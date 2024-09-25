Пора валить из города: как добраться до Енисейска и на что там смотреть, чтобы не разочароваться

Енисейск мистический Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Енисейск — старейший город Енисейской губернии. Многие люди представляют его как холодный провинциальный город в 300 километрах к северу от Красноярска. Однако это совершенно не так! Город наполнен историей, а местные жители с удовольствием встречают гостей. Наши коллеги из NGS24.RU провели несколько дней в Енисейске и готовы рассказать, стоит ли туда ехать.

Дорога

По пути можно полюбоваться Высокогорским мостом Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











До Енисейска добраться можно несколькими способами: на личном транспорте, на автобусе, в составе туристической группы и по воде.

На автобусе выехать из Красноярска можно почти в любой день, они отправляются несколько раз в сутки. Путь займет шесть часов. Билет стоит 1804 рубля, получается весьма бюджетно. Обычно курсируют большие автобусы с кондиционером и печкой, мягкими сидениями, по всему маршруту он делает остановки, чтобы можно было размять ноги. Главный минус — о комфорте на несколько часов можно забыть.

Дорога займет не больше шести часов Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Если путешествовать вы решили на своем автомобиле, то тут все гораздо проще — вбиваете в навигаторе «Енисейск». Ехать придется около четырех часов, дорога отремонтирована, а петли настигнут только в конце пути. Если есть силы, можете заехать в поселки, которые находятся по пути, например, в Сухобузимское, там жил художник Суриков.

Журналисты рекомендуют обратить внимание на туристические группы. Енисейский музей-заповедник организует автоэкскурсии. Вместе с сотрудником музея можно доехать до города, попутно слушая историю края.

Центр города

В Енисейске сейчас настоящая осень Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Енисейск одновременно и похож на все камерные исторические города России, и вместе с тем обладает собственным неповторимым, иногда не самым приятным, шармом. Если вы бывали, например, в Зеленоградске, тот, что в Калининградской области, сразу поймете, что мы имеем в виду. Попадая в центр города, оказываетесь как будто в 19 веке. Вокруг — исторические особняки местных купцов, чистые тихие улочки и храмы с золотыми куполами. Правда, туристическую привлекательность Калининградской области поняли сразу, еще несколько веков назад, благодаря Балтийскому морю и теплому климату. Идея же развивать северный город пришла совсем недавно.

Эта малоэтажность после Красноярска кажется дикой Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Здание ничего не напоминает? Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Для прогулок предназначены всего три центральные улицы, только не сравнивайте их с главными улицами в Красноярске. Они гораздо короче, уже и не такие оживленные. Гуляя по городу, в глаза сразу бросаются таблички «признан памятником архитектуры», они висят почти на каждом доме. Однако это не значит, что каждый дом отреставрирован и пригоден для экскурсий. Отреставрировали главные достопримечательности, которые скучковались в одном месте. Среди них дом купца Бородкина — там сейчас отель, дом купца Кытманова — там музей, дом Дементьева — туда переехала художественная школа. Их привели в порядок перед 400-летием города. А вот большинство деревянных домов в плачевном состоянии и скорее всего скоро их просто не станет. Их ценность ни чуть не меньше, например, в одном из них жила революционерка Ада Лебедева, а в другом — Сталин, пока ехал в ссылку.

В этом доме жил Сталин Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Животных в городе много и бирок на них нет. Вероятно, у них есть хозяева Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Это гуси Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Можно наткнуться на причудливые здания Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











На этом, кажется, внешние плюсы города заканчиваются. Рядом с домом богатого купца 19 века соседствует уродливый магазин, построенный уже в наше время, и речь даже не про сталинский ампир. Все, что дальше отреставрированных домов — печальное зрелище, там начинается частный сектор. Не подумайте, дома там самые разные, и красивые особняки, и разваливающееся халупы, но смотреть там точно нечего. А еще и может быть опасно, если вы, как и мы, панически боитесь больших собак.

В Енисейске и правда есть на что посмотреть, а прогулка будет приятной, но не в частном секторе Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











А здесь сидит дирекция музея. Здание с колоннами знают во всем городе Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Набережная

Енисей здесь широкий, на него стоит полюбоваться вне каменного обрамления набережных в Красноярске Источник: Мария Ленц /NGS24.RU











Гуляя по городу мы слышали, что местные хвалят набережную. Воодушевившись, отправились любоваться могучим Енисеем. Тут посмотреть и правда есть на что, река удивительно широкая возле Енисейска. То, что вы привыкли видеть в центре города не идет ни в какое сравнение. На соседнем берегу виднеется, кажется, девственная тайга, которая постепенно окрашивается в золотой.

А на том берегу — густой лес Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Богоявленский храм. Он главный в Енисейске Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На набережной также находится главный в городе собор — Богоявленский. С первого взгляда он и правда выглядит впечатляюще.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Правда на этом все плюсы набережной и заканчиваются. Красноярцев избаловали ухоженными городскими пространствами, поэтому удивить нас сложно. Конечно, есть лавочки, на которых можно отдохнуть, но нет ни качель, ни причудливых фонариков, только каменный пол.

