой стороны, людям сложно меня воспринимать иначе.

Конечно, Коля — это клоун. Но Коля стал рэпером, ездит по клубам, на гастроли, в рэп-батлах участвовал. Сложно представить Должанского литератором, писателем и что он будет, как Достоевский или Толстой, сидеть и писать книги.

— В чем феномен вашей популярности?

— Во-первых, я всё делал искренне. Искренне влюбился в Леру Мастерко, покупал ей за свой счет сапоги, потом ноутбук. Многие ребята об этом знали, зрители тоже понимали, что Должанский выкладывается наизнанку ради девчонки. Та же история была с Рапунцель.

Николай говорит, что на телешоу всё делал искренне Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во-вторых, у меня получалось быть остроумным, веселить людей. В-третьих, я никогда не велся на общественное мнение. Понимал, что, если так подфартило и попал на широкую аудиторию, должен выкладываться по полной программе и никого не слушать. Говорили, что нужно стать серьезным человеком. Но и так много серьезных на телеканалах. Лучше быть интересным, чем скучным.