Город, наполненный спокойствием

Даже днем в городе пусто Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Больше всего в Енисейске удивляет, насколько это маленький город и мы не столько про площадь, сколько про атмосферу. После семи часов город замирает, работяги к этому времени уже разъехались по домам и в центре практически нет ни людей, ни машин, а про час пик кажется даже не слышали, пробок нет совсем.

Здесь прямо веет умиротворением Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Самое удивительное было засыпать в полной тишине, когда не мешают ни уличная музыка, ни скрип тормозов, ни люди за окном.

Такие пробки в Енисейске Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В городе всегда тихо. Ой, автобус с кофе как в Красноярске Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Поверьте, за это мы совсем не ругаем город и не судим как жители целой столицы Сибири (да, автор настаивает, что это звание за Красноярском). Это скорее особенность города, которая позволяет расслабиться и отлично отдохнуть.

Кофе попить можно только тут Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Но минусы все-таки есть. Сейчас в Енисейске проживает всего 18 тысяч человек, среди которых молодежи мало, в городе нет университета, поэтому многие уезжают учиться в Красноярск. Да и в целом молодым людям просто скучно в маленьком городке: в центре всего три кафе, нет ни ночных клубов, ни баров, ни даже кофеен, к которым мы с вами так привыкли. И дело не в том, что мы городские сильно избалованы, холода приходят в город рано, поэтому хочется иметь место, куда можно зайти погреться и поболтать за чашечкой чая. Но местные рассказывают, что гастробизнес не попер.

Музеи

Здание музея Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Прогулка по городу займет у вас от силы пару часов, но пять часов в дороги должны себя оправдать. Поэтому самое время познакомиться с историей города поближе. В этом вам помогут сотрудники музея Кытманова. Перед поездкой можно позвонить в туристическо-информационный центр и попросить составить маршрут, они это сделают абсолютно бесплатно.

Кресты нашли при раскопках Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Это крест, с которым похоронили монахиню Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Даже если у вас маршрута нет, мы советуем зайти в музей и как минимум познакомиться с экспозицией, посвященной находкам при городских раскопках. Тут и кольца, и фарфоровые тарелки, и элементы одежды. Сотрудники музея с удовольствием расскажут вам факты о городе. Например, где располагались стены острога и на каких кладбищах можно найти могилы известных горожан.

Не все могилы пережили Советский Союз Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Такого нет даже в краевой библиотеке Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Второй вариант — пешеходная экскурсия. Вас проведут все по тем же улочкам, но теперь вы поймете, на какой территории основали город, кем были многочисленные «купцы», почему в городе всего шесть храмов, хотя его называют «сибирским Суздалем». Свое мнение не навязываем, но считаем, что город нужно изучать именно ногами.

Банка современная Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Специалисты понимают ценность бревен Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Кстати, о раскопках. Прямо в сейчас в Енисейске ведутся работы на двух участках: на набережной и возле мужского монастыря. Археологи с удовольствием расскажут вам о своих находках и этапе работы если у них будет свободная минутка. Мы застали момент, когда специалисты обнаружили сваи 19 века, доски примерно 17 века и банку солений, которые все еще можно есть (но это не точно).

Совет: общайтесь с местными, будь то экскурсоводы, продавцы, археологи или случайные прохожие, они всегда поделятся интересными фактами и помогут увидеть то, что скрыто от глаз большинства туристов.

Храмы

Енисейск мистический Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Внутреннее убранство Успенского храма Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Сейчас в Енисейске шесть действующих храмов, но раньше их было гораздо больше. В советское время почти все уничтожили и открыли на их месте предприятия вроде пивного завода или котельных.

Храмы отстраивали заново Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Но одному храму удалось выстоять — Успенский храм сейчас считается самым старым, ему около 200 лет. Остальные после развала Советского союза постоянно восстанавливали. Сейчас они выполнены в едином бело-зеленом стиле, сперва в них действительно путаешься, но при детальном рассмотрении начинаешь понимать, где какой. Честно, визуально они абсолютно неинтересны, но если вы найдете настоятелей этих храмов и попросите рассказать историю, они заиграют новыми красками.

Местные с удовольствием расскажут все, что знают Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Стоит ли ехать?

Редакция очень любит кошек Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Стоит ли ехать в Енисейск? Точно да! Это отличное путешествие на выходные для всех, кому надоели Дивногорск и «Столбы». Больше трех дней в городе делать нечего, с ключевыми достопримечательностями вы познакомитесь, но если в запасе есть время, можно посетить близлежащие населенные пункты. Какие лучше, могут подсказать местные жители.

Город понравится любителям истории и фанатам краеведения. Не стоит ждать санкт-петербургских размахов. К тому же город только недавно начал развиваться как самостоятельное туристическое направление, поэтому есть еще шероховатости, но не ругайте его за это, даже в таком виде он стоит того, что потратить на него время.

И еще кое-что: не пренебрегайте теплой одеждой, в Енисейске холоднее чем в Красноярске.

В начале сентября звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отдохнул на курорте в Горном Алтае. Он опубликовал фото поездки в соцсетях.

Бывали в Енисейске? Да. Гуляли там, понравилось! Да, но совсем не было времени оценить красоту города Нет, но это хорошая идея для небольшого путешествия Нет, мне и в Дивногорске нормально Нет, я лучше дома посижу